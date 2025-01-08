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Программное обеспечение для электронного маркетинга - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для электронного маркетинга служит важнейшим инструментом для предприятий, позволяющим создавать и контролировать свои списки адресов электронной почты, сегментируя их для целевых кампаний по электронной почте и одновременно отслеживая взаимодействие с подписчиками. Эти инструменты позволяют создавать индивидуальные электронные письма с использованием HTML и CSS или удобных редакторов WYSIWYG. Интеграция с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) расширяет возможности прогнозирования платформы. Маркетинг по электронной почте — типичная функция инструментов автоматизации маркетинга. В отличие от комплексных решений по автоматизации, охватывающих различные каналы, эти продукты ориентированы именно на email-маркетинг. Для подробного изучения возможностей электронного маркетинга в продуктах автоматизации маркетинга покупатели могут обратиться к странице категории «Автоматизация маркетинга».
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отдается удобству использования. При использовании Pipedrive ничто не остается незамеченным, позволяя вашей команде тратить меньше времени на регистрацию и больше времени на продажи благодаря гибкому и мощному программному обеспечению CRM.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия Community представляет собой бесплатное программное обеспечение под лицензией GNU LGPLv3. Существует также проприетарная версия Enterprise с дополнительными функциями и услугами. Исходный код структуры и основных модулей ERP курируется бельгийской компанией Odoo S.A.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании редактора, инструментов автоматизации и аналитики в реальном времени.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы акселератора Techstars. По состоянию на 2017 год SendGrid собрала более 81 миллиона долларов и имеет офисы в Денвере, штат Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ирвин, Калифорния; Редвуд-Сити, Калифорния; и Лондоне. Компания стала публичной, дебютировав на Нью-Йоркской фондовой бирже 16 ноября 2017 года. Twilio приобрела SendGrid в феврале 2019 года.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
ConvertKit
convertkit.com
Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Systeme
systeme.io
В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz — это многоканальная платформа холодного общения, которая помогает компаниям превращать своих потенциальных клиентов в покупателей. SendBuzz предоставляет настраиваемые последовательности потоков, с помощью которых владельцы бизнеса и маркетологи могут автоматизировать свой маркетинг и продажи по электронной почте, WhatsApp, социальным сетям, текстовым сообщениям и т. д.
Podia
podia.com
Ваш веб-сайт, электронный маркетинг и продукты. Все под одной крышей. Тысячи таких людей, как вы, используют Podia, чтобы объединить весь свой бизнес на единой платформе. Подия бесплатна. И по мере вашего роста у него есть все инструменты, которые вам понадобятся для дальнейшего роста.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
SendFox
sendfox.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.
AdRoll
adroll.com
С помощью маркетингового программного обеспечения AdRoll, управляемого искусственным интеллектом, вы можете получить сложный таргетинг на аудиторию, многоканальное взаимодействие, расширенные измерения и атрибуцию — и все это в одном месте. Создайте бренд, который полюбят клиенты, превратите больше посетителей в клиентов и повысьте лояльность клиентов с помощью платформы роста AdRoll.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написания ИИ, призван активизировать информационно-просветительскую работу. Платформа предоставляет доступ к обширной базе данных, содержащей более 700 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B, что позволяет пользователям легко находить своих идеальных клиентов и взаимодействовать с ними. Это дополняется расширенными фильтрами и ключевыми словами, которые позволяют целенаправленно привлекать клиентов по отраслям, размеру компании, местоположению и доходу. Success.ai также предлагает неограниченное количество учетных записей для отправки электронной почты, что позволяет пользователям отправлять тысячи электронных писем каждый день, не влияя на их репутацию. Функция прогрева этого инструмента помогает обеспечить максимальную эффективность доставки электронной почты и защищает электронные письма от спама, обеспечивая душевное спокойствие и надежную доставку входящих сообщений. Функция написания на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям легко создавать индивидуальные электронные письма, используя искусственный интеллект для поддержания аутентичности бренда и оказания воздействия на основе данных. Персонализация с помощью искусственного интеллекта еще больше повышает вовлеченность и скорость отклика, позволяя пользователям использовать больше возможностей. Дополнительные функции включают InboxHub, который оптимизирует ответы потенциальных клиентов и закрытие сделок, а также мощную аналитику кампаний для достижения максимальных результатов. Инструмент также предлагает ротацию входящих сообщений для органического распределения отправки электронной почты между несколькими учетными записями, а также проверку электронной почты и массовое тестирование домена для обеспечения доставляемости. В целом, Success.ai — это комплексное решение, призванное помочь компаниям ускорить свой рост и добиться максимального эффекта и успеха в своих кампаниях по холодной электронной почте.
