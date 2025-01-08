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Программное обеспечение для экстренного оповещения
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Программное обеспечение для экстренного оповещения - Самые популярные приложения - Гамбия

Программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях является неотъемлемой частью более широких стратегий управления рисками, коммуникации в масштабах всей компании и планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Это улучшает коммуникацию, рабочий процесс и обслуживание до, во время и после чрезвычайных ситуаций. Это программное обеспечение может быть внедрено внутри компании для подготовки к событиям или чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить бизнес-операции, или использоваться организациями в качестве системы обмена сообщениями для государственных служб. Он автоматизирует такие важные действия, как отправка массовых уведомлений, обмен информацией и мобилизация команд для предотвращения сбоев в работе и ускорения реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы адаптированы к конкретным требованиям и потребностям организации, использующей программное обеспечение. Кроме того, программное обеспечение для оповещения о чрезвычайных ситуациях может интегрироваться или включать возможности ГИС для создания карт и документов, которые служат наглядными пособиями во время кризисов.

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Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All — это целенаправленная служба массовых сообщений, которая уделяет приоритетное внимание положительному влиянию на сообщество, доставляя персонализированные, информационные и экстренные сообщения большим группам. Компания развивает сильную культуру и ценности, уделяя особое внимание величию, а не росту, и ставя людей выше прибыли. Text-Em-All стремится сделать бизнес с удовольствием, предлагая удобную платформу для организаций любого размера, отказываясь при этом от рассылки спама, политических или маркетинговых сообщений. Команда Text-Em-All стремится создать позитивную рабочую атмосферу, подчеркивая сострадание, подлинность и общее превосходство.

Alertable

Alertable

alertable.ca

Alertable предоставляет интеллектуальную систему оповещения для уведомления канадцев. Подпишитесь сегодня, чтобы получать уведомления о суровой погоде, наводнениях, торнадо, лесных пожарах и местных сообществах.

AlertMedia

AlertMedia

alertmedia.com

Тысячи организаций полагаются на решение AlertMedia для анализа угроз и экстренной связи, чтобы обеспечить безопасность, информированность и связь своих сотрудников во время критических событий. С помощью AlertMedia организации могут отслеживать и выявлять потенциальные угрозы рядом с их людьми, активами и местоположениями в режиме реального времени, а затем за считанные секунды отправлять хорошо заметные оповещения аудитории любого размера. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТОГО СЕРВИСА? Решение для экстренной связи AlertMedia создано для поддержки организаций в широком спектре отраслей с помощью настраиваемых и мощных функций, помогающих командам по обеспечению безопасности, обеспечению непрерывности бизнеса и высшему руководству эффективно общаться во время любого критического события. Организации в более чем 130 странах, от малых предприятий до компаний из списка Fortune 500, рассчитывают на то, что AlertMedia обеспечит безопасность своих людей и бизнеса. ДЛЯ ЧЕГО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТА УСЛУГА? Современное программное обеспечение AlertMedia для экстренной связи — это больше, чем просто традиционная система массового оповещения. Наше программное обеспечение легко интегрируется с вашими внутренними системами и объединяет всю вашу организацию, позволяя вам точно общаться во время кризиса, быстро охватить аудиторию любого размера и подтвердить решение. Наше программное обеспечение поддерживает широкий спектр вариантов использования в организациях, предназначенных для повышения безопасности сотрудников, уменьшения потерь и обеспечения непрерывности бизнеса независимо от ситуации. КАКИЕ ПЛАТФОРМЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭТА СЕРВИС? AlertMedia — это облачная SaaS-платформа, предлагающая интуитивно понятный интерфейс рабочего стола, доступный во всех браузерах, а также полнофункциональные собственные мобильные приложения для Android и iOS. С какими приложениями этот сервис обычно используется в тандеме? Информационные системы управления персоналом (HRIS), программное обеспечение для управления непрерывностью бизнеса и планирования (BCM), системы ИТ-инцидентов/мониторинга, системы управления командировками и многое другое. ИНТЕГРИРУЕТСЯ ЛИ ЭТА СЕРВИС С КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ? Программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), программное обеспечение для единого входа ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА API? AlertMedia предлагает доступ к нашему программному обеспечению для анализа угроз и экстренной связи через RESTful API. Вы можете развернуть собственные коммуникационные платформы или интегрировать нашу коммуникационную технологию напрямую с программным обеспечением в вашей технологической экосистеме. ПРЕДЛАГАЕТ ЛИ ЭТА УСЛУГА РУКОВОДСТВА, ПОСОБИЯ И ИЛИ ПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ? AlertMedia предоставляет всем клиентам выделенного менеджера по работе с клиентами, практическое руководство по внедрению и круглосуточную поддержку без дополнительных затрат. У вас также будет доступ к онлайн-центру поддержки, обучающим видеороликам, шаблонам сообщений, инструментам запуска и многому другому. КАК ВЫГЛЯДИТ ЦЕНА? AlertMedia предлагает гибкие варианты ценообразования, которые помогут компаниям любого размера достичь своих коммуникационных целей — без каких-либо скрытых платежей. Цены зависят от размера аудитории, вашего местоположения и других переменных, характерных для вашей организации.

