Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Платформы управления согласием
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Платформы управления согласием - Самые популярные приложения

Платформы управления согласием (CMP) используются компаниями для официальной регистрации и обработки предпочтений пользователя в отношении согласия перед сбором, обменом или продажей пользовательских данных, полученных с онлайн-платформ, таких как веб-сайты и приложения, которые используют файлы cookie, встроенные видео и другие технологии отслеживания. Инструменты CMP предоставляют пользователям подробную информацию о том, как можно отслеживать их онлайн-активность, о причинах сбора этих данных, а также о конкретных поставщиках и организациях, стремящихся использовать эту информацию. Впоследствии CMP дают пользователям возможность явно выбирать, давать ли, отказывать или отзывать согласие на сбор, использование или продажу их онлайн-действий всеми или конкретными перечисленными организациями. Поставщики CMP по закону уполномочены хранить данные о согласии пользователей, что позволяет им передавать информацию о согласии третьим лицам, таким как рекламодатели, издатели и другие сотрудники, до того, как произойдет законная обработка данных.

Отправить новое приложение


Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.

Segment

Segment

segment.com

Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.

Termly

Termly

termly.io

Termly - это приложение для соблюдения законов о конфиденциальности данных, предлагающее инструменты для создания политик и управления согласием пользователей.

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst — платформа для управления согласием на использование файлов cookie и сбор данных, соответствующая международным нормам конфиденциальности.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie Script - это платформа для управления согласием пользователей на веб-сайтах, позволяющая соблюдать правила о файлах cookie и конфиденциальности данных.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi помогает организациям управлять согласием пользователей и соответствовать законам о защите данных. Платформа обеспечивает прозрачность и контроль над данными.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed - приложение для создания и управления юридическими документами, такими как политика конфиденциальности и условия использования для сайтов и приложений.

CookieHub

CookieHub

cookiehub.com

CookieHub — это платформа для управления согласием на использование cookies, соответствующая GDPR, которая позволяет пользователям настраивать свои предпочтения по обработке данных.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.

Osano

Osano

osano.com

Osano - это платформа для управления конфиденциальностью данных, помогающая организациям соблюдать правила и оптимизировать процессы согласия и анализа данных.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes — это решение для управления согласием на использование файлов cookie на сайте с возможностью настройки баннера и контроля согласия пользователей.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager — инструмент для управления согласием пользователей на веб-сайтах, обеспечивающий соблюдение правил конфиденциальности и поддержку различных языков.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

OPTIZMO — приложение для управления соблюдением норм рассылки email и SMS, автоматизирующее сбор и хранение данных для законности.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Приложение Secure Privacy помогает бизнесам обеспечить соответствие их сайтов требованиям GDPR, CCPA и LGPD с помощью управления согласиями на куки.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

Privacy1

Privacy1

privacyone.co

Privacy1 – приложение для управления личными данными, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и контроль доступа к данным пользователей.

Cookie Information

Cookie Information

cookieinformation.com

Cookie Information помогает сайтам управлять согласием на использование файлов cookie, обеспечивая соответствие требованиям конфиденциальности и предоставляя прозрачные практики сбора данных.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics — платформа для управления согласием, помогающая предприятиям соблюдать законы о конфиденциальности данных, такие как GDPR и CCPA.

Cookiebot

Cookiebot

cookiebot.com

Cookiebot - это платформа для управления согласиями на файлы cookie, помогающая предприятиям соответствовать правилам конфиденциальности данных по всему миру.

iubenda

iubenda

iubenda.com

iubenda — платформа для соблюдения правовых норм, предлагающая настройку политик конфиденциальности и согласия, а также интеграцию с различными платформами.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — платформа для управления согласием, помогающая в соблюдении GDPR и CCPA. Автоматически обновляет политику конфиденциальности и сканирует сайт на соответствие.

Dataships

Dataships

dataships.io

Dataships - приложение для управления конфиденциальностью данных, автоматизирующее соответствие GDPR и CCPA для компаний электронной коммерции.

Seers

Seers

seersco.com

Seers — приложение для управления конфиденциальностью и согласиями, помогающее компаниям соответствовать международным нормам защиты данных.

Ketch

Ketch

ketch.com

Ketch упрощает управление конфиденциальностью данных, автоматизируя обработку запросов и обеспечивая соответствие правилам конфиденциальности для организаций.

Axeptio

Axeptio

axept.io

Axeptio - платформа для управления согласием пользователей с учетом требований конфиденциальности данных, упрощая процесс получения и управления согласием.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.