Rasa.io
rasa.io
Наши информационные бюллетени привлекают ваших клиентов посредством специально подобранного контента и помогают строить отношения. Мы даем компаниям возможность регулярно приносить реальную пользу всем, кто находится в их списке адресов электронной почты. И не просто регулярно, а актуально. Благодаря автоматизации предприятия могут взаимодействовать с новым уровнем частоты, не тратя больше времени, усилий или денег. Наша платформа каждый раз отправляет индивидуальный и полностью персонализированный информационный бюллетень каждому из ваших подписчиков. Вы выбираете источники и тему, а Rasa.io делает все остальное. Наш ИИ собирает и анализирует статьи, публикуемые вашими источниками, чтобы извлечь только наиболее актуальные для вашего информационного бюллетеня. Затем статьи фильтруются и назначаются для отправки каждому отдельному подписчику с учетом его уникальных интересов.
EcoSend
ecosend.io
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus — это инструмент электронного маркетинга, предлагающий богатый набор шаблонов электронного маркетинга, позволяющий пользователям создавать кампании, адаптированные к любому устройству, за считанные минуты. Пользователи имеют возможность создавать последовательности электронных писем, импортировать контакты, интегрироваться с формами и создавать настраиваемые отчеты. С помощью сегментации пользователи могут создавать узконаправленные кампании по электронной почте на основе данных о клиентах, которые наиболее важны для их бизнеса. Инструменты автоматизации EmailOctopus позволяют пользователям создавать временные последовательности регистрации и капельной электронной почты. Делясь самым читаемым контентом с новыми подписчиками, организации могут поддерживать интерес своей аудитории к своему блогу или создать приветственную серию, чтобы познакомить новых клиентов с заманчивой скидкой и увеличить доходы магазинов электронной коммерции. Решение включает в себя обширный набор шаблонов электронного маркетинга, которые позволяют пользователям создавать адаптивные кампании, такие как красиво оформленные информационные бюллетени или простые персонализированные текстовые электронные письма. EmailOctopus предоставляет пользователям подробные данные об эффективности кампании в режиме реального времени, при этом каждый клик и открытие отслеживаются, а также отказы и отписки. Целевые страницы, встроенные и всплывающие формы, а также плагин Wordpress помогают организациям расширять свою контактную базу для сбора адресов электронной почты без кода или сложной интеграции. Инструменты для обработки возвратов помогают брендам поддерживать свою репутацию отправителя, автоматически удаляя отписки, отказы и жалобы из списков. API-интерфейс разработчика EmailOctopus обеспечивает глубокую интеграцию с существующими бизнес-сайтами и возможность поддерживать текущие списки подписчиков. EmailOctopus может подключаться к более чем 2000 платформам и сервисам через Zapier, включая MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor и другие.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro — это гибридная платформа электронного маркетинга для команд цифрового маркетинга. Он интегрируется с несколькими поставщиками услуг ретрансляции API доставки электронной почты и позволяет доставлять кампании электронной почты по списку электронных писем с подпиской. Вы можете разделить тестовые доставки электронной почты между ретрансляционными серверами, выполнять очистку списка адресов электронной почты, прогрев электронной почты и проверку отчетов, отслеживать клики по электронной почте и открывать каждую кампанию электронной почты. Он также имеет интеллектуальный автоответчик и сегментацию списка адресов электронной почты. С помощью EasySendy вы можете запускать различные кампании для взаимодействия со своими подписчиками и клиентами с помощью автоответчиков и автоматических капельных рассылок по электронной почте. Вы также можете управлять своими подписчиками в мессенджере Facebook и привлекать их к участию. Вы можете добавить веб-поп-формы для сбора подписчиков электронной почты с вашего веб-сайта, создания пользовательских страниц подписчиков, создания шаблонов электронной почты с помощью редактора перетаскивания, создания потока автоматизации капельной электронной почты, выполнения фильтрации сегментации подписчиков. Подключите свое приложение/сайт через API, Google Analytics, WordPress и Zapier. В сотрудничестве со своим брендом среднего бизнеса Aritic EasySendy также предлагает набор расширенных функций автоматизации маркетинга, API транзакционной доставки электронной почты и комплексную CRM для малого бизнеса, позволяющую эффективно управлять своими клиентами и командами с помощью приложения EasySendy. Итак, если вы производите цифровые или физические продукты, предоставляете услуги, создаете программное обеспечение и продаете/продаете в Интернете, EasySendy для вас.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с NetHunt CRM, читайте истории клиентов - https://nethunt.com/case-studies
