Bokföringsprogram - Mest populära apparna - Östtimor

AccountsIQ

accountsiq.com

AccountsIQs prisbelönta mellanmarknadsmjukvara för molnredovisning används av 4 000 företag världen över och redovisningspraxis som PwC, BDO och Grant Thornton. AccountsIQ förenklar hur ekonomifunktioner fångar, bearbetar och rapporterar resultaten från företag på flera platser. AccountsIQ är byggt för molnet och är idealiskt för dynamiska företag som växer lokalt eller internationellt, via dotterbolag, förvärv eller genom en franchisemodell, vilket möjliggör bearbetning när som helst och var som helst, samtidigt som det möjliggör enkel central kontroll och konsoliderad rapportering av resultat. Dess unika konsolideringsmotor, tillsammans med dess förmåga att integrera med andra applikationer, gör den lätt att skala. Funktioner i ett ögonkast: - Kraftfull 3-nivå GL-struktur - Multidimensionell analys (rapportera upp till 6 dimensioner t.ex. avd, sektor, projekt etc) - Drill-down till transaktionsnivå - Funktionsrik Journal Manager, Kundreskontra & Leverantörsreskontra - Fullständig konsolidering för grupper och enheter - Fullständig kundfordringar & leverantörsskulder konsoliderad försäljning och inköp - Anläggningstillgångsregister - Leverantörsautomatisering - Interna transaktioner, omladdningar och multivalutaredovisning - Digitalt arbetsflödesgodkännande med mobilapp - Svit med 250 rapporter med redigerbara parametrar - Hantering rapportpaket & instrumentpaneler Efterlevnad - Göra skatt digital: inklusive gruppmomsdeklarationer - Fullständig användarprofilering och revisionsspår efter användare - Säkra betalningar - Periodhantering Digitalt ansluten - Utdragsflöde och automatisk avstämning - Öppna API - Automatiserad batchbetalning med godkännande - Excel Add- In & Power BI-anslutningar för skräddarsydd analys