iHeartRadio är en amerikansk gratis sändnings-, podcast- och strömmande radioplattform som ägs av iHeartMedia, Inc. Den grundades i april 2008. Från och med 2019 fungerar iHeartRadio som det nationella paraplyvarumärket för iHeartMedias radionätverk som samlar sina över 850 lokala iHeartMedia-radiostationer över hela världen USA, såväl som hundratals andra stationer från olika andra medier (med företag som Cumulus Media, Cox Radio och Beasley Broadcast Group som också använder denna tjänst). Tjänsten inkluderar mer än 250 000 poddsändningar, erbjuder ett musikrekommendationssystem och on-demand-funktionalitet, och låter lyssnare spara och spela upp låtar från livesändningar i digitala spellistor. On-demand-funktionerna kräver en prenumerationsavgift. iHeartRadio är tillgängligt på mer än 250 plattformar och 2 000 enheter inklusive smarta högtalare, digitala automatiska dashes, surfplattor, wearables, smartphones, virtuella assistenter, TV-apparater och spelkonsoler. iHeartRadio lanserade evenemang med nationella märken som började med den inledande iHeartRadio Music Festival 2011. Andra stora iHeartRadio-evenemang inkluderar iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, den rikstäckande iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Music the iHeartRadio Music the Tangle Ball Tour. iHeartRadio är regelbundet värd för intima föreställningar på iHeartRadio Theatres i Los Angeles och New York.

Webbplats: iheart.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till iHeart. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.