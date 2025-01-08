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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения создания контента для брендов, направленного на привлечение нового трафика и увеличение доходов. Собственный искусственный помощник Чарли автоматизирует создание контента для различных платформ. Предложения по контенту широки и включают описания продуктов, сообщения в блогах и материалы в социальных сетях. Этот инструмент предоставляет возможности услуг транскрипции, конвертируя видео и аудио в текст, а также способен создавать изображения 4K на основе ввода текста. Дополнительная функция включает возможности поиска в Интернете. Чарли обладает уникальной способностью интерпретировать несколько входных данных и производить несколько выходных данных из одной подсказки, демонстрируя свою очень гибкую полезность. Инструмент совместим с различными форматами файлов, включая DOC, PDF, а также аудио- и видеофайлами и даже изображениями. GoCharlie создан для решения сложных проблем, предлагая решения для всей команды. Он также может похвастаться безопасной обработкой данных с помощью пакета Charlie LLM и мультимодальных моделей. Одним из специальных компонентов является функция Memory Vault, которая позволяет Чарли изучать и адаптировать создание контента к уникальным особенностям вашего бизнеса. Помимо этого, GoCharlie настраивается в соответствии с конкретными бизнес-требованиями и поддерживает возможности интеграции с более чем 6000 приложениями через Zapier.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Autocode
autocode.com
Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — ведущая платформа анализа кода, которая революционизирует то, как разработчики понимают, исправляют и автоматизируют свой код. В Sourcegraph мы используем возможности искусственного интеллекта вместе с Cody, нашим помощником по программированию с использованием искусственного интеллекта, чтобы помочь разработчикам лучше понять свой код. Наша технология позволяет легко перемещаться по большим базам кода, находить соответствующие фрагменты кода и получать исторический контекст. Кроме того, наши инструменты поиска и анализа кода помогут вам быстро исправлять ошибки, рефакторить код и повышать производительность — и все это в одном простом в использовании интерфейсе. Более миллиона инженеров используют Sourcegraph для повышения безопасности кода, эффективного привлечения разработчиков, содействия повторному использованию кода, разрешения инцидентов и улучшения работоспособности кода. Интеллект кода — это важнейшая функция, которая повышает скорость разработки на предприятии, качество и стабильность программного обеспечения, а также работоспособность команды. Ведущие компании, такие как Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE и Dropbox, полагаются на Sourcegraph при создании продуктов, на которые мы все полагаемся. Sourcegraph — полностью удаленная компания, поддерживаемая Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures и Goldcrest Capital.
AI2sql
ai2sql.io
С AI2sql любой — от инженеров до новичков — может создавать эффективные и точные SQL-запросы. Попрощайтесь с синтаксическими ошибками и долгими часами написания кода.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас код и выбрать способ его объяснения. Используя AI Code Mentor, вы получите более глубокое понимание логики программирования и станете лучшим разработчиком.
