Программное обеспечение сети доставки корпоративного контента (eCDN) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Сеть доставки корпоративного контента (eCDN) использует частную инфраструктуру для распространения контента внутри корпоративного брандмауэра. В отличие от традиционных CDN, которые предназначены для широкомасштабной доставки контента на большие расстояния, eCDN ориентированы на эффективную доставку высококачественного контента в корпоративных сетях. Они оптимизируют маршрутизацию видео, чтобы гарантировать доставку контента из ближайшего к пользователю источника, повышая производительность и минимизируя потребление полосы пропускания. Хотя и CDN, и eCDN решают схожие задачи, они удовлетворяют разные потребности. Традиционные сети CDN превосходно доставляют мультимедиа с высокой пропускной способностью большой аудитории за пределами корпоративных сетей, обеспечивая стабильный поток данных на огромные расстояния. Напротив, eCDN предназначены для распространения контента между сотрудниками в одной корпоративной сети, используя внутренние ресурсы для эффективной и безопасной доставки контента.
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Medianova
medianova.com
Medianova предлагает решения CDN и облачные платформы для ускорения доставки цифрового контента с высокой производительностью и надежной безопасностью.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа для оптимизации загрузки веб-сайтов в Китае, обеспечивая быструю и надежную работу без изменения кода или оборудования.
Imgix
imgix.com
Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.
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