Google Keep är en anteckningstjänst utvecklad av Google. Google Keep lanserades den 20 mars 2013 och är tillgängligt på webben och har mobilappar för Android- och iOS-mobiloperativsystemen. Keep erbjuder en mängd olika verktyg för att göra anteckningar, inklusive text, listor, bilder och ljud. Användare kan ställa in påminnelser, som är integrerade med Google Nu. Text från bilder kan extraheras med optisk teckenigenkänning och röstinspelningar kan transkriberas. Gränssnittet tillåter en vy med en kolumn eller en vy med flera kolumner. Anteckningar kan färgkodas och etiketter kan användas för organisation. Senare uppdateringar har lagt till funktionalitet för att fästa anteckningar och för att samarbeta om anteckningar med andra Keep-användare i realtid. Google Keep har fått blandade recensioner. En recension strax efter lanseringen 2013 berömde dess hastighet, kvaliteten på röstanteckningar, synkronisering och widgeten som kunde placeras på Androids startskärm. Recensioner under 2016 har kritiserat bristen på formateringsalternativ, oförmåga att ångra ändringar och ett gränssnitt som bara erbjuder två visningslägen där ingen av dem gillade för deras hantering av långa anteckningar. Google Keep fick dock beröm för funktioner inklusive universell enhetsåtkomst, inbyggd integration med andra Google-tjänster och möjligheten att förvandla foton till text genom optisk teckenigenkänning.

Webbplats: google.com

