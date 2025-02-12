Программное обеспечение для маскировки данных - Самые популярные приложения - Кирибати

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Программное обеспечение для маскировки данных защищает важные данные организации, маскируя их случайными символами или другими данными, чтобы они по-прежнему могли использоваться организацией, но не внешними силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) позволяет работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает компании получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без внесения изменений в существующие продукты или системы. Это ускоряет вывод продукта на рынок и упрощает использование конфиденциальных данных, устраняя при этом риск взлома. В конце концов, хакеры не могут украсть то, чего нет. VGS — мировой лидер в области токенизации платежей. Организации из списка Fortune 500, в том числе торговцы, финтех-компании и банки, доверяют ему хранение и обогащение конфиденциальных платежных данных по картам, банковским счетам и цифровым кошелькам. Обладая более чем 4 миллиардами токенов, управляемых по всему миру, VGS предлагает пакет решений с составной платформой управления картами, PCI-совместимым хранилищем и дополнительными сетевыми услугами, такими как сетевые токены, средство обновления учетных записей и атрибуты карт. Ее решения увеличивают доходы за счет более высоких показателей авторизации, снижения уровня мошенничества и операционной эффективности, а также органично интегрируются с существующими стеками технологий. Он хранит 70% всех карт США и решает важные проблемы приема платежей, включая управление несколькими PSP, обеспечение оркестрации, соответствие PCI и защиту личных данных. VGS предоставляет клиентам возможность владеть, контролировать и анализировать платежные данные, ускоряя рост и улучшая качество обслуживания пользователей в разных отраслях.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — это платформа для совместной работы с данными для самых инновационных компаний мира. LiveRamp, лидер в области конфиденциальности потребителей, этики данных и основополагающей идентичности, устанавливает новый стандарт для построения связанного представления клиентов с непревзойденной ясностью и контекстом, одновременно защищая бренд и доверие потребителей. LiveRamp обеспечивает гибкость для совместной работы, где бы ни находились данные, для поддержки различных вариантов использования совместной работы с данными — внутри организаций, между брендами и в глобальной сети. Сотни мировых новаторов — от знаковых потребительских брендов и технологических гигантов до банков, розничных продавцов и лидеров здравоохранения — полагаются на LiveRamp для создания устойчивой ценности бренда и бизнеса за счет углубления взаимодействия и лояльности клиентов, активации новых партнерских отношений и максимизации ценности собственных услуг. данные, оставаясь при этом в авангарде меняющихся требований соответствия и конфиденциальности. LiveRamp базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами по всему миру.
InfoSum
infosum.com
InfoSum — это ведущая в мире платформа для совместной работы с данными и единственная безопасная «чистая комната» для данных, которая позволяет компаниям повышать качество обслуживания клиентов, уделяя при этом приоритетное внимание конфиденциальности клиентов. InfoSum обеспечивает безопасные соединения между несколькими сторонами, чтобы раскрыть весь потенциал данных своих клиентов без риска раскрытия или неправильного использования. InfoSum не только уделяет приоритетное внимание конфиденциальности потребителей, но и усиливает ее с помощью запатентованной технологии предотвращения перемещения данных для создания наиболее защищенной, наиболее связанной и наиболее доступной сети для совместной работы с данными. InfoSum была основана в 2016 году с целью объединить мировые данные, не передавая их. Компания имеет множество патентов, защищающих ее изобретение о «неперемещении данных». У InfoSum есть офисы в США, Великобритании, Европе и Австралии. Компания готова к дальнейшему росту после инвестиций серии B в августе 2021 года и быстро расширяющейся клиентской базы.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни клиентов из разных отраслей полагаются на Tonic.ai при создании программного обеспечения, управляемого данными, и точной настройке моделей обучения машинному обучению. Они получают всю ценность производственных данных без необходимости копировать конфиденциальные данные по всей организации, открывая стратегические ресурсы данных для использования в различных функциях: от проектирования до бизнес-операций и даже отделов продаж для демонстраций. Благодаря высококачественным данным команды создают меньше дефектов и быстрее выпускают продукцию, сохраняя при этом надежную систему безопасности.
