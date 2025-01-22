Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем 40 языках с разными акцентами для различных сценариев использования, включая маркетинговое продвижение, персонализированные продажи, электронное обучение, обучение и развитие, пояснения и инструкции. видео. Никаких более дорогих и трудоемких съемок, видеоагентств или актеров/актрис. Теперь у вас есть персональная видеостудия! * Продукт представляет собой инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать видеоролики с аватарами AI и функцией преобразования текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ, а также скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы со службой поддержки, скрытые ограничения на предварительный просмотр, дорогую кредитную систему и проблемы с функцией перевода видео.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik — это инновационная служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в естественно звучащую речь с использованием передовых голосов искусственного интеллекта. Всего за 5 кликов пользователи могут превратить любой текст в высококачественные аудиофайлы в формате mp3 или wav. Verbatik использует современные алгоритмы машинного обучения для создания реалистично звучащих голосов. Пользователи просто: * Выбирайте из более чем 600 голосов искусственного интеллекта на 142 языках и с акцентами. * Ввод текста в редактор * Настройте тон голоса, эмоции, произношение * Нажмите «Синтезировать» и загрузите аудио. Verbatik обрабатывает текст любой длины и сложности, обеспечивая естественное звучание.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo — это один из самых надежных и ведущих инструментов преобразования текста в речь, основанный на искусственном интеллекте, который на 100 % воспроизводит человеческий голос, специально разработанный и разработанный с учетом текущих проблем рынка для преодоления стоимости существующих решений. Независимо от того, являетесь ли вы тренером, ютубером, фрилансером или компанией, работающей над профессиональными видео, записью голоса для услуг IVR и телефонии, Speakatoo оказался лучшим среди других. Благодаря простоте и мощной панели администратора вы можете быстро и легко конвертировать любой текст в озвучку.
Coqui
coqui.ai
Coqui занимается технологиями открытой речи и служит центром, где собираются исследователи, разработчики и практики речи. Наши проекты включают в себя механизмы STT и TTS на основе глубокого обучения, планировщик заданий и многое другое.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его доступным для всех, у кого есть что рассказать или есть желание поделиться, а не только для тех, у кого есть опыт в создании контента или редактировании видео.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитории! У вас есть большой выбор реалистичных голосов, как мужских, так и женских, чтобы идеально передать голос вашего текста. Он включает в себя более 900 голосов на более чем 120 языках! Голоса генерируются с использованием последних достижений искусственного интеллекта, что обеспечивает высокое качество звука. Функции: * Преобразование текста в аудио * Создание подкастов из текста * Создать аудиокнигу из текста * Более 900 голосов, созданных искусственным интеллектом * Предлагается более 120 языков * Добавить несколько собеседников * Экспорт в файл .mp3 и обмен ссылками. * Параметры настройки произношения, такие как скорость, высота звука, громкость, способ произношения и т. д. С Odio.ai вы сможете в мгновение ока преобразовать все свои тексты в аудиофайл. Все, что вам нужно сделать, это скопировать/вставить текст, выбрать нужные голоса, и инструмент автоматически экспортирует ваш звуковой файл. Вы сможете настроить мельчайшие детали произношения, такие как время пауз, скорость, тон, способ произнесения слов…, что позволит вам получить реалистичную визуализацию, чтобы передать все желаемые эмоции в ваших текстах. Вы также можете добавить несколько собеседников в один проект, чтобы создать динамичный диалог во время чтения. * Преобразование текста в аудио с помощью искусственного интеллекта. * Выберите нужные голоса * Настройка речи * Включите несколько голосов в один проект * Легко экспортируйте созданный аудиофайл Благодаря своим функциям Odio.ai позволяет вам создавать и размещать собственный подкаст. Вы можете составлять различные эпизоды из аудиозаписей своих текстов и легко делиться страницей хостинга. Odio также предоставляет вам доступ к RSS-каналу, если вы хотите поделиться своим подкастом на другой платформе. * Сделать подкаст * Составляйте эпизоды из текстов, преобразованных в аудио. * Доступ к странице общедоступного хостинга. * Поделиться RSS-каналом Odio также позволяет создавать книги в аудиоверсии. Эта функция также использует искусственный интеллект аудиотранскрипции, чтобы оживить ваши тексты. Вы можете составить аудиоверсию своей книги по главам и поделиться ею с профессиональным качеством звука. Odio также дает вам возможность добавить кнопку со ссылкой для оплаты на общедоступную страницу вашей книги, если, например, вы хотите поделиться только отрывком или предложить возможность покупки печатной версии… * Создать аудиокнигу * Составляйте аудиоглавы из конвертированных текстов. * Используйте реалистичные голоса, чтобы читать главы * Получите доступ к общедоступной странице хостинга вашей аудиокниги. * Добавьте кнопку, чтобы включить ссылку для оплаты.
