Программное обеспечение для общения сотрудников - Самые популярные приложения - Филиппины

Socxly

socxo.com

Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, которые помогут вам расширить охват, лучше представить свой контент в средствах массовой информации, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы делитесь, в смарт-ссылки. Конечно, вы можете сократить свои ссылки с помощью Socxly. Но за этим стоит гораздо больше: представляйте лучше, редактируя и создавая. * Социальные карточки: пользователи социальных сетей в основном нажимают на изображения в ваших публикациях. Вы теряете атрибуцию кликов и трафик, публикуя изображения и ссылки отдельно в социальных сетях. Socxly позволяет вам публиковать свои изображения в виде кликабельных социальных карточек с вашими собственными изображениями. * Владейте ссылками, брендируя их: вместо публикации ссылок с общими доменами используйте свой собственный бренд, кампанию и контекст со своими собственными доменами. Отредактируйте и измените заднюю часть ссылок, чтобы они соответствовали вашим публикациям. * Привлеките внимание к своим ссылкам на сторонние сайты с помощью баннеров CTA: создавайте, вставляйте и размещайте баннеры CTA (призыв к действию) на коротких ссылках на сторонний контент, чтобы повысить узнаваемость бренда и перенаправить трафик обратно на ваш веб-сайт или любую целевую страницу. * Делитесь файлами в виде ссылок для вашей аудитории: Ppts, Excels, Pdfs и т. д. Теперь вы можете поделиться ими в социальных сетях, используя короткую ссылку на всех каналах, откуда ваша аудитория сможет их скачать. * Органическая кампания: создавайте и публикуйте публикации органической кампании для своих сообществ заинтересованных сторон и влиятельных лиц бренда, чтобы делиться ими и распространять их среди своих социальных связей через электронную почту или на внутренних страницах кампании.