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно для бизнеса, будь то клиенты, поставщики, сотрудники, заказы, кредиты или пациенты. Эта единая платформа обеспечивает множество вариантов использования, включая Customer 360, управление тестовыми данными, конфиденциальность данных, миграцию в облако, модернизацию устаревших приложений и многое другое — для достижения бизнес-результатов менее чем в два раза быстрее и за половину стоимости по сравнению с любой другой альтернативой. . Платформа продуктов данных K2view развертывается за несколько недель, линейно масштабируется и оперативно адаптируется к изменениям. Он поддерживает современные архитектуры данных — ячеистую сеть данных, фабрику данных и концентратор данных — в облачных, локальных или гибридных средах. Самые дальновидные компании, интенсивно использующие данные, полагаются на платформу продуктов данных K2view, включая AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life и Vodafone.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), основанную на искусственном интеллекте и комплексную платформу управления данными, которая соединяет, управляет и унифицирует данные практически в любой мультиоблачной гибридной системе. демократизация данных и предоставление предприятиям возможности модернизировать свои бизнес-стратегии. Клиенты примерно в 100 странах и 86 странах из списка Fortune 100 полагаются на Informatica для реализации цифровой трансформации на основе данных. Информатика. Где данные и искусственный интеллект оживают.™
TrueVault
truevault.com
TrueVault — это комплексная платформа конфиденциальности, которая контролирует соблюдение законов о конфиденциальности данных. Наше программное обеспечение, созданное опытными юристами, выводит ваш бизнес с 0 до 100 и удерживает вас на этом уровне.
Original Software
originalsoftware.com
Нашей платформе корпоративного тестирования доверяют сотни компаний, поскольку она снижает риск возникновения ошибок и неудачных обновлений, а также экономит до 60 % времени, затрачиваемого на тестирование. Шагните в будущее с единой мощной платформой для управления, сбора данных и автоматизации тестирования всей ERP-системы и всего стека технологий. Локально, в облаке, в специальном приложении или на зеленом экране — тестируется все без исключения.
Satori
satoricyber.com
Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает наиболее полный спектр защиты независимо от того, где хранятся, перемещаются или используются ваши данные, включая локальную среду, облако и где бы то ни было между ними.
Nymiz
nymiz.com
Замените конфиденциальную информацию синтетическими данными, токенизацией или звездочками с помощью Nymiz. Это исключает возможность нарушения конфиденциальности данных, сохраняя при этом удобство использования и контекст данных, что делает их пригодными для совместного использования данных и приложений машинного обучения. Платформа обеспечивает различные рабочие процессы, как обратимые, так и необратимые, включая анонимизацию и псевдонимизацию. Он также предлагает методы замены, такие как токенизация и синтетическая замена данных, для анонимизации или редактирования данных, адаптированные к конкретному варианту использования и конечным целям вашей организации. Анонимизация данных на основе искусственного интеллекта для управления знаниями: -> Nymiz обнаруживает конфиденциальные данные в неструктурированных файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а также в структурированных данных (базах данных) и анонимизирует или псевдонимизирует их обратимо или необратимо. -> Распознавая контекстно-зависимые данные, такие как имена, номера телефонов и номера социального страхования, Nymiz достигает превосходных результатов по сравнению с инструментами, в которых отсутствуют возможности искусственного интеллекта. -> Обеспечивает дополнительный уровень безопасности на уровне данных. Анонимизированная или псевдонимизированная информация не имеет практической ценности, если она украдена в результате нарушения безопасности или раскрыта в результате человеческой ошибки. -> Нимиз может читать данные на 102 языках, помимо английского и испанского. -> Nymiz обеспечивает соблюдение нормативных требований в отношении конфиденциальности и защиты данных для различных структур: GDPR, CCPA, LOGPD и других. Его команда специализируется на разработке индивидуальных решений для анонимизации данных, отвечающих уникальным требованиям вашей организации. -> Облачное решение (SaaS) -> Интеграция API -> Локальное решение -> ИТ-консалтинг и управленческие услуги
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