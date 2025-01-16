Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения - Португалия

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .