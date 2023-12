eBay Inc. ( EE-bay) (stiliserat med små bokstäver) är ett amerikanskt multinationellt e-handelsföretag baserat i San Jose, Kalifornien, som underlättar försäljning från konsument till konsument och företag till konsument via sin webbplats. eBay grundades av Pierre Omidyar 1995 och blev en anmärkningsvärd framgångssaga för dot-com-bubblan. eBay är ett mångmiljardföretag med verksamhet i cirka 32 länder, från och med 2019. Företaget förvaltar eBay-webbplatsen, en online-auktion och shoppingwebbplats där människor och företag köper och säljer en mängd olika varor och tjänster över hela världen. Webbplatsen är gratis att använda för köpare, men säljare debiteras avgifter för att lista artiklar efter ett begränsat antal gratisannonser, och igen när dessa artiklar säljs. Utöver eBays ursprungliga auktionsliknande försäljning har webbplatsen utvecklats och utökats till att inkluderar: omedelbar "Köp det nu" shopping; shopping med Universal Product Code, ISBN eller annan typ av SKU-nummer (via Half.com, som stängdes av 2017); onlineannonser (via Kijiji eller eBay Classifieds); onlinehandel med biljetter till evenemang (via StubHub); och andra tjänster. eBay erbjöd tidigare pengaöverföringar online som en del av sina tjänster (via PayPal, som var ett helägt dotterbolag till eBay från 2002 till 2015).