Refraction
refraction.dev
Refraction — это инструмент генерации кода на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который выполняет рефакторинг кода, генерирует документацию, создает модульные тесты и многое другое. Просто вставьте блок кода, выберите язык или фреймворк, затем нажмите «Создать», и вы станете свидетелем волшебства.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут создавать изображения AI, просто описывая изображение с помощью OpenAI DALL-E AI Solution. Пользователи могут ввести приглашение или тему в AIWriter, и платформа сгенерирует полный фрагмент текста на основе этого ввода, используя технологию GPT4.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — это помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, который служит парным программистом для разработчиков. Он предлагает различные функции и приложения для повышения производительности и эффективности задач кодирования. С помощью AskCodi программисты могут воспользоваться преимуществами функций искусственного интеллекта, таких как Codi Chat, удобный интерфейс чата для создания диалогов по коду, и Codi Workbooks, блокноты в стиле Jupyter, которые открывают безграничные возможности для разработчиков. Этот инструмент также обеспечивает генерацию кода, автозаполнение и перевод между языками программирования, что делает его универсальным и удобным для разработчиков. AskCodi делает упор на интуитивно понятный пользовательский интерфейс, разработанный разработчиками для разработчиков, позволяющий легко ориентироваться и повышать концентрацию внимания при выполнении задач по кодированию. Он также уделяет приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности, включая первоклассные инструменты для защиты кода. Благодаря росту под руководством пользователей AskCodi стремится постоянно совершенствоваться и развиваться на основе отзывов и потребностей пользователей. Этот инструмент обеспечивает эффективность на основе искусственного интеллекта, которая повышает производительность за счет сокращения повторяющихся процессов и высвобождения времени для важных действий. Его цель — открыть будущее кодирования и инноваций, предоставляя платформу для повышения производительности и оптимизации рабочих процессов разработчиков. Уникальный подход AskCodi к кодированию в стиле рабочей тетради разработан для облегчения быстрого и эффективного обучения. Он предлагает знакомый интерфейс, пошаговый прогресс и возможность генерировать, объяснять, документировать и тестировать код. Кроме того, набор приложений Codi Apps расширяет возможности кодирования, улучшает рабочий процесс и повышает эффективность. AskCodi доступен в виде веб-приложения, а также в виде расширений/плагинов для популярных IDE, таких как Visual Studio Code, Sublime Text и IDE JetBrains. Он предлагает гибкие и прозрачные варианты ценообразования, позволяя пользователям выбирать нужные им функции по цене, соответствующей их потребностям.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командой: DeftGPT упрощает управление и выставление счетов, позволяя приглашать неограниченное количество участников в учетную запись вашей организации. Это экономит ваши деньги и одновременно повышает общую производительность. Кроме того, благодаря нашему плану вы можете объединить свои платежные данные в одну учетную запись для дополнительного удобства. * Общайтесь с любым PDF-файлом или документом: от юридических соглашений до финансовых отчетов, DeftGPT вдохнет жизнь в ваши документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Кроме того, он совместим с различными форматами, включая PDF, txt, docx, doc и даже eml! * Получайте результаты, подобные ChatGPT, прямо рядом с поиском Google: идеальный инструмент для получения точных и надежных результатов поиска вместе с Google. Попрощайтесь с ненужными данными и получите точные ответы с помощью нашей интеллектуальной интеграции. Оптимизируйте поиск с помощью DeftGPT! * Создавайте контент в Chrome в любое время. С легкостью создавайте исключительный контент с помощью Chrome, нажав настраиваемый ярлык. Этот быстрый и простой способ позволяет создавать уникальный и привлекательный контент или изменять существующий текст для таких задач, как редактирование биографии в социальных сетях или сжатие статей. Кроме того, вы можете настроить ярлык по своему усмотрению. * Используйте DeftGPT где угодно: DeftGPT — это ваш универсальный инструмент для плавной интеграции на различных платформах. Используйте его в популярных приложениях, таких как Документы Google, почтовые клиенты и социальные сети. Кроме того, благодаря своей универсальности DeftGPT легко работает с такими платформами, как Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook и другими.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
Bito
bito.ai
Bito создает доступные и точные инструменты искусственного интеллекта, которым доверяют разработчики по всему миру. Разработанный для того, чтобы помочь разработчикам программного обеспечения создавать более быстрый и лучший код, Bito предлагает ряд инструментов, в том числе: агенты проверки кода AI, чат AI в вашей IDE или CLI, дополнения кода AI и AI, который понимает ваш код. Новейшая разработка Bito, агент проверки кода AI, обеспечивает высококачественную проверку кода AI, что сокращает время человеческого проектирования при запросах на включение на 50%.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это помощник по программированию с использованием искусственного интеллекта, который ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения, сохраняя при этом конфиденциальность, безопасность и соответствие вашего кода. Повысьте скорость разработки, качество кода и удовлетворенность разработчиков за счет автоматизации рабочего процесса кодирования — и быстрее выходите на рынок — с помощью Tabnine AI.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы помочь вам отладить и оптимизировать ваш код. Ключевые особенности * CodeMateGPT: эта функция автоматизирует такие задачи, как отладка кода, исправление ошибок, проверка и оптимизация. Он дает вам лучшую версию вашего написанного кода за считанные секунды. * Мгновенная отладка: CodeMate может анализировать ваш код в нескольких тестовых случаях на основе вашего подхода и генерировать подробные исправления вместе с описанием ошибки. * CodeMate-Отчет: получите подробный отчет о производительности и качестве вашего кода, а также оценку программирования, который поможет вам улучшить свои навыки кодирования для написания кода отраслевого уровня. * Чат CodeMate: задавайте любые вопросы и получайте ответы, адаптированные в соответствии с вашей собственной кодовой базой. Эта функция чата на базе искусственного интеллекта находится прямо в вашем редакторе и имеет сквозное шифрование. * Подробный обзор кода: просмотрите свой код в соответствии с лучшими практиками, которым следует следовать при разработке программного обеспечения с помощью ИИ, как будто рядом с вами сидит опытный разработчик.
