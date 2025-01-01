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Строительное программное обеспечение CRM - это индивидуальное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанное специально для специалистов по строительству. Он оптимизирует отслеживание проспектов, генерирование лидов и управление контактами, централизация всех контактных данных и мониторинг преобразования возможностей (или предложений) в активные проекты. Подрядчики, строители и строительные фирмы используют эти CRM для обеспечения безопасности рабочих мест и эффективного управления информацией о персонале. Ключевым преимуществом специализированного строительного CRM по сравнению с универсальным является его способность связывать несколько ставок и контактных данных с одним проектом, улучшая управление проектами и организацию.
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Jobber
getjobber.com
Jobber — приложение для управления бизнесом в сфере услуг, позволяющее планировать, выставлять счета и получать оплату, оптимизируя рабочие процессы.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro - это приложение для управления бизнесом услуг домашнего обслуживания, позволяющее планировать задания, управлять клиентами и выставлять счета.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
FieldPulse
fieldpulse.com
FieldPulse — это комплексное решение для управления бизнесом, предназначенное для полевых сервисных команд, упрощающее планирование, CRM и финансовую документацию.
Builder Prime
builderprime.com
Builder Prime - это программное обеспечение для управления строительными проектами, объединяющее CRM, оценку, выставление счетов и управление производством.
BuildOps
buildops.com
BuildOps — это комплексное программное обеспечение для управления бизнесом подрядчиков, объединяющее функции планирования, выставления счетов и управления проектами.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Followup CRM
followupcrm.com
Followup CRM — это приложение для управления продажами и контактами, которое помогает отслеживать потенциальных клиентов и анализировать показатели продаж.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.
247PRO
247pro.com
Программное обеспечение 247PRO для оценки и управления проектами, предназначенное для подрядчиков и ремонтников, доступно в облаке и включает шаблоны для составления предложений.
Ingenious.Build
ingenious.build
Ingenious.Build - облачное приложение для управления проектами в строительстве, включает модули для финансов, управления и администрирования.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline — это платформа, использующая ИИ и машинное обучение для уменьшения рисков и повышения конкурентоспособности команд при подготовке тендеров.
ProjectMark
projectmark.com
ProjectMark — это CRM для строительной отрасли, которая помогает отслеживать возможности, оценивать проекты и сотрудничать по предложениям.
ConWize
conwize.io
ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.
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