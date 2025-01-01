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Аналитическое программное обеспечение для дронов
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Аналитическое программное обеспечение для дронов - Самые популярные приложения

Предприятия используют программное обеспечение для анализа дронов для доступа, наблюдения и изучения аэрофотоснимков, полученных с помощью дронов. Эти усовершенствованные инструменты предлагают как 2D, так и 3D-представления обследованных мест, включая такие функции, как карты уклонов и цифровые модели поверхности. Кроме того, они облегчают измерение расстояний и расчеты длины, площади и объема, что особенно полезно для оценки количества запасов. Инструменты аналитики дронов, ориентированные в первую очередь на аналитиков данных, извлекают ценную информацию из аэроданных. В частности, строительные и горнодобывающие предприятия используют эту информацию для быстрого и точного анализа запасов, превосходящего традиционные методы. Кроме того, они помогают обеспечить соответствие требованиям и безопасность, проверяя соответствие оборудования нормативам. Программное обеспечение для анализа корпоративных дронов также ценно для страховых компаний и компаний по управлению недвижимостью, поскольку позволяет оптимизировать проверки, особенно в таких сложных областях, как крыши, посредством анализа изображений.

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DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware — это облачное ПО для дронов, позволяющее превращать 2D-фото в 3D-карты с помощью фотограмметрии.

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

Skycatch - это приложение для сбора и анализа воздушных данных с использованием беспилотников, предназначенное для отраслей, таких как строительство и добыча полезных ископаемых.

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk - это веб-приложение для планирования полетов и управления бизнесом операторов беспилотников, обеспечивающее инструменты для учета, командной работы и соблюдения норм.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker преобразует фотографии с дронов в точные карты и модели местности, позволяя измерять координаты, высоты и площади объектов.

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Propeller — облачная платформа для коммерческих операторов дронов и промышленных компаний, использующих данные с дронов.

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Scanifly - это ПО на основе дронов для автоматизации проектирования и установки солнечных систем, улучшения точности и безопасности в процессе.

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito - облачная платформа для управления визуальными данными, позволяющая хранить, анализировать и делиться изображениями с проверок активов.

Strayos

Strayos

strayos.com

Strayos - программное обеспечение для управления майнингом, включая анализ данных, 3D-модели, управление запасами и проектирование бурения и взрыва.

TraceAir

TraceAir

traceair.net

TraceAir — это 3D платформа для управления строительством, обеспечивающая мониторинг, отслеживание прогресса и координацию работ на площадке.

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely помогает бизнесу управлять беспилотниками: планировать, выполнять и контролировать операции в одной платформе, учитывая требования регуляторов.

Botlink

Botlink

botlink.com

Botlink — это облачная платформа, связывающая дроны с промышленностью в реальном времени для управления операциями.

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk — приложение для управления солнечными активами, позволяющее упрощать процессы строительства и обслуживания с помощью карт, задач, документов и общения.

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase - платформа для автономного управления беспилотниками, автоматизирующая сбор аэроданных и позволяющая осуществлять управляемые полеты без человека.

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry — платформа для автоматизированного сбора и анализа авиационных данных с помощью дронов в коммерческих отраслях, таких как строительство и добыча.

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat - платформа визуализации, которая создает цифровые копии физических пространств для анализа данных и поддержки принятия решений в инфраструктуре.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.

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