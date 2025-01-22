Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Россия

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитории! У вас есть большой выбор реалистичных голосов, как мужских, так и женских, чтобы идеально передать голос вашего текста. Он включает в себя более 900 голосов на более чем 120 языках! Голоса генерируются с использованием последних достижений искусственного интеллекта, что обеспечивает высокое качество звука. Функции: * Преобразование текста в аудио * Создание подкастов из текста * Создать аудиокнигу из текста * Более 900 голосов, созданных искусственным интеллектом * Предлагается более 120 языков * Добавить несколько собеседников * Экспорт в файл .mp3 и обмен ссылками. * Параметры настройки произношения, такие как скорость, высота звука, громкость, способ произношения и т. д. С Odio.ai вы сможете в мгновение ока преобразовать все свои тексты в аудиофайл. Все, что вам нужно сделать, это скопировать/вставить текст, выбрать нужные голоса, и инструмент автоматически экспортирует ваш звуковой файл. Вы сможете настроить мельчайшие детали произношения, такие как время пауз, скорость, тон, способ произнесения слов…, что позволит вам получить реалистичную визуализацию, чтобы передать все желаемые эмоции в ваших текстах. Вы также можете добавить несколько собеседников в один проект, чтобы создать динамичный диалог во время чтения. * Преобразование текста в аудио с помощью искусственного интеллекта. * Выберите нужные голоса * Настройка речи * Включите несколько голосов в один проект * Легко экспортируйте созданный аудиофайл Благодаря своим функциям Odio.ai позволяет вам создавать и размещать собственный подкаст. Вы можете составлять различные эпизоды из аудиозаписей своих текстов и легко делиться страницей хостинга. Odio также предоставляет вам доступ к RSS-каналу, если вы хотите поделиться своим подкастом на другой платформе. * Сделать подкаст * Составляйте эпизоды из текстов, преобразованных в аудио. * Доступ к странице общедоступного хостинга. * Поделиться RSS-каналом Odio также позволяет создавать книги в аудиоверсии. Эта функция также использует искусственный интеллект аудиотранскрипции, чтобы оживить ваши тексты. Вы можете составить аудиоверсию своей книги по главам и поделиться ею с профессиональным качеством звука. Odio также дает вам возможность добавить кнопку со ссылкой для оплаты на общедоступную страницу вашей книги, если, например, вы хотите поделиться только отрывком или предложить возможность покупки печатной версии… * Создать аудиокнигу * Составляйте аудиоглавы из конвертированных текстов. * Используйте реалистичные голоса, чтобы читать главы * Получите доступ к общедоступной странице хостинга вашей аудиокниги. * Добавьте кнопку, чтобы включить ссылку для оплаты.