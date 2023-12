BBC iPlayer är en internetstreaming, catchup, tv och tidigare radiotjänst från BBC. Tjänsten är tillgänglig på ett brett utbud av enheter, inklusive mobiltelefoner och surfplattor, persondatorer och smarta tv-apparater. iPlayer-tjänster som levereras till brittiska tittare har ingen kommersiell reklam. Termerna BBC iPlayer, iPlayer och BBC Media Player hänvisar till olika metoder för att se eller lyssna på samma innehåll. Att titta på eller spela in live-tv-sändningar från någon brittisk sändare, eller titta på BBC TV catch-up eller BBC TV on demand-program i Storbritannien utan tv-licens är ett brott. 2015 rapporterade BBC att det gick mot att spela upp ljud och videoinnehåll via öppna HTML5-standarder i webbläsare snarare än via Flash eller deras Media Player-mobilapp. Den 17 oktober 2018 ersattes BBC:s varumärke "iPlayer Radio" med BBC Sounds.

Webbplats: bbc.co.uk