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy — это платформа для написания электронных писем на базе искусственного интеллекта, разработанная специально для маркетологов. Ориентируясь на экономию времени и усилий пользователя, он оказывает помощь в создании эффективного контента для широкого спектра маркетинговых кампаний по электронной почте, включая капельницы и информационные бюллетени. В нем есть копирайтер с искусственным интеллектом для создания привлекательных электронных писем, создатель последовательности электронных писем для написания последовательностей из нескольких электронных писем и создатель информационных бюллетеней для создания информационных бюллетеней с большим количеством изображений. Инструмент также включает функцию публикации электронной почты, которая помогает пользователям рассылать красиво оформленные электронные письма. Кроме того, Hoppy Copy позволяет пользователям отслеживать электронную почту своих конкурентов, предлагая важную информацию для улучшения их собственных стратегий. Инструмент AI Chat, имитирующий такую систему, как ChatGPT, помогает в маркетинге. Он расширяет свои инструменты, включая такие функции, как AI Image Creator, AI Copy Editor и AI Content Converter, которые помогают в проектировании, редактировании и перепрофилировании соответственно. Дополнительные ресурсы предоставляются в виде шаблонов дизайна и написания. Также доступна проверка на спам, чтобы гарантировать, что созданный контент не попадет в папки со спамом. Помимо создания электронной почты, пользователи могут использовать Hoppy Copy и для других типов маркетингового контента, от описаний продуктов до рекламы в Facebook и Google.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шаблоны, конструктор с возможностью перетаскивания и сегментация на основе взаимодействия позволяют маркетологам доставлять целевой контент большим спискам подписчиков без каких-либо технических знаний.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
Transpond
transpond.io
Управляйте подписчиками, создавайте красивые шаблоны, создавайте автоматические электронные письма, а также отправляйте и отслеживайте кампании. Добро пожаловать в Transpond — современную маркетинговую платформу. Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают неработающие электронные письма, даже не подозревая об этом, упуская из виду более глубокую информацию, необходимую для реального улучшения результатов, и изо всех сил пытаются персонализировать электронные письма в больших масштабах. С Litmus вы получаете лучший способ создавать, тестировать и доверять каждому исходящему сообщению. Вот почему к нам обратились более 700 000 специалистов по маркетингу, в том числе 80% из списка Fortune 100. Именно так мы добились рейтинга удовлетворенности клиентов на уровне 98%. Лакмус. Учитывайте каждую отправку.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это универсальная платформа CRM и электронного маркетинга, которая помогает B2B-организациям работать вместе, чтобы выигрывать больше сделок. Nutshell, достаточно простой для любого пользователя и достаточно сложный для любого бизнеса, создан для команд, которые устали манипулировать отдельными инструментами продаж и маркетинга и не хотят платить штатному администратору за управление своим программным обеспечением. Каждая подписка Nutshell включает в себя неограниченное количество контактов CRM и хранилища данных, полностью настраиваемые инструменты отчетности, бесплатную помощь в переносе данных и онлайн-поддержку мирового класса — и все это по чрезвычайно доступной цене. Nutshell интегрируется с программным обеспечением, которое уже используют малые предприятия, включая Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom и Slack. Nutshell также предлагает собственные приложения для iPhone и Android, позволяющие торговым представителям создавать, искать и редактировать контактную информацию, находясь в поле. Запущенная в 2010 году система Nutshell обслуживает тысячи предприятий по всему миру и была названа лучшей CRM-системой как за удобство использования, так и за доступность.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматизацию. Интеграция с основными платформами электронной коммерции происходит без проблем.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — это платформа электронного маркетинга с универсальным конструктором всплывающих окон. Это помогает брендам электронной коммерции привлекать постоянных клиентов. Приложение предоставляет продавцам инструменты, необходимые для продвижения специальных предложений, предотвращения брошенных корзин, проведения опросов, сбора электронных писем, управления контактами, создания автоматизации маркетинга по электронной почте и отправки рассылок по электронной почте. Getsitecontrol имеет официальное приложение Shopify, плагин WordPress и приложение Wix. Однако он работает на любой другой платформе веб-сайта, включая Squarespace, Bigcommerce, Magento и другие.
