Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения

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Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket - это веб-сервис для хостинга репозиториев и управления версиями кода, поддерживающий системы контроля версий Git и Mercurial.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo - это немецкий конструктор веб-сайтов, который позволяет пользователям создавать сайты без опыта в веб-дизайне благодаря AI и интуитивно понятному интерфейсу.
Gitea
gitea.io
Gitea — это легкая платформа для совместной разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, обеспечивающая управление репозиториями и функциями командной работы.
UpCloud
upcloud.com
UpCloud - облачная инфраструктура для масштабируемых вычислительных ресурсов, позволяющая управлять приложениями с высокой производительностью и надежностью.
Gcore
gcorelabs.com
Gcore — международное облачное решение для доставки контента, хостинга и безопасности в медиа и развлекательной сфере.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo — это платформа PaaS для хостинга веб-приложений в Европе с поддержкой различных языков программирования и управлением базами данных.
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