Codeium
codeium.com
Codeium — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения процедур кодирования с помощью таких эффективных функций, как завершение кода с использованием искусственного интеллекта, поиск и чат, предназначенный для разработчиков и профессионалов в области кодирования. Он поддерживает более 70 языков и интегрирован для работы с широко используемыми IDE, обеспечивая пользователям удобный интерфейс. Этот инструмент потенциально способен изменить опыт разработчиков, поскольку он создан для ускорения процессов кодирования и повышения уровня производительности. Возможности генеративного кода Codeium могут помочь пользователям сэкономить время на кодирование, тем самым обеспечивая более быструю доставку продукции. Codeium доступен бесплатно и имеет неограниченную функцию автозаполнения, что обеспечивает инклюзивную и постоянно растущую поддержку языков. Кроме того, он имеет специально обученную собственную модель и инфраструктуру, которая обеспечивает функции автозаполнения и поиска, а также функцию чата для дополнительной поддержки. Его предложения варьируются от индивидуального использования до корпоративного уровня, с множеством функций, таких как быстрое автозаполнение кода, чат-помощник с искусственным интеллектом в редакторе, неограниченное использование, поддержка через различные платформы, расширенная персонализация вашей кодовой базы и поддержка GPT-4 среди других, в зависимости от на выбранном пакете. Он расширяет возможности завершения кода и поиска в различных репозиториях кода.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помощник по написанию кода искусственного интеллекта для ученых, инженеров и аналитиков. Получайте дополнения и предложения по коду по мере ввода. * Пишет код с учетом вашего стиля кода и вариантов использования. * Пишет сложные функции, определяя несколько шагов. * Объясняет код *Переводит язык в SQL-запросы. *Пишет функции с использованием известных библиотек. *Превращает ваши комментарии в код
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — это инструмент искусственного интеллекта, целью которого является ускорение разработки программного обеспечения за счет предоставления возможностей генерации кода производственного качества. Он предлагает такие функции, как AI Autocomplete, который позволяет пользователям эффективно создавать прототипы кода, сводя к минимуму время, затрачиваемое на создание шаблонного кода и поиск решений в Stack Overflow. Этот инструмент позволяет одним щелчком мыши преобразовать прототипы в код производственного качества, что упрощает рефакторинг, документацию и добавление типов. Одной из примечательных особенностей mutable.ai является его разработка, управляемая подсказками, которая позволяет пользователям напрямую инструктировать ИИ изменить их код. Эта функция позволяет разработчикам эффективно взаимодействовать с инструментом и быстро вносить необходимые изменения в свою кодовую базу. Кроме того, инструмент предлагает возможности создания тестов, автоматически генерируя модульные тесты с использованием методов искусственного интеллекта и метапрограммирования, что экономит время и усилия разработчиков при написании тестов вручную. Mutable.ai совместим с популярными средами разработки, такими как VS Code, JetBrains и GitHub, что делает его доступен широкому кругу разработчиков. Инструмент предоставляет документацию для этих сред, гарантируя, что у пользователей есть необходимые ресурсы для эффективного использования его возможностей. В целом, mutable.ai предлагает комплексное решение для разработчиков программного обеспечения, позволяющее им оптимизировать рабочий процесс, улучшить качество кода и сэкономить время за счет использования передовых методов искусственного интеллекта.