Levitate
levitate.ai
Компания Levitate, основанная в 2017 году создателем ShareFile Джесси Липсоном, помогает малому бизнесу сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего: построении отношений. Levitate — это маркетинговый инструмент, позволяющий поддерживать связь, призванный помочь малому бизнесу строить и поддерживать подлинные отношения со своими клиентами. Платформа Levitate позволяет пользователям отправлять личные электронные письма в больших масштабах, поддерживать связь с клиентами с помощью текстовых сообщений, отправлять опросы, планировать встречи, запоминать ключевые факты о своих контактах и достигать бизнес-целей с помощью персонализированного подхода — и все это под руководством специального тренера по маркетингу у вас. сторона.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые работают в Австралии, на Филиппинах, в Англии, Америке, Вьетнаме и за их пределами. Инструменты ClickSend используются некоторыми из самых надежных брендов, организаций и разработчиков по всему миру. Потому что они просты в использовании, автоматизации и интеграции. ClickSend предлагает круглосуточную поддержку и молниеносную доставку через безопасную и надежную платформу. Клиенты ClickSend отправляют сообщения через панель управления ClickSend, мобильное приложение, гибкий API или интеграции. От малого бизнеса до предприятия, ClickSend обеспечивает передачу миллиардов сообщений по всему миру с помощью более чем 232 прямых операторов связи. Кроме того, ClickSend всегда оплачивается по мере использования. Вот почему ClickSend — это решение бизнес-коммуникаций. ClickSend является частью Sinch, облака для общения с клиентами.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтесь с шаблонами холодных писем и поприветствуйте программную рассылку холодных писем! Salesforge — это универсальное суперприложение для управления продажами, которое дает каждой команде продаж максимальную вероятность достижения своей цели, решая необходимость масштабной персонализации холодной электронной почты, обеспечивая при этом доставляемость вашей электронной почты. Мы делаем это, включив искусственный интеллект в реальном времени и машинное обучение для принятия решений по критически важным видам продаж, улучшения обмена сообщениями на всех языках и устранения необходимости в различных решениях для точек продаж, что обеспечивает превосходные показатели конверсии.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутренних заметок, помогают уменьшить рабочую нагрузку на электронную почту и облегчить нагрузку на электронную почту вашей команды. Кроме того, Helpmonks имеет опцию Live-Chat, включенную в каждый план, а также мощную платформу электронного маркетинга для кампаний по электронной почте и автоматических триггеров электронной почты. Более того, Helpmonks — единственный инструмент для общего доступа к почтовым ящикам, который предлагает несколько моделей развертывания — SaaS (хостинг), выделенные облачные серверы и локальные (автономное размещение) варианты, и цена указана за почтовый ящик, а НЕ за пользователя. Helpmonks — это программное обеспечение для общего почтового ящика, которое позволяет вашей команде совместно работать над переписками по электронной почте. Helpmonks делает все ваши общие почтовые ящики доступными в центральном месте, поэтому ваша организация получает прозрачность и понимание всех электронных писем вашей команды. Для каждого члена команды. В офисе, дома или для удаленных команд. Кроме того, Helpmonks работает со всеми поставщиками услуг электронной почты, поэтому вы можете продолжать использовать инструменты, которые вы уже знаете и используете.