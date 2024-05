Listnr är ett online text-till-tal-verktyg utvecklat av Listnr Inc. som konverterar text till verklighetstroget tal med hjälp av avancerade AI-röster. Nyckelfunktioner inkluderar: * 900+ röster på 142 språk * Naturliga, mänskligt klingande voiceovers * Anpassningsbar röst med hjälp av tonhöjd, hastighet, pauser etc * Ladda ner MP3- och WAV-filer * Inbäddningsbar ljudspelare * Värd för podcast * API:er för utvecklare * Gratis och betalda planer Listnr använder den senaste artificiella intelligensen för att generera mänskligt klingande voiceovers från text: * Ladda upp en textfil eller skriv/klistra in text * Välj en av 900+ AI-röster * Förhandsgranska och anpassa med tonhöjd, hastighet etc * Ladda ner den realistiska voiceoveren som MP3 eller WAV * Bädda in ljudspelare eller värd podcaster * Dela ditt ljudinnehåll var som helst * De avancerade neurala nätverken efterliknar mänskliga röstmönster för att skapa otroligt naturliga ljudresultat.

Webbplats: listnr.ai

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Listnr AI. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.