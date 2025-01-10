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Поставщики услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в области финансов и бухгалтерского учета - Самые популярные приложения - Филиппины
Поставщики услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в области финансов и бухгалтерского учета (F&A BPO) — это консалтинговые фирмы, специализирующиеся на оптимизации, стандартизации и автоматизации комплексных бизнес-операций. В сфере F&A BPO эти фирмы сосредоточены на совершенствовании финансового планирования, управлении рабочими процессами дебиторской и кредиторской задолженности, а также на проведении комплексных операций и анализа главной книги. Они обслуживают финансовые отделы организаций, стремящихся к оптимизации. Несмотря на наличие решений на основе искусственного интеллекта для аналогичных задач, этот сектор отдает приоритет консалтинговым фирмам, предлагающим комплексные услуги по трансформации бизнеса.
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Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ к нашему программному обеспечению, которое предоставляет финансовые отчеты и управленческую информацию, помогающую принимать решения. За последние 5 лет доходы клиентов выросли в среднем в 3 раза, их стоимость превысила 500 миллионов фунтов стерлингов, и мы поддержали 10 выходов, в том числе в Facebook, Coinbase и Just Eat.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходящего эксперта и решение для решения проблем и стимулирования роста. Наше элитное сообщество экспертов в области финансов и бухгалтерского учета предоставляет клиентам широкий спектр услуг: от бухгалтерского учета и бухгалтерского учета до узкоспециализированного корпоративного развития и стратегического консультирования. Используя силу людей и технологий, Paro дает предприятиям и специалистам возможность выполнять осмысленную работу и превосходить даже самые высокие цели.
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA, основанная в американском штате Джорджия и обслуживающая 50 штатов, является полностью авторизованной финансовой консультативной компанией, предоставляющей услуги во многих различных областях, таких как финансовый и стратегический консалтинг, юридические, таможенные и складские решения на рынке США, а также Услуги CPA, такие как создание нового бизнеса, налоги, бухгалтерский учет, расчет заработной платы.