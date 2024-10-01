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Программное обеспечение ДМАРК - Самые популярные приложения - Египет
Программное обеспечение DMARC, что означает аутентификацию, отчетность и соответствие сообщений на основе домена, предназначено для того, чтобы помочь предприятиям гарантировать, что электронные письма, отправленные из их доменов, проходят правильную аутентификацию в соответствии с двумя ключевыми стандартами безопасности: почта, идентифицированная доменными ключами (DKIM) и структура политики отправителей ( СПФ). Эти инструменты помогают в различных аспектах протокола DMARC, играя решающую роль в предотвращении мошеннических действий, таких как подмена электронной почты и фишинг, которые могут подвергнуть риску сотрудников или клиентов организации. ИТ-отделы используют программное обеспечение DMARC для настройки и управления учетными записями электронной почты во всей организации, включая домены всей компании, а также домены, специфичные для отделов или отдельных лиц. Определяя соответствие DMARC и обеспечивая аутентификацию DMARC, эти инструменты могут обнаруживать и блокировать подозрительные электронные письма, которые пытаются выдать себя за законные сообщения с одного или нескольких зарегистрированных веб-адресов организации. Программное обеспечение DMARC часто интегрируется с решениями для защищенных шлюзов электронной почты, а некоторые инструменты из категории «Безопасный шлюз электронной почты» могут включать функции, поддерживающие соответствие DMARC. Другие программы обеспечения безопасности все чаще включают протоколы DMARC в качестве важнейшего элемента более широких стратегий кибербезопасности. Использование программного обеспечения DMARC должно дополняться другими инструментами управления, управления рисками и обеспечения соответствия, чтобы обеспечить соответствие вашей деловой практики соответствующим политикам. Поставщики услуг по обеспечению соответствия ИТ могут оценить текущие меры безопасности вашей компании на предмет соответствия таким стандартам, как протокол DMARC. Партнерство с поставщиками услуг по консультированию в области кибербезопасности может помочь вашему руководству и ИТ-командам понять важность применения DMARC, наряду с другими мерами безопасности, для защиты вашей организации и ее клиентов от киберугроз.
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DMARC Report
dmarcreport.com
Блокируйте вредоносное ПО и фишинговые атаки. Решение для создания отчетов DMARC для MSP, поставщиков услуг и предприятий, которым необходимо отслеживать и управлять большим количеством доменов для обеспечения соответствия DMARC.
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
DMARC Digests
dmarcdigests.com
Устраните проблемы с аутентификацией SPF и DKIM, из-за которых ваша электронная почта не попадает в почтовый ящик, и посмотрите, кто отправляет сообщения с ваших доменов.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Абсолютно! Вот улучшенная версия статьи о копирайтинге для SimpleDMARC, предназначенной для маркетологов, маркетинговых агентств и предпринимателей: Мошенничество с электронной почтой и фишинговые атаки растут, и как маркетолог, маркетинговое агентство или предприниматель вы знаете, насколько важно ...
AutoSPF
autospf.com
Мы помогаем решить очень специфическую техническую проблему с электронной почтой: мы выравниваем записи SPF, которые превышают порог поиска в 10 раз. AutoSPF автоматически обновляет записи SPF для предприятий. Наше решение сокращает количество запросов DNS в записях SPF, что повышает скорость достав...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — это отмеченная наградами платформа проверки и доставки электронной почты, помогающая более чем 350 000 клиентам повысить рентабельность инвестиций в электронную почту и размещение входящих сообщений. Его основные услуги по доставке включают в себя: Проверка электронной почты с точностью...
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC — это универсальное решение для всего, что касается DMARC, для защиты инфраструктуры домена и улучшения доставляемости электронной почты. Независимо от того, являетесь ли вы малым и средним бизнесом, предприятием, MSP или реселлером, у EasyDMARC есть решение для вас. Наша облачная платформ...
DmarcEye
dmarceye.com
Мониторинг и отчетность DMARC. Наслаждайтесь полным, красивым и понятным представлением о безопасности электронной почты вашего домена — и все это бесплатно.
dmarcian
dmarcian.com
Основанная в 2012 году основным автором спецификации DMARC, компания dmarcian стремится модернизировать электронную почту всего мира, сделав DMARC доступным для всех с помощью превосходных инструментов, образовательных ресурсов и квалифицированной поддержки. Наша платформа управления DMARC, использу...
Skysnag
skysnag.com
Защитите свою организацию от подделки электронной почты и увеличьте доставляемость электронной почты с помощью единственного автономного программного обеспечения для автоматизации контроля DMARC. Получите представление о невидимом состоянии отправителей электронной почты и обойдите все проблемы прот...
Kevlarr
kevlarr.io
С помощью Kevlarr мы хотим использовать наш опыт и знания, чтобы сделать безопасное общение через Интернет/электронную почту доступным для всех. Мы защищаем ваш онлайн-бренд и онлайн-личность от фишинга, мошенничества со стороны генерального директора, выдачи себя за другое лицо и других онлайн-угро...
Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможнос...
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC — это SaaS-платформа для аутентификации электронной почты, которая помогает организациям защитить свое доменное имя, бренд и электронную почту от подделки, выдачи себя за другое лицо, программ-вымогателей и других форм несанкционированного использования. PowerDMARC предоставляет полный на...