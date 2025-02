401(k) Programvara - Mest populära apparna - Östtimor

Human Interest

Human Interest Inc. är en prisvärd, fullservice 401(k) och 403(b)-leverantör som försöker göra det enkelt för små och medelstora företag att hjälpa sina anställda att investera för pensionering. Human Interest grundades 2015 och har sitt huvudkontor i San Francisco och hjälper anställda inom alla arbetsområden att få tillgång till pensionsförmåner och en väg till ekonomiskt oberoende. Vår lösning syftar till att göra det möjligt för företag att erbjuda högkvalitativa 401(k)s som en del av ett konkurrenskraftigt förmånspaket utan att lägga en enorm administrativ börda på HR. Arbetsgivare kan skapa och administrera en 401(k) plan helt online och göra det lättare för anställda att hantera sina pensionsförmåner. * Tillgängligt för kvalificerade deltagare som tjänar $60 000 eller mindre och bidrar med minst 8 % av varje lönecheck till en kvalificerad plan under en 12-månadersperiod. Skicka in formuläret för att ansöka om tilldelning. Minsta pris är $100 och max är $250. Se ytterligare krav (humaninterest.com/legal/cashback-terms) och programdetaljer (humaninterest.com/solutions/kickstart). Detta program administreras och erbjuds av registerföraren, Human Interest Inc.