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Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате - Самые популярные приложения - Испания
Программное обеспечение для доступа к заработанной заработной плате позволяет сотрудникам получить доступ к части своей заработанной заработной платы до следующего запланированного дня зарплаты. Это программное обеспечение помогает сотрудникам отслеживать доступные средства и снимать деньги по мере необходимости, при этом аванс вычитается из их предстоящей зарплаты. Работодатели предлагают доступ к заработанной заработной плате в качестве финансового пособия, особенно для предприятий с почасовой оплатой труда. Для сотрудников, нуждающихся в немедленных средствах, доступ к заработанной заработной плате может предотвратить комиссию за овердрафт или необходимость получения кредита до зарплаты и задолженности по кредитной карте. Этот вариант может привести к большей финансовой стабильности сотрудников, что принесет пользу бизнесу за счет снижения стресса, повышения производительности и увеличения удержания сотрудников.
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Instant Financial
instant.co
Компания Instant Financial, пионер в области гибких решений по оплате труда сотрудников, предоставляет предприятиям решения для финансового благополучия, позволяя сотрудникам контролировать свои финансы и получать оплату так, как они хотят, когда они хотят и где они хотят. Instant — это единый поста...
DailyPay
dailypay.com
Оплата по требованию, которой вы можете доверять. Представляем Friday от DailyPay™ Предоплаченная карта и приложение Friday® — это наше последнее предложение, которое дает сотрудникам мгновенный и бесплатный доступ к заработанной зарплате. Присоединяйтесь к ведущим компаниям отрасли, которые доверя...
Branch app
branchapp.com
Отделение помогает предприятиям ускорить выплаты, расширяя возможности работающих американцев. Предприятия обращаются к Branch в поисках более экономичного и быстрого способа оплаты труда работников и снижения затрат на бумажные чеки и платежные карты. Работники и независимые подрядчики, зарегистрир...
Earnin
earnin.com
Нанимайте, удерживайте и повышайте производительность сотрудников с помощью преимущества Earnin. Earnin — это платформа финансового благополучия, специально разработанная, чтобы помочь сотрудникам избежать долгов, оплатить счета, откладывать деньги на будущее и снизить финансовый стресс, предоставля...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon — это платформа расширения финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса. С ZayZoon день зарплаты наконец-то наступает одним нажатием кнопки. Это бесплатно для работодателей и занимает всего 30 минут. Однако сотрудники могут использовать ZayZoon для получения оплаты в любое время. Пл...