Programvara för A/B-testning - Mest populära apparna - Pakistan

Omniconvert Explore är ett avancerat experimentverktyg som mest används av byråer, utvecklings- och produktteam som vill lansera avancerade experiment, men även marknadsförare som har minimal hjälp från IT-avdelningen. Vi sticker ut: vi bryr oss verkligen om våra kunder - gör det lilla extra när det gäller support och överleverans eftersom vi också har interna experimentteam, CRO- och dataexperter till din tjänst. Funktioner: A/B-testning: Skapa experiment med hjälp av en av de avancerade segmenteringsmotorerna på marknaden, med 41 datapunkter: webbplatsbeteende, trafikkälla, CRM-data, GTM, väder-API, etc. Avancerad rapportering : > Bayesiansk och frekventistisk statistik > Filtrera resultaten efter specifika mål > Assisterade konverteringar eller linjär distribution > Kumulativ vy > Dela bara det som är viktigt med ditt team: pdf-rapport > Spåra eventuella händelser Enkäter på plats: > Utlöses som popup-fönster eller widgets > Scroll, on-load, utlösare vid utgång > Logisk förgrening > Flerval, unikt val, rutnät, NPS, CSAT, etc > Segmenteringsbeteende > Lead Capturing > Avancerade rapporteringsöverlägg > Utlösa olika annonsmaterial > Creative-builder > on-exit / on-load/ on- scroll Integreringar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra