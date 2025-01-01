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Программное обеспечение для электронного обучения
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Программное обеспечение для электронного обучения - Самые популярные приложения

Поставщики контента для электронного обучения обслуживают предприятия и профессионалов, предлагая готовые библиотеки контента, доступные через облако. Эти библиотеки включают курсы, уроки, видео и книги по различным предметам, таким как деловые навыки, менеджмент, лидерство, ИТ, обучение соблюдению требований по охране окружающей среды и безопасности (EHS) и многое другое. Среди этих провайдеров распространены модели подписки, предоставляющие определенному количеству пользователей доступ к курируемому контенту. Кроме того, некоторые поставщики электронного обучения взимают плату за сертификаты об окончании или предлагают доступ на уровне предприятия к курсам и расширенным функциям электронного обучения. Некоторые поставщики также предоставляют программное обеспечение или интеграции системы управления обучением (LMS), предназначенные для дополнения их библиотек контента. Эти решения и интеграции LMS помогают компаниям и учебным отделам контролировать и оптимизировать прогресс электронного обучения своих сотрудников. Кроме того, обучающие компании могут легко интегрировать контент-решения электронного обучения со своим существующим программным обеспечением системы управления обучением.

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LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd - это приложение подписки на электронные книги и аудиокниги, предлагающее доступ к большому количеству контента на разных устройствах.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearn - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы в области цифровых навыков с живыми классами и поддержкой для студентов на разных уровнях.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

Perlego

Perlego

perlego.com

Perlego - образовательная платформа с библиотекой учебников и исследовательских материалов, включая инструмент для поиска информации.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

Scaler

Scaler

scaler.com

Приложение Scaler предлагает персональное менторство 1:1 от экспертов, практические собеседования и индивидуальные курсы для развития навыков программирования.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — платформа для создания анимационных видео и презентаций без специальных навыков, с большим выбором шаблонов и мультимедийных материалов.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

edureka

edureka

edureka.co

Edureka - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по технологиям, создание проектов и поддержку учащихся для достижения образовательных целей.

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

Getabstract — платформа для кратких резюме книг и статей с доступом к более чем 25 000 материалов на нескольких языках.

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

CBT Nuggets — онлайн-платформа для обучения ИТ с видео-уроками и практическими лабораториями, охватывающая сертификации и актуальные технологии.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Uxcel - платформа для картирования и развития навыков дизайнеров, предоставляющая геймфицированные учебные материалы и инструменты для управления командой.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.

Disco

Disco

disco.co

Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe — приложение для создания интерактивного обучения с поддержкой микролернинга, геймификации и анализа данных, доступное на любых устройствах.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace - платформа для автоматизированной оценки навыков кандидатов на основе реальных сценариев, поддерживающая процесс удалённого найма и минимизирующая мошенничество.

Vue School

Vue School

vueschool.io

Vue School - образовательная платформа для изучения Vue.js и современных технологий фронтенда через курсы и видеоуроки от экспертов.

Nolej

Nolej

nolej.io

Nolej - это платформа для создания интерактивных учебных материалов с помощью ИИ, поддерживающая разнообразные форматы и интеграцию с образовательными системами.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Passion.io помогает тренерам и экспертам создавать мобильные приложения для обучения без необходимости программирования.

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Академия воздействия на продажи - платформа для онлайн-обучения, которая развивает навыки продаж и предлагает коучинг для команд B2B.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

Ethena

Ethena

goethena.com

Ethena — платформа для обучения соблюдению норм, предлагающая каталог курсов, автоматизацию доставки и инструменты для управления отношениями с сотрудниками.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent — платформа для онлайн-обучения, помогающая компаниям в наборе персонала и управлении талантами, поддерживая разнообразие и вовлеченность сотрудников.

GoodHabitz

GoodHabitz

goodhabitz.com

GoodHabitz — обучающая платформа, предлагающая курсы для личного и профессионального развития, доступная в удобном онлайн-формате.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly — это платформа, которая предоставляет сотрудникам доступ к обучающим материалам от более чем 200 поставщиков контента для личного и карьерного развития.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

EasyLlama — это платформа для обучения сотрудников с интерактивными, персонализированными курсами, направленными на соблюдение стандартов безопасности и предотвращение дискриминации.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.

CXL

CXL

cxl.com

CXL - приложение для глубокого обучения в маркетинге, предлагает более 150 курсов для развития практических навыков маркетологов.

BLR

BLR

blr.com

Приложение BLR помогает HR-командам управлять соблюдением трудового законодательства, обучением сотрудников и оптимизацией процессов через интуитивный интерфейс.

HSI

HSI

hsi.com

Приложение HSI — это система для управления безопасностью и охраной труда, обеспечивающая доступ к данным EHS в реальном времени и автоматизацию отчетности.

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