Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - Ватикан

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Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.
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Lancey
getlancey.com
Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.
SnackWyze
snackwyze.com
Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.
Demoboost
demoboost.com
Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логотипы, номера, контент: все в ваших руках. Никогда не делайте одно и то же дважды — создавайте библиотека демоверсий для повторного использования и персонализации
Demostack
demostack.com
Demostack помогает командам продаж создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, настраивая их под каждого клиента за считанные минуты.
Navattic
navattic.com
Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.
Consensus
goconsensus.com
Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — это B2B-платформа с уникальным набором функций, которые упрощают и расширяют возможности команд продаж и доставки. — TechTorch обеспечивает более эффективные торговые презентации, позволяя пользователям загружать и настраивать каждую презентацию в соответствии с потребностями клиентов. - TechTorch создает интеллектуальные демоверсии, которые более эффективны, чем «бесплатные пробные версии», за счет автоматизации индивидуальных POC. - TechTorch обеспечивает превосходную близость и знания клиентов, позволяя клиентам исследовать и сотрудничать с поставщиками на их собственных условиях.
Instant Demo
instantdemo.co
Мгновенная демонстрация - это платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, помогающая привлекать клиентов и автоматизировать процесс демонстрации.
HowdyGo
howdygo.com
HowdyGo — приложение для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющее показать программные решения потенциальным клиентам.
Folio
folio.la
Folio — платформа, которая позволяет создавать интерактивные и управляемые демонстрации продуктов всего за несколько минут без каких-либо навыков программирования! Благодаря нашей передовой технологии вы получаете полный контроль над внешним видом и функциональностью вашего продукта, захватывая интерфейс программного обеспечения и отключая его от серверной части.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — это платформа без кода, позволяющая командам GTM создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы расширяем возможности лучших команд GTM в разных отраслях благодаря их усилиям по PLG. Ниже приведены несколько случаев использования, в которых мы можем вам помочь: Маркетинг • Туры по продукту. Встраивайте интерактивные туры на свой веб-сайт, чтобы превратить посетителей в потенциальных клиентов. • Платные кампании
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Floik
floik.com
Floik-это все в одном решении для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, видео-объяснения и кликабельные демо. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS предоставить бесшовный опыт покупателя и придать их продукту цену, которого он заслуживает. Он понимает, что для создания, редактирования и публикации контента требуется целая армия, редактировать и публиковать контент, необходимый для обучения и привлечения пользователей. И правильно, когда вы думаете, что прибили его, ваш продукт развивается и делает весь этот контент устаревшим. Вот где Floik может быть вашей волшебной палочкой. Вы можете создавать интерактивные демонстрации, видео продукта и пошаговые руководства, чтобы выделить возможности вашего продукта и восхищать пользователей-все из одного места! Платформа наполнена расширенными функциями настройки, которые помогут вам точно настроить витрины продукта. Вы можете работать со своей командой и интегрировать его со своими продажами и технологическим стеком GTM, чтобы максимизировать ваш успех.
Supademo
supademo.com
Supademo помогает создавать интерактивные демонстрации продуктов, улучшая общение команд, внедрение и вовлечение пользователей.
Fable
sharefable.com
Fable помогает отделам продаж и маркетинга создавать персонализированные демо-версии, адаптированные к каждому потенциальному клиенту, без какой-либо технической поддержки. Благодаря нашим живым демонстрациям, пользовательским средам песочницы и интерактивным экскурсиям по продуктам; Отделы продаж и маркетинга могут повысить конверсию и заключить больше сделок.
TestBox
testbox.com
TestBox - это приложение для создания живых демонстрационных сред с использованием ИИ, позволяющее командам продаж проводить качественные презентации продуктов.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
Saleo
saleo.io
Saleo - платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющая эффективно управлять данными и контентом в процессе продаж.