CodePal
codepal.ai
CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода AI могут выполнять различные задачи, такие как программирование, применять преобразования и манипуляции с кодом и многие другие задачи. Генераторы кода AI очень полезны для обучения, поскольку они могут дать хорошее представление о том, как задача должна быть записана в коде.
Moderne
moderne.io
Moderne — это платформа для совместной работы разработчиков для автоматического рефакторинга и анализа кода, которая позволяет быстро и точно переносить, поддерживать и защищать исходный код в массовом масштабе. Исправления, обновления и миграции кода, которые могут занять многие месяцы ручной работы, можно выполнить за считанные минуты. Наш уникальный IP позволяет вам точно преобразовывать несколько репозиториев одновременно и безопасно использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения вашего кода.
Programming Helper
programming-helper.com
Больше, чем просто генератор кода. Инструмент, который поможет вам решить широкий спектр задач. Все в одном месте.
Refact.ai
refact.ai
Refact — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, обеспечивающий невероятно быстрое завершение кода, мощные инструменты улучшения кода и чат. Тщательно настроенный помощник по кодированию с использованием искусственного интеллекта, повышающий производительность команды разработчиков на 45 %.
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых функций и чата. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный редактор визуальных потоков, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в облаке. Пользователи могут развернуть ноутбук с 4 ТБ ОЗУ, добавить графический процессор, подключиться к распределенному кластеру рабочих процессов, создавать большие языковые модели и многое другое в полностью размещенной среде. Специалисты по данным и аналитики лучше всего работают, используя те инструменты, которые они хотят использовать. Вы можете использовать предпочитаемые вами языки, IDE и библиотеки машинного обучения в Saturn Cloud. Мы предлагаем полную интеграцию с Git, общие пользовательские образы и безопасное хранилище учетных данных, что упрощает масштабирование и создание вашей команды в облаке. Мы поддерживаем весь жизненный цикл машинного обучения — от экспериментов до производства, используя такие функции, как задания и развертывания. Эти функции и встроенные инструменты легко доступны для использования в группах, что экономит время и обеспечивает воспроизводимость работы. Saturn Cloud доступен в нескольких облаках: AWS, Azure, GCP и OCI. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной демо-версии.
Aporia
aporia.com
Aporia — ведущая платформа управления ИИ, которой доверяют как новые технологические стартапы, так и признанные компании из списка Fortune 500, чтобы гарантировать конфиденциальность, безопасность и надежность приложений ИИ. С помощью Aporia организации получают надежную защиту для искусственного интеллекта, эффективно предотвращая галлюцинации, утечку данных и оперативные атаки в режиме реального времени. В основе механизма обнаружения ограждений лежит Aporia Labs, команда, состоящая из специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Эта команда занимается постоянными исследованиями и разработкой передовых методов выявления и смягчения галлюцинаций и оперативных атак, обеспечивая защиту репутации вашего бренда и доверия ваших пользователей.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям перераспределять человеческие ресурсы для более ценных видов деятельности. Генерирующий искусственный интеллект ImageChat от Chooch может систематически запрашивать видео и изображения с использованием технологии подсказок для отслеживания конкретных визуальных эффектов или действий и отправлять оповещения в реальном времени при их обнаружении для инициирования дальнейших действий. Chooch используется во многих различных приложениях, включая обнаружение краж в розничной торговле, мониторинг безопасности на рабочем месте, обнаружение оружия, мониторинг самообслуживания, управление цифровыми активами и многое другое.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — это облачное рабочее пространство, которое позволяет группам разработчиков совместно оценивать, тестировать и улучшать свои продукты GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI — исследовательская компания в области искусственного интеллекта. Мы вносим вклад в ведущие исследования, модели и наборы данных с открытым исходным кодом, чтобы продвинуть границы ИИ. Наши децентрализованные облачные сервисы позволяют разработчикам и исследователям в организациях любого размера обучать, настраивать и развертывать генеративные модели ИИ. Мы верим, что открытые и прозрачные системы искусственного интеллекта будут стимулировать инновации и приносить наилучшие результаты для общества.