OnSolve

OnSolve

onsolve.com

OnSolve — ведущий поставщик услуг по управлению критическими событиями, который активно снижает физические угрозы, позволяя организациям сохранять гибкость в случае возникновения кризиса. Используя наиболее проверенный опыт и надежную аналитику рисков на базе искусственного интеллекта, критические коммуникации и технологии управления инцидентами, платформа OnSolve позволяет предприятиям, организациям малого и среднего бизнеса и всем уровням государственного управления обнаруживать, предвидеть и смягчать физические угрозы, которые влияют на их людей и места. , и собственность. Благодаря миллиардам оповещений, отправляемых ежегодно, и проверенной поддержке как государственного, так и частного секторов, OnSolve используется тысячами организаций для спасения жизней, защиты сообществ, защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения гибкости для организаций, которые поддерживают нашу экономику.

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

DialMyCalls — это инструмент массового оповещения, используемый десятками тысяч организаций, школ и предприятий для уведомления группы людей по телефону и SMS за считанные секунды. Система массовых уведомлений DialMyCalls, которую используют более 25 000 организаций в США и Канаде, позволяет отправлять уведомления по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте в течение нескольких секунд. Его используют все: от компаний из списка Fortune 100 до школ, церквей, кадровых компаний, некоммерческих организаций и многих других. Если вам нужно отправить экстренные уведомления или общие информационные сообщения, DialMyCalls может отправлять более 10 000 сообщений в минуту, гарантируя, что вы мгновенно доберетесь до всех. Никакого аппаратного или программного обеспечения не требуется. Получите доступ к своей учетной записи с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. У него также есть мобильное приложение, которое вы можете использовать для запуска трансляций, а также бесплатная телефонная линия на случай, если вы не можете выйти в Интернет и вам нужно отправить сообщение!

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Мобильные текстовые оповещения позволяют без проблем отправлять массовые текстовые сообщения вашим клиентам и сотрудникам. ** Отправка сообщений • Создавайте, планируйте и отправляйте SMS- и MMS-рассылки. • Добавляйте изображения прямо из фотопленки. • Выберите группы контактов или списки для отправки. ** Автоматизация сообщений • Настройте автоматические ответы, чтобы сразу отвечать на распространенные вопросы. • Создавайте капельные кампании, чтобы привлечь внимание аудитории. • Запланируйте важные тексты заранее ** Управление контактами • Добавьте ключевые слова, которые пользователи смогут отправлять текстовыми сообщениями, чтобы подписаться на ваши сообщения. • Управляйте своим списком подписчиков и добавляйте контакты. • Создайте новую аудиторию в своих списках. ** Понимание производительности • Используйте наш инструмент отчетности, чтобы узнать, насколько эффективны ваши сообщения. • Визуализируйте рейтинг кликов, рост подписчиков и количество отправленных сообщений. Кто использует мобильные текстовые оповещения? • Владельцы бизнеса пытаются увеличить продажи, доходы и трафик. • Компаниям необходимо сообщать сотрудникам о важных обновлениях. • Организации, предоставляющие обновления и информацию членам • и многое другое!