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет цены за приложение; вы получаете доступ ко всей платформе всего за 10 долларов в месяц за пользователя. Независимо от того, используете ли вы Apptivo для одного приложения или для управления всем своим бизнесом, оно принесет невероятную пользу организации. Ее приложения охватывают полный жизненный цикл клиента: * Маркетинг: создавайте целевые списки контактов, создавайте и проводите кампании по электронной почте, а также отслеживайте аналитику. * Продажи: Полные возможности CRM с надежным управлением контактами, конвейером продаж, автоматизацией и отчетностью. * Служба поддержки: мощная система обработки заявок с интеграцией электронной почты, веб-порталом и отслеживанием времени. * Управление проектами: управляйте графиками проектов с помощью диаграмм Ганта, отслеживайте время и этапы, а также выставляйте счета за затраченные усилия. * Выездное обслуживание: назначение и отправка заказов на работу, мобильное фото, учет времени и материалов, а также выставление счетов. * Расценки и выставление счетов: создавайте профессиональные расценки и отправляйте их по электронной почте своим клиентам с помощью интегрированных возможностей выставления счетов и регулярных счетов. * Управление заказами: превращайте предложения в заказы, отслеживайте запасы и поставки, а также выставляйте счета клиентам за ваш продукт. * Цепочка закупок и поставок: управляйте поставщиками, отслеживайте заказы на покупку и выставление счетов, а также управляйте запасами. Apptivo используется сотнями тысяч предприятий из 193 стран мира и может принимать независимых консультантов на предприятиях с оборотом до миллиарда долларов. Гибкость Apptivo — одно из трех его основных отличий: доступность, гибкость и возможности. Благодаря тому, что весь набор бизнес-приложений доступен по единой цене, он предлагает богатые и мощные функции для широкого набора приложений, которые обеспечивают беспрецедентные возможности за свою ценность, а также лучшие в своем классе возможности настройки, которые делают систему гибкой для любого типа бизнес.
Sendy
sendy.co
Sendy — это самостоятельное приложение для рассылки новостей по электронной почте, которое позволяет отправлять отслеживаемые электронные письма через Amazon Simple Email Service (SES). Это позволяет вам отправлять аутентифицированные массовые электронные письма по безумно низкой цене, не жертвуя при этом доставляемостью.
Campaigner
campaigner.com
Расширенные функции электронного маркетинга за небольшую часть стоимости. Все базовые и расширенные функции электронного маркетинга, необходимые для развития вашего бизнеса, без дополнительных затрат на маркетинговые пакеты. Испытайте Campaigner уже сегодня!
Markate
markate.com
Markate.com: мощные инструменты CRM, управления заданиями и автоматизации маркетинга для поставщиков услуг на дому Приложение Markate идеально подходит для любой компании, предоставляющей услуги, которая ищет доступное, готовое к использованию на мобильных устройствах, простое в использовании и комплексное решение для управления. Узнайте, как Markate помогает вашему бизнесу. * Ваш бизнес, ваш путь с Markate Партнеры Markate вместе с вами работают вместе для достижения ваших бизнес-целей. * Оптимизируйте свои операции для повышения эффективности Создан для сокращения бумажной работы, автоматизации процессов и экономии вашего времени. * Доступные и гибкие решения, соответствующие вашим потребностям. Создан для расширения возможностей малого бизнеса, помогая им работать более эффективно при минимизации расходов. * Максимизируйте время, ресурсы и прибыль Он создан для того, чтобы упростить ваши операции, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно способствует развитию вашего бизнеса. * Сохраняйте клиентов на всю жизнь Оснащен маркетинговыми инструментами, предназначенными для увеличения удержания клиентов, что является важнейшим аспектом вашего успешного бизнеса.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email — канадско-польская компания, основанная в 2010 году. После многих лет предоставления клиентам услуг электронной почты Elastic Email сегодня представляет собой потрясающую платформу электронного маркетинга, построенную на самом экономичном API электронной почты. Благодаря SMTP Relay, надежному HTTP API, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, круглосуточной глобальной поддержке и ценам, разработанным с учетом интересов малого бизнеса, Elastic Email поощряет и поддерживает вас в создании и отправке ваших кампаний по электронной почте. Используйте возможности комплексного набора современных инструментов и интеллектуальных решений для масштабирования своего бизнеса и построения более глубоких отношений с клиентами. Хотите большего? Посетите страницу интеграции Elastic Email, чтобы узнать, как можно интегрировать свой бизнес со службами Elastic Email.