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обеспечивать генерацию видео в реальном времени, что имеет решающее значение для потокового вещания в реальном времени и интерактивного взаимодействия в таких секторах, как клиентский опыт (CX), маркетинг, а также обучение и развитие. Студия самообслуживания Creative Reality™ Studio и мобильные приложения расширяют инновационный потенциал D-ID, упрощая создание и настройку видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, и воплощая стремление D-ID к усовершенствованию цифровых коммуникаций.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.
LOVO
lovo.ai
LOVO — это платформа для создания контента профессионального уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и передовых технологиях преобразования текста в речь, позволяющая создавать высококачественный аудио- и видеоконтент для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и локализации. LOVO может похвастаться растущей библиотекой из более чем 500 человеческих эмоциональных голосов на более чем 100 языках, детальным управлением звуком и простым в использовании интерфейсом. Вот почему более 1 000 000 профессионалов доверяют LOVO свой аудио- и видеоконтент. * LOVO — это инструмент преобразования текста в голос с помощью искусственного интеллекта, который позволяет пользователям генерировать аудио из текста, предлагая различные голоса и языки, а также возможность точной настройки производительности. * Рецензенты часто отмечают естественное звучание голосов LOVO, простоту использования и возможность экономить время и деньги за счет создания аудио для небольших абзацев или целых сценариев. *Пользователи сообщали об ограничениях при выборе голоса, проблемах с разборчивостью некоторых голосов и отсутствии опций «чувства» или «настроения» в инструменте.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — это программа для клонирования голоса, которая создает речь, неотличимую от речи исходного говорящего. Мы используем передовой искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы освоить каждый аспект вашего целевого голоса. Мы сочетаем классические алгоритмы цифровой обработки сигналов с собственными методами глубокого генеративного моделирования. Результат? Компьютерный голос, который идеально подходит. Respeecher предназначен для всех, кому будет полезна технология репликации голоса — от голливудских киностудий до разработчиков игр. Если вы хотите полный творческий контроль над своим проектом и безупречное качество — Respeecher для вас.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что делает их глобальным решением для бизнеса по всему миру. Аватары ИИ не только доступны представителям разных национальностей и профессий, но этот инструмент также позволяет настраивать аватары в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. Инструмент AI Avatar также включает в себя такие функции, как память, преобразование текста в видео, преобразование текста из PowerPoint в видео, ChatGPT, замену лица и преобразование текста в речь. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им легко и эффективно создавать видеоролики. Инструмент DeepBrain AI может быть полезен в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары можно использовать для различных целей, включая обучающие видеоролики, обучающие видеоролики и создание онлайн-видео. В целом, инструмент DeepBrain AI предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в создании видео. Он универсален и настраиваем, что делает его идеальным для компаний, которые ищут творческий подход к совершенствованию своей маркетинговой стратегии.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречный синхронный перевод на 8 языков, а также живое дублирование в реальном времени на 5 языках. API Yepic позволяет масштабировать создание видео в реальном времени, что делает автоматизацию рабочих процессов с видео более эффективной. Yepic Studio может персонализировать видео с динамическим контентом на 68 языках, используя набор аватаров, а также функцию говорящего фото, которая превращает изображения в аватары. VidVoice позволяет динамически дублировать видеоконтент в режиме реального времени, позволяя пользователям легко преодолевать языковые барьеры. Варианты использования Yepic и VidVoice включают электронную коммерцию, образование и недвижимость. Инструмент для создания видео получил высокую оценку клиентов на обзорных платформах, таких как G2 и Trustpilot, причем пользователи высоко оценили его простоту использования, разнообразие функций и эффективность создания качественных видеороликов. Исследовательская группа Yepic сотрудничает с CVSSP Университета Суррея, авторитетным учреждением, занимающимся исследованиями восприятия аудиовизуальных машин. Yepic активно нанимает целеустремленных, чутких и любопытных людей, которые хотят присоединиться к их команде и изменить лицо общения.
