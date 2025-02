Printfection

Printfection är en plattform för swaghantering som förenklar köp, hantering och distribution av swag och märkesvaror. Kunder som Zendesk, BetterHelp, Hinge och Gusto använder oss för att enkelt skicka swag till kunder, potentiella kunder, anställda och evenemang. Detta stödjer dina ABM-insatser och vi kan spara timmar av tid på att hantera swag, vilket hjälper dig att realisera och mäta större ROI från dina swag-marknadsföringsinsatser. VAD SKÄR OSS FRÅN ANDRA SWAG-FÖRETAG Det finns bokstavligen hundratals swag-företag och swag-webbplatser där ute. De flesta erbjuder enkla tjänster för utskrift och distribution av reklamprodukter, det vill säga att du kan slå din logotyp på några muggar och ett par t-shirts och sedan få det skickat till ditt kontor. De flesta av dessa swag-företag tillhandahåller INTE någon teknik. Det finns inget sätt att strategiskt gåva swag till kunder eller potentiella kunder, inga integrationer till Salesforce (eller något annat CRM) och inga kopplingar till marknadsföringsautomatiseringsverktyg som Marketo, HubSpot, Zapier, etc. Printfection är en fullservice, end-to-end swag hanterings- och uppfyllelseplattform där du inte bara kan varumärket tusentals riktigt kreativa föremål, utan du kan också strategiskt skicka det där swag var som helst i världen genom din befintliga tekniska stack. Varje kund får också en dedikerad kontoansvarig och swag framgångsteam, där vi regelbundet delar vad swag som fungerar bäst för evenemang, giveaways, kundbelöningar, etc, och håller dig uppdaterad om de senaste och bästa föremålen. Vi är en swag-tjänst som väldigt få företag har upplevt tidigare. SWAG CREATION Bläddra i vår omfattande katalog med hundratals på hundratals fantastiska reklamprodukter, eller skicka in en produktforskningsförfrågan. Vi lägger hela tiden till nya artiklar i katalogen utifrån kundens behov. Vår produktinstallationsprocess gör det otroligt enkelt att få din logotyp och företagskonstverk på nästan vad som helst: T-shirts, huvtröjor, onesies, muggar, vattenflaskor, högtalare, tekniska produkter, pussel, Jenga-set, you name it. Vi kan skapa riktigt roliga, kreativa swag som pinatas, massagebänkar - varsågod och tänk utanför boxen! SWAG-FÖRVARING OCH LAGRING Vi kan naturligtvis skicka swag direkt till ditt kontor eller vilken plats som helst, men den sanna briljansen bakom Printfection är att vi lagrar alla dina swag åt dig! Ingen mer rörig kontorsgarderob eller fängelsehåla. När du har beställt din swag, skickas varorna till vårt leveranscenter. Du kan sedan logga in på plattformen och se hela ditt lager i realtid. När du vill skicka swag till anställda, potentiella kunder, kunder, partners eller till ett event, är det bara några klick och vi skickar och utför alla beställningar åt dig. Det är så enkelt. T-SHIRT DROPSHIPPING OCH TRYCKTJÄNSTER Även om vi märker hundratals artiklar, har vi vissa kunder som ofta börjar med företags t-shirts. Vi kan trycka din logotyp och konstverk på många olika typer av t-shirts, inklusive alla möjliga storlekar och tyger. Vi kan dropshippa alla typer av anpassade kläder också, inklusive hoodies, byxor, onesies, etc. Vi är ett av de mest flexibla t-shirt dropshippingföretagen som finns. SWAG UPPFYLLNING Det har aldrig varit enklare att få dina företagsvaror till dina potentiella kunder, kunder och anställda. Du kan skicka in din egen swag till vårt lager för användning i kampanjer, och alla nya swag du beställer genom användning kommer att lagras åt dig. Med bara några klick kan du skicka vilket objekt som helst var som helst i världen; oavsett om det handlar om ett kritiskt konto som du försöker stänga, eller en lojal kund som precis har förnyat eller hjälpt dig med en fallstudie. ANPASSAD FÖRPACKNING OCH KIT Vi gör det enkelt att skapa fantastiska anpassade kit för nya kunder, använda i dina ABM-insatser eller glädja nyanställda. Anpassad kitting låter dig märka dina förpackningslådor med dina anpassade konstverk, lägga till anpassade insatser och fyllmedel och snyggt arrangera valfria föremål. Perfekt för att ge den ultimata unboxingupplevelsen! EVENT DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOTIONAL PRODUCTS) Vi gör dropshipping swag/reklamprodukter till evenemang otroligt enkelt. Du kan skicka vilka föremål du vill. Vår evenemangspackningsfunktion innebär att alla dina klädesplagg kommer fram prydligt rullade och märkta efter storlek och kön, så allt du behöver göra är att ta ut dina skjortor ur lådan i din monter och du är redo för showtime. När ditt evenemang är över kan du helt enkelt skicka alla oanvända swag tillbaka till vårt uppfyllelsecenter, vilket drastiskt minskar på bortkastade utgifter. Om du väljer garanterad leverans kommer dina varor att anlända på ett visst datum. Du behöver aldrig krångla för att få swag till och från ett event igen! INTEGRATIONER FÖR SALEFORCE INTEGRATION & MARKNADSVERKTYG Låt dina säljare begära swag rakt igenom Salesforce. Eller automatisera swag-presenter genom Marketo, HubSpot, Intercom eller valfritt antal verktyg som utnyttjar vår Zapier-integrering. Du kan också skapa en företagsbutik med hjälp av vår Shopify-integration. Printfection är det enklaste sättet att skicka swag till någon var som helst i världen.