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Big Mailer
bigmailer.io
Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позволяет отправителям большого объема консолидировать всю свою электронную почту. деятельность на единой платформе. Встроенное управление брендом позволяет оптимизировать рабочие процессы для агентств, больших команд, предприятий с несколькими продуктами и производителей с несколькими проектами. Приглашайте неограниченное количество пользователей или клиентов с соответствующим уровнем разрешений и меняйте доступ в любое время. Опция White Label доступна в планах агентства и предприятия. Отказы, отписки и жалобы обрабатываются автоматически. Возможность самообслуживания для экспорта или удаления списков в любое время без обращения в службу поддержки. Гибкие возможности управления шаблонами электронной почты: создавайте красивые шаблоны, оптимизированные для мобильных устройств, с помощью нашего редактора перетаскивания или используйте наш классический редактор для управления существующими фирменными шаблонами и редактирования их в виде форматированного текста или кода. Размещайте неограниченное количество изображений для использования в ваших шаблонах. Делитесь выбранными шаблонами между брендами. Все учетные записи начинаются с бесплатного уровня, CC не требуется.
INBOX
useinbox.com
Создайте свою собственную маркетинговую стратегию. Отправляйте за считанные секунды. Отправляйте и анализируйте маркетинговые кампании по электронной почте. Начните свой бесплатный план с неограниченным кредитом. Бесплатно на всю жизнь! Зарегистрируйтесь бесплатно Посмотреть цены INBOX — это инструмент электронного маркетинга с более мощными функциями и гибкостью, чем любой другой. Простота в использовании. Создайте кампанию в | Создайте email-маркетинг, который понравится вашим подписчикам INBOX
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут оставить ручные процессы позади, инициировать любую коммуникацию и автоматизировать определение «кто, что, когда и где» для каждого электронного письма, мобильного телефона, сайта и платных СМИ. сообщение для каждого отдельного покупателя. Более 400 брендов доверяют Bluecore быстрое увеличение удержания клиентов и получение прогнозируемого дохода, включая Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga и Lulu & Georgia.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конструктор форм, конструктор опросов, онлайн-планирование, автоматизацию рабочих процессов, аналитику, веб-перехватчики и многое другое! Ваше решение. Отсутствие кода, простота перетаскивания и набор инструментов преобразования гарантируют денежную окупаемость инвестиций. Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии!
Cakemail
cakemail.com
Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе технологии для ваших маркетинговых стратегий. Комплексное решение для нужд многоканального маркетинга: информационные бюллетени, транзакционные электронные письма, формы подписки, целевые страницы, рекламные акции, SMS, приложения для обмена сообщениями (Facebook Messenger и Telegram) и многое другое! Попробуйте его конструктор электронной почты с помощью перетаскивания, интегрируйте свой маркетинговый стек, создавайте автоматизированные многоканальные рабочие процессы за считанные секунды и отслеживайте эффективность своей кампании с помощью подробных отчетов. Итальянец по рождению, интернационалист по призванию. Основанная в 2003 году, за прошедшие годы MailUp стала лидером рынка Италии и работает более чем в 50 странах, имея 5 филиалов по всему миру. Более 10 000 компаний по всему миру доверяют MailUp как стратегическому партнеру в своей деятельности в области цифрового маркетинга. MailUp предлагает лучшую инфраструктуру и международные сертификаты для обеспечения максимальной доставляемости ваших сообщений. Его мощная платформа обмена сообщениями дополняется рядом инструментов, которые помогут вашим повседневным маркетинговым кампаниям проходить гладко. Ее команды в технологических центрах в Кремоне (Италия) и Кремниевой долине находятся на переднем крае гибкой, масштабируемой и интегрированной разработки программного обеспечения.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail упростил маркетинг по электронной почте: вы разрабатываете электронные письма и кампании с учетом ваших потребностей, достигаете важных для вас людей и извлекаете уроки из правильных результатов. Смотрите более широкую картину для каждого человека в вашем списке, объединяйте информацию с помощью форм и целевых страниц, настраивайте индивидуальные сообщения и выполняйте автоматизацию. Flexmail полностью поддерживает многоязычное общение и обеспечивает наилучшую доставку.