PushPulse

PushPulse

pushpulse.com

PushPulse — это специально созданная коммуникационная платформа, которая помогает организациям модернизировать способ обмена важными уведомлениями.

Preparis

Preparis

preparis.com

Унифицированный облачный пакет программного обеспечения Preparis превращает планирование непрерывности бизнеса из сложной роскоши в доступную программу для таких же компаний, как ваша. От экстренных уведомлений и оповещений до комплексного планирования, управления инцидентами и учениями, а также отчетности, Preparis может управлять каждой частью вашей стратегии обеспечения непрерывности — и все это из одного централизованного места. Пакет программного обеспечения Preparis предлагается компанией Agility Recovery.

Regroup Mass Notification

Regroup Mass Notification

regroup.com

Массовое уведомление перегруппировки позволяет улучшить массовую коммуникацию, обеспечивая постоянную безопасность и информированность людей. Отмеченная наградами облачная платформа массовой коммуникации компании — это то, на что полагаются клиенты по всей Северной Америке и по всему миру, чтобы отправлять как экстренные, так и повседневные сообщения миллионам людей. Обеспечивая отправку сообщений одним щелчком мыши на мобильные устройства, стационарные телефоны, социальные сети, электронную почту, веб-сайты и т. д., массовое уведомление Regroup помогает организациям обеспечивать безопасность людей, повышать операционную устойчивость, снижать риски и процветать во все более непредсказуемом мире.

iLobby

iLobby

ilobby.com

iLobby — мировой лидер в области управления объектами и посетителями для сложных предприятий и регулируемых отраслей. Платформа FacilityOS от iLobby, развернутая на более чем 6000 объектах по всему миру, обеспечивает работу сложных рабочих сред, оптимизируя и автоматизируя ключевые процессы объекта для достижения соответствия нормативным требованиям, обеспечения соблюдения протоколов безопасности и соблюдения требований безопасности объектов. FacilityOS — это комплексная платформа управления объектами, состоящая из нескольких независимых модулей для управления посетителями, управления чрезвычайными ситуациями и эвакуацией, физического контроля доступа посетителей и подрядчиков, а также сбора и проверки пакетов. Эти мощные модули предназначены для конкретных функциональных областей и при использовании в сочетании обеспечивают полностью интегрированное, целостное решение для управления объектами и посетителями. Управление посетителями Предварительно загруженная и настроенная на оборудовании корпоративного уровня система VisitorOS оптимизирует и автоматизирует управление посетителями, чтобы вы могли повысить безопасность, защищенность и соответствие требованиям на рабочем месте. Управление чрезвычайными ситуациями и эвакуацией EmergencyOS повышает эффективность и скорость вашей эвакуации, а также оптимизирует готовность к управлению чрезвычайными ситуациями. Снижайте риски, минимизируйте время простоев и избегайте дорогостоящих штрафов с помощью цифровых оповещений о чрезвычайных ситуациях, эвакуации и отчетности. Управление физической идентификацией и доступом SecurityOS расширяет преимущества контроля доступа для посетителей, подрядчиков и других временных гостей, позволяя вам безопасно выдавать, отслеживать и управлять доступом к физическим объектам. Оптимизируйте и автоматизируйте предоставление разрешений, одновременно повышая контроль и прозрачность. Управление посылками и доставкой Сделайте отслеживание и управление входящими посылками простым и безопасным с помощью DeliveryOS. Управляйте поставками, отслеживайте материалы, проверяйте и принимайте посылки, быстро просматривайте все поставки и многое другое. iLobby, основанный на проверенных технологиях, людях и процессах, переосмысливает то, как организации могут обеспечить безопасность, надежность и соответствие требованиям своих сотрудников и своих объектов.

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