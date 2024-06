爱给网 (Aigei.com), som erbjuder ett brett utbud av digitala medieresurser inklusive ljudeffekter, bakgrundsmusik, 3D-modeller, videofilmer och mer. Det tillhandahåller både gratis att använda resurser under Creative Commons (CC)-licenser samt betalda kommersiella licenser för olika tillgångar. Huvudkategorierna av resurser inkluderar: * Ljudeffekter (691 000+ föremål) som spänner över naturliga miljöer, livsscener, mänskliga röster, djur, krigföring, etc. * Bakgrundsmusik/BGM (43 900+ föremål) över olika stämningar och teman som spel, filmer, korta videor. * 3D-modeller (olika kategorier som allmänna modeller, specialiserade modeller, material/texturer) * Videomallar, filmmaterial och VFX-tillgångar * 2D grafiska tillgångar som ikoner, illustrationer, bakgrunder, etc. * Spelkonstresurser som UI-element, karaktärer, färdigheter etc. * Pedagogiska handledningar och mjukvaruverktyg/plugins

Webbplats: aigei.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till 爱给网. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.