SendX
sendx.io
SendX — это интуитивно понятное, доступное и многофункциональное программное обеспечение для электронного маркетинга для маркетологов и владельцев бизнеса. SendX гордится тем, что предоставляет маркетологам один из самых простых пользовательских интерфейсов в отрасли. SendX обеспечивает неограниченную отправку электронной почты для каждого плана, мощные возможности автоматизации, круглосуточную поддержку в режиме реального времени, лучшую в своем классе доставляемость электронной почты. Более 3000 компаний по всему миру доверяют SendX в своем электронном маркетинге. **Начните с 14-дневной бесплатной пробной версии (кредитная карта не требуется). **Цена начинается от 7,49 долларов США в месяц. Ключевые особенности и преимущества: - Отправляйте неограниченное количество рассылок по электронной почте - Создайте свой список адресов электронной почты с помощью форм и всплывающих окон - Мощные инструменты автоматизации - Дизайн с помощью редактора электронной почты с помощью перетаскивания (кодирование не требуется) - Лучший в своем классе Доставляемость электронной почты (доставка электронных писем в основной почтовый ящик) - Бесплатная служба миграции (мы бесплатно перенесем вашу учетную запись электронного маркетинга из любого ESP) - Нам доверяют более 3000 компаний по всему миру - 14 дней бесплатной пробной версии (кредитная карта не требуется, мгновенная настройка)
MadMail
madmail.allapps.io
Мастерский электронный маркетинг стал проще. Измените свои маркетинговые кампании по электронной почте с помощью MadMail от allapps.io. Беспрепятственно общайтесь со своей аудиторией, будь то покупатели, клиенты или потенциальные клиенты, и выводите взаимодействие на новый уровень. Создавайте привлекательные электронные письма, очаровывайте получателей и добивайтесь замечательных результатов. Особенности: 👉 Легкое создание кампаний: создавайте привлекательные электронные письма с помощью удобных шаблонов и возможностей настройки. 👉 Сегментация и таргетинг. Точно охватывайте нужную аудиторию благодаря расширенной сегментации. 👉 Автоматизация. Настройте автоматизированные рабочие процессы для привлечения потенциальных клиентов, привлечения пользователей и многого другого. 👉 Привлекательный контент: вставляйте изображения, видео и интерактивные элементы, чтобы привлечь внимание. 👉 Аналитика и аналитика. Получите ценную информацию с помощью подробных показателей эффективности электронной почты. 👉 Адаптивный дизайн: ваши электронные письма будут отлично выглядеть на любом устройстве, что повысит удобство использования. 👉 Персонализация. Создавайте персонализированные сообщения, чтобы каждый получатель чувствовал себя ценным. 👉 Управление списками: эффективно организуйте свои контакты и управляйте ими для достижения максимальной эффективности. 👉 A/B-тестирование: оптимизируйте свои кампании, тестируя различные элементы для повышения коэффициента конверсии. С MadMail вы не просто отправляете электронные письма — вы устанавливаете значимые связи. Улучшите свою маркетинговую стратегию и наблюдайте за процветанием своего бизнеса. Попробуйте MadMail сегодня и испытайте силу эффективного электронного маркетинга.
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркетинг, управление проектами, управление обучением, опросы, финансы и другие инструменты повышения производительности. Облачные решения Glue Up поставляются с двумя мобильными приложениями — одним для организаций и одним для их сообществ. Решения идеально подходят для ассоциаций, торговых палат, организаторов мероприятий и всех членских организаций, желающих лучше обслуживать свои сообщества, даже если личные встречи не всегда возможны. С момента пандемии 2020 года Glue Up также оснащен расширенными функциями взаимодействия, такими как Speed Networking, Решение для взаимодействия с сообществом или Решение для взаимодействия с вебинарами.