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им достичь 90 % быстрее, чем другие команды. TrueFoundry абстрагирует необходимое проектирование и предлагает ускорители GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground и шаблоны приложений, которые могут позволить организации ускорить развертывание своей общей структуры GenAI/LLMOps. Предприятия могут подключать и использовать эти ускорители со своими внутренними системами, а также использовать их на базе наших ускорителей, чтобы предоставить разработчикам GenAI платформу LLMOps по своему выбору. TrueFoundry является модульным и полностью управляемым через API, имеет встроенную интеграцию с популярными на рынке инструментами, такими как LangChain, VectorDB, GuardRails и т. д. TrueFoundry работает с более чем 25 компаниями из списка Fortune 500, а также с высокотехнологичными компаниями среднего бизнеса, включая WadhwaniAI, WhatFix, 2 компании из списка Fortune 100 в сфере здравоохранения, Games24x7, AvisoAI и т. д. TrueFoundry поддерживается Sequoia, Eniac и ангелами, такими как Навал Равикант, Энтони Голдблум, а также более 50 руководителями AI и ML из ведущих технологических компаний, руководителями компаний из списка Fortune 500 и основателями таких компаний-единорогов, как AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik и т. д.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запускать выбранные модели, настраивать их для своего конкретного сценария использования и беспрепятственно масштабировать от разработки до производства. Благодаря самым быстрым базовым моделям на рынке (включая Llama-2, Stable Diffusion и SDXL), интегрированным решениям для настройки и системам машинного обучения мирового класса разработчики могут сосредоточиться на создании приложений, которые поражают своих клиентов, не становясь при этом экспертами по инфраструктуре искусственного интеллекта. . При поддержке ведущих фирм венчурного капитала компания имеет штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон. OctoAI основана и возглавляется создателями Apache TVM, стека машинного обучения с открытым исходным кодом для повышения производительности и переносимости моделей.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспечения соблюдения необходимых мер защиты для снижения угроз для приложений искусственного интеллекта в производстве. Это позволяет компаниям соответствовать стандартам безопасности и защиты ИИ с помощью единой интеграции, автоматически работающей в фоновом режиме для защиты приложений от разработки до производства. Robust Intelligence поддерживается Sequoia Capital и Tiger Global, и ей доверяют ведущие компании, включая ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco и Министерство обороны США, чтобы разблокировать миссию корпоративного искусственного интеллекта.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные предприятия, — и все это с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Никаких навыков кодирования не требуется. * Безопасность корпоративного уровня. * Более 50 программ LLM на выбор * Обучение на ваших собственных данных, с вашими собственными ограждениями.
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью или безопасностью.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших собственных уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусственным интеллектом становится абсолютно простым. Все, что вам нужно сделать, это импортировать данные, настроить внешний вид вашего чат-бота и легко встроить его на свой веб-сайт.
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от идеи к осязаемой концепции дизайна. * Оценка на основе данных: Арчи предоставит первоначальную оценку вашей идеи с нескольких разных точек зрения. * Повышенная креативность: Арчи обнаружит вещи, о которых вы, возможно, даже не подумали, и предложит предложения, которые повысят ценность и надежность вашего проекта. * Обнародуйте свою идею: поделитесь своим планом с заинтересованными сторонами, чтобы получить дополнительную информацию и поддержку (необязательно).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает революционизировать отрасли и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможности как корпоративных, так и государственных организаций, предоставляя новаторские платформы безопасности с использованием искусственного интеллекта. Эти платформы тестируют, проверяют и защищают системы искусственного интеллекта, открывая новые возможности, совершенствуя процессы принятия решений и стимулируя инновации. Мы даем организациям возможность уверенно ориентироваться в сложной ситуации внедрения ИИ. CalypsoAI стремится формировать будущее, в котором технологии и безопасность объединяются, меняя методы работы бизнеса и способствуя созданию лучшего мира.