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare, облачная компания по ускорению бизнеса, — это самое простое решение для продаж и успеха клиентов. Он разработан, чтобы помочь компаниям-разработчикам программного обеспечения предоставлять сложные демонстрации, PoC и обучение, воспроизводя реальный опыт без ущерба для времени выхода на рынок. CloudShare позволяет организациям сосредоточиться на ускорении роста за счет автоматизации настройки сред в любом масштабе. Он обеспечивает видимость и контроль использования. Он предоставляет мощные ресурсы, повышающие эффективность, поддерживая каждый этап процесса для достижения лучших результатов и быстрее. CloudShare работает с любой инфраструктурой — локальной или поверх общедоступного облака — и интегрируется с основными инструментами продаж и LMS, что упрощает развертывание. Что вызывает улыбку на лицах клиентов CloudShare? 1. Быстрая установка. Мгновенно запускайте интерактивное программное обеспечение. Создавайте или клонируйте среды за считанные минуты, а не часы, чтобы имитировать реальный опыт для демонстраций, POC и обучения. 2. Практическая помощь: следите в режиме реального времени за прогрессом студентов и потенциальных клиентов, чтобы уделять им внимание, необходимое для достижения успеха, с помощью непосредственных возможностей. 3. Расширенное сотрудничество. Улучшите совместную работу и общение с помощью интеграции Slack, чата, веб-перехватчиков, видеоконференций в приложении и более привлекательных инструментов для связи вас и ваших пользователей. 4. Контроль затрат: больше никаких раздуваний бюджета! Максимизируйте распределение ресурсов за счет автоматизации приостановки или удаления сред, когда они не используются, что обеспечивает эффективное использование и экономию средств. 5. Отчетность и аналитика. Оптимизируйте производительность среды продаж и обучения, а также увеличьте рентабельность инвестиций благодаря глубокому анализу. CloudShare REST API позволит вам отправлять пользовательские данные в ваши любимые инструменты бизнес-аналитики. CloudShare доверяют более 500 корпоративных клиентов в более чем 100 странах, включая Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet и HP.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — это самая простая и продвинутая платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов и руководств за считанные секунды. Запишите свой процесс с помощью нашего расширения Chrome (на основе снимков экрана или HTML), настройте интерактивную демонстрацию под свой бренд и персонализируйте ее для каждого пользователя или потенциального клиента. Поделитесь своей демоверсией со всеми и где угодно с помощью общедоступных ссылок, встраивания виджетов и т. д. Анализируйте поведение вашей аудитории с помощью расширенной информации. Интерактивные демонстрации могут использоваться различными командами: - Продажи: не заставляйте потенциальных клиентов ждать. Ускорьте свой цикл продаж, делясь персонализированными интерактивными демонстрациями в информационных кампаниях, последующих электронных письмах или используя их для живых демонстраций. - Маркетинг: показывайте, а не рассказывайте, и создайте момент «ага». Повышайте конверсию и стимулируйте интерес клиентов, встраивая демо-версии продуктов на свой веб-сайт, в социальные сети и кампании по электронной почте. - Поддержка клиентов: выходите за рамки очередей за билетами. Повысьте эффективность поддержки клиентов с помощью интерактивных руководств, снижающих трения и повышающих удовлетворенность, встраивая демо-версии продуктов в электронную почту поддержки, чат, справочный центр или базу знаний. - Обучение и адаптация: откажитесь от руководства. Воспользуйтесь нашими интерактивными учебными пособиями для беспрепятственного обучения и адаптации. Превратите процесс обучения в увлекательное путешествие, позволяющее обучать и адаптировать любого члена вашей команды к любому процессу или потоку. - Продукт: пусть ваш продукт говорит сам за себя. Демонстрируйте новые функции, обновления или журналы изменений в своем продукте и электронных письмах. - Партнерство: дайте своим партнерам возможность заключить сделку. Помогите своим партнерам всесторонне понять ваш продукт с помощью интерактивных демонстраций. Поделитесь персонализированными руководствами, отвечающими их потребностям, и сделайте их своим лучшим торговым представителем.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue — быстрорастущий стартап из Денвера, штат Колорадо. Основанная Робином Сингхви, амбициозным основателем-одиночкой, компания со временем превратилась, благодаря глубоким отзывам сообщества пользователей, в небольшую, но увлеченную команду, стремящуюся улучшить качество продаж. SmartCue предлагает командам GTM оптимизированную платформу для создания интерактивных и персонализированных демонстраций продуктов. Ключевые функции включают надежную персонализацию демонстрационных продаж, эффективную автоматизацию продаж и интуитивно понятные функции поддержки продаж. Наша платформа спроектирована таким образом, чтобы предложить простой, но мощный интерфейс, призванный быстро принести пользу нашим пользователям. Основная ценность SmartCue заключается в его преобразующем влиянии на способы создания и использования демонстрационных роликов для повышения конверсии. Предоставляя возможность настройки демо в реальном времени, SmartCue помогает своим пользователям улучшить качество потенциальных клиентов, способствовать значимому взаимодействию с клиентами и, в конечном итоге, повысить эффективность продаж. SmartCue выделяется на рынке благодаря своему уникальному подходу к созданию интерактивных демонстраций и персонализации рекламных демонстраций. В отличие от других платформ поддержки продаж, SmartCue руководствуется потребностями и отзывами своего сообщества, в результате чего создается продукт, который напрямую реагирует на проблемы, с которыми сталкиваются команды GTM. Наш продукт дает пользователям возможность создавать динамичные, персонализированные демонстрации, которые привлекают внимание и конвертируют, помогая преобразовать процесс продаж. Мы стремимся создавать значимые функции, которые действительно повышают ценность, а не использовать модные технологии ради этого. Предстоящие улучшения включают интеграцию с лучшими инструментами маркетинга и продаж, улучшенный мобильный интерфейс и функции на основе искусственного интеллекта, которые всегда создаются на основе того, что нам говорит наше сообщество. Уникальный опыт SmartCue, подход, ориентированный на сообщество, и стремление быстро заставить пользователей получить выгоду отличают нас от нас в переполненном пространстве возможностей продаж.
Vivun
vivun.com
Vivun — это платформа для B2B-продаж, использующая ИИ для автоматизации процессов продаж и повышения производительности команд.
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