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое внимание преодолению языковых барьеров и обеспечению универсальной доступности контента. В основе предложений Dubverse.ai лежит надежный механизм Synthetic Media, который расширяет творческие способности человека с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Процесс прост, но эффективен: * Субтитры с искусственным интеллектом: автоматически генерируйте точные субтитры на разных языках, повышая вовлеченность и понимание зрителя. * Преобразование текста в речь: преобразуйте текст в естественную озвучку, делая ваши видео более динамичными и доступными для более широкой аудитории. Dubverse.ai включает в себя набор функций, предназначенных для удовлетворения различных потребностей в создании контента: * Многоязычная поддержка. Благодаря поддержке более чем 60 языков создатели контента могут охватить глобальную аудиторию без языковых ограничений. * Выбор динамиков: выбирайте из широкого спектра голосов искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный вариант для тона и стиля вашего видео. * Редактор сценариев: интуитивно понятный редактор сценариев с переводом в реальном времени упрощает процесс редактирования. * Человеческие голоса: механизм преобразования текста в речь Dubverse.ai обеспечивает голоса, которые звучат естественно и привлекательно. * Встроенный общий доступ: легко сотрудничайте с другими и собирайте отзывы в одном месте. * Загружаемые субтитры: улучшите SEO и доступность вашего видео с помощью многоязычных субтитров.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, озвученный цифровыми докладчиками, за считанные минуты, без необходимости использования камеры, студии или зеленого экрана. С Элай вы можете: * Создавайте обучающие видеоролики на основе текста или URL-адресов. * Переведите свои видео на более чем 75 языков за считанные секунды. * Создавайте сценарии обучения с нуля с помощью AI Storyboard. * Добавляйте в свои видео интерактивные тесты и рабочие процессы. * Получите доступ к библиотеке из более чем 80 высококачественных аватаров. * Создавайте собственные цифровые аватары из видео или фотографий. * Клонируйте свой голос на более чем 28 языках. * Добавьте несколько аватаров для динамичного общения и обучения на основе сценариев. * Создавайте персонализированный видеоконтент с помощью API. И многое другое!
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные минуты.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin — это платформа искусственного интеллекта, которая генерирует уникальный и высококачественный контент, такой как текст, текст и изображения. Он использует передовые модели искусственного интеллекта, такие как GPT-3, для создания оригинального контента, адаптированного к потребностям пользователя. Gerwin стремится помочь предприятиям, маркетологам, копирайтерам и авторам автоматизировать создание контента и масштабировать свое присутствие в Интернете. Гервин использует современную обработку естественного языка и генеративный искусственный интеллект для создания контента, похожего на человеческий. Пользователи предоставляют подсказки с ключевыми словами, инструкциями по тону и рекомендациями по содержанию. Затем ИИ Гервина генерирует исходный текст или изображения на основе подсказок. Платформа постоянно учится на основе отзывов пользователей, чтобы улучшить качество продукции. * Генерация текста: создавайте маркетинговые тексты, сообщения в блогах, подписи в социальных сетях, описания продуктов и многое другое за считанные секунды. Искусственный интеллект генерирует совершенно уникальный контент, адаптированный к вашим потребностям. * Генерация изображений: создавайте высококачественные изображения из текстовых подсказок. Полезно для публикаций в социальных сетях, рекламы, презентаций и другого визуального контента. * Управление тоном: укажите желаемый тон (профессиональный, дружелюбный, убедительный и т. д.), и Гервин подберет его. Это обеспечивает согласованность бренда в создаваемом контенте. * Система обратной связи: Гервин учится на оценках пользователей, чтобы постоянно улучшать качество контента. Пользователи также могут напрямую редактировать выходные данные ИИ. * Идея содержания: Гервин может предложить заголовки, темы и идеи, которые пробудят ваше творчество и вдохновение. * SEO-оптимизация: созданный контент удобен для чтения, привлекателен и оптимизирован для поисковых систем.