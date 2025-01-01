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Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR)
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Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Cloud Detection and Response (CDR) обеспечивает комплексную безопасность облачных сред за счет автоматизации обнаружения угроз и реагирования на них. Эта технология гарантирует компаниям полную прозрачность своих облачных систем и включает в себя механизмы противодействия угрозам и атакам как в облачных приложениях (SaaS), так и в инфраструктуре (IaaS). Анализируя журналы событий и извлекая информацию об атаках, CDR помогает группам безопасности повысить общий уровень безопасности. Хотя программное обеспечение CDR имеет те же функции, что и другие решения для обнаружения и реагирования на угрозы, такие как обнаружение и реагирование конечных точек (EDR), расширенное обнаружение и реагирование (XDR) и сетевое обнаружение и реагирование (NDR), оно по-прежнему отличается по своей направленности. EDR предназначен для мониторинга активности на конечных точках системы, а NDR предназначен для защиты сетевой среды. XDR с более широким охватом контролирует сети, конечные точки, облачные сервисы и виртуальные среды. Напротив, CDR предназначен исключительно для мониторинга и защиты всей облачной среды.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Sysdig

Sysdig

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Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.

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Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

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Программное обеспечение облачного обнаружения и реагирования (CDR) - Самые популярные приложения - WebCatalog