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент запроса данных на естественном языке, встроенный в приложения. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы о данных в свободной форме и получать доступ к данным из файлов CSV или предопределенных наборов данных. Данные можно запрашивать из таких баз данных, как Redshift и продажи билетов, с такими примерами, как образец набора данных под названием Tickit. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы на любом языке и дает ответы на длинные вопросы. В отличие от других решений, Defog предоставляет сверхвозможности обработки данных без ущерба для конфиденциальности, поскольку ему требуется доступ только к схеме базы данных, а не к фактическим данным. Инструмент поддерживается Y Combinator и имеет демо-версию, позволяющую пользователям встраивать супервозможности обработки данных в свои приложения.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реальном времени и постоянного улучшения моделей на основе отзывов людей.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открытых источников и наших специальных исследований в области машинного обучения.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — это платформа с низким кодом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает платформу для совместной работы для анализа данных и машинного обучения. Он обеспечивает удобный интерфейс для хранения и обмена моделями, экспериментами и наборами данных. Платформа призвана упростить процесс анализа данных и разработки моделей за счет устранения необходимости кодирования. Платформа предлагает несколько функций для улучшения управления данными и их анализа. Он включает в себя интеллектуальный каталог данных, который служит централизованным узлом для деятельности, связанной с искусственным интеллектом, что позволяет легко управлять данными, улучшить управление данными и улучшить понимание данных. Платформа также предлагает неконтролируемые анализаторы данных на основе искусственного интеллекта, которые генерируют глубокие аналитические данные, измеряют качество данных и создают подробные визуальные отчеты для экспертного анализа. MarkovML предлагает конструктор приложений GenAI без кода, который позволяет экспертам в предметной области создавать приложения искусственного интеллекта без необходимости кодирование. Интуитивно понятный интерфейс перетаскивания позволяет создавать приложения для различных вариантов использования, таких как суммирование, классификация и семантический поиск. Кроме того, MarkovML предоставляет ответственных оценщиков искусственного интеллекта, которые помогают оценить стоимость, влияние на бизнес и предвзятость моделей. позволяя предприятиям максимально эффективно использовать возможности ИИ ответственным и экономически эффективным способом. Платформа также обеспечивает управление данными, конфиденциальность и безопасность. Кроме того, MarkovML предлагает беспрепятственное сотрудничество с помощью своего инструмента Snippet, который обеспечивает общее рабочее пространство для командных знаний, идей, показателей, анализа, обратной связи, визуализации и многого другого. Этот инструмент призван улучшить слаженность команд и максимизировать потенциал команд ИИ. В целом, MarkovML предназначен для предоставления интегрированной платформы для анализа данных, машинного обучения и совместной работы, позволяющей предприятиям использовать весь потенциал своих данных и продвигать свои инициативы в области ИИ. .
Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и надежную инфраструктуру, адаптированную к потребностям вашей компании. Приоритизация безопасности и готовность способствовать развитию вашего бизнеса.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от нескольких поставщиков — и все это в одном месте.
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие требованиям ИИ. Preamble, Inc. — компания, возглавляемая ветеранами.
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре в облаке с минимально возможными затратами. Predibase, созданная командой, которая создала внутренние платформы искусственного интеллекта в Apple и Uber, является быстрой, эффективной и масштабируемой для задач любого размера. Predibase сочетает простой в использовании декларативный интерфейс с высокопроизводительной мощностью графического процессора в бессерверной управляемой инфраструктуре для обучения и обслуживания, предоставляя инженерам решение для полного жизненного цикла машинного обучения. Самое главное, Predibase построен на основе открытого исходного кода, включая Ludwig и LoRAX, и может быть развернут в вашем частном облаке, поэтому все ваши данные и модели останутся под вашим контролем. Работая как с компаниями из списка Fortune 500, так и с быстрорастущими компаниями, Predibase помогает командам инженеров возвращать ценность, основанную на искусственном интеллекте, в их организации за дни, а не месяцы.