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогостоящими съемками, задержками в расписании и низкой вовлеченностью. Colossyan позволяет создавать обучающие видеоролики с использованием искусственного интеллекта за небольшую часть стоимости традиционного производства и с более высокой эффективностью, чем только текстовые материалы. * Создание видео из текста Создавайте эффективные видеоролики из текста, PDF-файлов, профессионально разработанных шаблонов или с помощью инструмента Prompt-to-Video на базе искусственного интеллекта. Используйте возможности передовой технологии преобразования текста в речь Colossyan, дополненной готовыми к использованию шаблонами, инструментами локализации и простым и интуитивно понятным видеоредактором. * Выберите своего идеального ИИ-ведущего Colossyan предлагает обширную и разнообразную библиотеку, состоящую из более чем 100 высококачественных ИИ-аватаров, что упрощает персонализацию ваших видео с помощью гиперреалистичных ведущих. Воспользуйтесь уникальной функцией «Беседы» Colossyan, чтобы попрактиковаться в обучении на основе сценариев с несколькими аватарами в одной сцене, или создайте собственного ИИ-презентатора с помощью надстройки «Пользовательский AI-аватар» Colossyan. * Локализация в четыре клика Создавайте видео на более чем 70 языках и с разными акцентами и легко переводите видео Colossyan всего за четыре клика, используя нашу функцию автоматического перевода. * Попробуйте Colossyan бесплатно Почувствуйте разницу Colossyan с нашей безопасной 14-дневной пробной версией. Раскройте потенциал своей команды с помощью видеообучения на основе искусственного интеллекта.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удобный веб-интерфейс, позволяющий воплотить в жизнь свои визуальные идеи. ImgGen использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений, которые выглядят достоверно. Наши модели обучаются на миллионах изображений, чтобы улавливать закономерности и визуальные концепции. ImgGen была основана в 2023 году Рамандипом Сингхом, опытным инженером-программистом из Индии. Я всегда стремился сделать генерацию изображений доступной для повседневных творческих приложений. Увидев быстрый прогресс в моделях изображений AI, я решил создать простой в использовании веб-интерфейс на основе этих моделей.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
SteosVoice
cybervoice.io
Голосовые связки искусственного интеллекта для каждого. 1. Создавайте уникальный контент; 2. Дублирование видео, пожертвования, инди-игры, моды; 3. Создавайте подкасты; 4. Поздравьте своих покровителей; 5. Зарабатывайте на своем голосе.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Blogcast
blogcast.host
Создайте подкаст без записи. Создавайте четкую, естественно звучащую речь из сообщений в блогах и контента для подкастов, видео и многого другого с помощью технологии преобразования текста в речь. Микрофон не требуется!
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент так, как они этого хотят. Он предлагает различные функции и возможности для различных целей, включая рассказывание историй, презентации, маркетинг продуктов, обучающие видеоролики, видеоролики на YouTube и образование. AI Voice Generator от Typecast предназначен для создания реалистичных голосов и аватаров AI, что позволяет пользователям наполнять свой видеоконтент захватывающими и привлекательный звук. Пользователи могут легко выбрать персонажа, ввести желаемый текст, выбрать стиль голоса и загрузить сгенерированный звук. Инструмент также предлагает шаблоны преобразования текста в голос для различных категорий, таких как аудиокниги, образование, продажи, документальные фильмы, обучение и игры, что облегчает пользователям начало работы. Одним из ключевых преимуществ использования AI Voice Generator от Typecast является его способность Чтобы сэкономить время и устранить хлопоты, связанные с производственными затратами. Пользователям не нужно нанимать актеров, управлять съемочными группами или арендовать студию, поскольку инструмент исключает необходимость записи экрана и постпродакшн-монтажа. Он предлагает простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям вводить, вставлять или импортировать письменный контент непосредственно на платформу. В целом, AI Voice Generator от Typecast — это веб-платформа, которая предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для создания высококачественный видеоконтент с человекоподобными виртуальными аватарами. Он предлагает эмоциональные настройки преобразования текста в голос, обширную библиотеку актеров озвучивания и удобные возможности редактирования. AI Voice Generator от Typecast с удобным интерфейсом и мощными функциями является ценным инструментом для создателей контента, которые хотят улучшить свои видео с помощью реалистичного и привлекательного звука.
Ai Sofiya
aisofiya.com
София — это многофункциональный инструмент искусственного интеллекта, который не только обеспечивает преобразование TTS, но также обладает возможностями генерации текста и чат-бота. Это делает его универсальным инструментом, который можно использовать в широком спектре приложений и настроек, таких как чат-боты для обслуживания клиентов, голосовые помощники, образовательные чат-боты, генерация текста для задач обработки естественного языка и многое другое.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
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