Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для уведомления об утечке данных играет решающую роль в оказании помощи компаниям во время инцидента, связанного с утечкой данных. Это облегчает документирование нарушений, обязательное информирование регулирующих органов и уведомление пострадавших лиц. Эти инструменты автоматизируют и оптимизируют процесс уведомления об утечке данных, обеспечивая соблюдение строгих законов и сроков раскрытия данных, которые иногда могут составлять всего 72 часа. Соблюдая такие правила, как статья 34 GDPR, и законы штата, такие как законодательство Калифорнии о конфиденциальности информации, эти программные решения позволяют компаниям эффективно выполнять свои обязательства по конфиденциальности. Задачи уведомления об утечке данных, которые обычно выполняются юридическими отделами, также предполагают участие ИТ-отделов, служб безопасности и других отделов, чтобы полностью оценить последствия утечки. Возможности рабочих процессов в этих инструментах поддерживают сотрудничество между представителями отделов, а централизованная панель мониторинга обеспечивает видимость для сотрудников по конфиденциальности или юридических групп, контролирующих весь процесс уведомления.
Отправить новое приложение
DATEV
datev.de
Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.
Securiti
securiti.ai
Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.
Keepabl
keepabl.com
Keepabl — это приложение для управления конфиденциальностью данных, упрощающее соблюдение норм GDPR и предоставляющее инструменты для карты данных и управления рисками.
PrivIQ
priviq.com
PrivIQ — это программное обеспечение для управления соответствием в области конфиденциальности данных, поддерживающее многоязычный режим и множество законодательных норм.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы могут повысить свою производительность на протяжении всего жизненного цикла программы конфиденциальности с помощью DPOrganizer. Миссия DPOrganizer — помочь превратить профессионалов в области конфиденциальности в героев конфиденциальности. DPOrganizer — это программное обеспечение для управления конфиденциальностью, мощное программное обеспечение как услуга, в котором основное внимание уделяется простоте использования, простоте и гибкости. DPOrganizer помогает предприятиям и организациям отображать, визуализировать и составлять отчеты об обработке персональных данных. DPOrganizer считает, что ответственная обработка данных — это не только вопрос соблюдения требований, но и необходимость для того, чтобы конкурировать в мире, где все больше внимания уделяется цифровым технологиям и конфиденциальности.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления вам обязательной документации. Вы можете рассчитывать на то, что потратите больше времени там, где это важно для вашего бизнеса, поскольку ее платформа сэкономит вам до 80 % рабочей нагрузки по соблюдению требований. Вы получаете одновременно эксперта GDPR и NIS2 и менеджера проекта. При этом все, что вам нужно для соответствия GDPR и NIS2, включено, просто в реализации, интуитивно понятно и автоматизировано. Его программное обеспечение разрабатывается и обновляется юристами ЕС по защите данных и экспертами по ИТ-безопасности. В отличие от любого другого решения, ComplyCloud сочетает в себе программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям и юридический опыт, что дает вам как его клиенту юридические знания, рекомендации и поддержку. Все вышеперечисленное является результатом совместной борьбы за право на неприкосновенность частной жизни. Ему нужен мир, в котором соблюдения требований будет легко добиться, он будет справедливым и прозрачным для всех. Вот почему он направлен на то, чтобы дать организациям возможность защищать персональные данные и инфраструктуру экономичным и экономичным способом. Это полезно не только для организаций, но также для общества и демократии.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
© 2025 WebCatalog, Inc.