Bad Bot Design är ett AI-drivet verktyg som låter användare handla en mängd olika unika produkter, inklusive skjortor, sweatshirts och kaffemuggar. Dessa produkter genereras av robotar, vilket ger en exklusiv och distinkt kollektion. Dessutom har användare möjlighet att begära att AI-botarna designar sina egna idéer, vilket ger en personlig touch till sina inköp. Verktyget tillhandahåller olika filter för enkel navigering, så att användare kan sortera produkter efter relevans, senaste tillägg och äldsta föremål. Den innehåller också specifika samlingar som Bad Bot Collection, Featured items, New Collection och Summer Selection, vilket säkerställer ett varierat utbud av alternativ. De tillgängliga produkterna omfattar ett brett utbud av mönster, inklusive bilder på djur som franska bulldoggar och katter, konstnärliga intryck som Monet-inspirerade konstverk och bilder med Van Gogh-tema, och popkulturreferenser som Guardians of the Galaxy och Tupac-tema. Verktyget erbjuder flera varianter av varje design, vilket säkerställer ett omfattande urval. Bad Bot Designs webbplats innehåller en FAQ-sektion och kontaktinformation, samt användarvillkor och en returpolicy för kundens bekvämlighet. Verktyget är utvecklat av AE.STUDIO och kan följas på Instagram, Facebook och Twitter för uppdateringar. Sammanfattningsvis är Bad Bot Design en AI-driven plattform som erbjuder unika produkter genererade av robotar. Användare kan handla skjortor, tröjor och kaffemuggar eller be AI-botarna att designa skräddarsydda idéer. Verktyget har olika samlingar och filter, vilket ger ett brett utbud av designalternativ.

Webbplats: badbotdesign.com

