Behance (stiliserad som Bēhance) är en social medieplattform som ägs av Adobe som hävdar "att visa upp och upptäcka kreativt arbete". Företag som LinkedIn, AIGA, Adweek och Cooper-Hewitt, National Design Museum och skolor som Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) och Maryland Institute College of Art (MICA) har använt deras tjänster. I juli 2018 hade Behance över 10 miljoner medlemmar.

Webbplats: behance.net

