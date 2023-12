Funimation Global Group, LLC är ett amerikanskt underhållningsföretag som specialiserat sig på dubbning och distribution av östasiatisk media, framför allt japansk anime. Företaget grundades av Gen Fukunaga och hans fru Cindy, med finansiering av Daniel Cocanougher och hans familj, som blev investerare i företaget. Funimation är baserat i Flower Mound, Texas, och är en av de ledande distributörerna av anime och andra utländska underhållningsanläggningar i Nordamerika. Den har licensierade populära serier, som Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul och Code Geass bland många andra . Funimation förvärvades av Navarre Corporation den 11 maj 2005; i april 2011 sålde Navarre Funimation till en grupp investerare som inkluderade Fukunaga för 24 miljoner dollar. Från 2017 till 2019 ägde Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) en andel på 95 % i företaget, och sedan 2019 driver Sony Group Corporation företaget genom ett joint venture mellan två av dess enheter: Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures) Television) och Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

Webbplats: funimation.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Funimation. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.