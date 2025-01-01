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Программное обеспечение для управления лагерем упрощает административные задачи для летних лагерей, спортивных лагерей и внеклассных программ. Хотя большинство решений предназначены для широкого круга лагерей, некоторые из них специально разработаны для тех, которыми управляют религиозные организации. Используя это программное обеспечение, лагеря могут сэкономить время, улучшить свои рабочие процессы, улучшить качество обслуживания родителей и участников и сконцентрироваться на предоставлении исключительной поддержки клиентов. Важно отметить, что программное обеспечение для управления лагерями отличается от программного обеспечения для управления кемпингами, которое фокусируется на управлении объектами, регистрации, планировании и соблюдении требований для парковок для автодомов и палаточных лагерей.
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Campminder
campminder.com
Campminder — это веб-программное обеспечение для управления летними лагерями, включающее регистрацию, управление персоналом, здравоохранением и общение между родителями и лагерем.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Jackrabbit — программа для управления классами, позволяющая автоматизировать регистрацию, платежи и общение с клиентами в сфере гимнастики, музыки и т.д.
Amilia
amilia.com
Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.
Campcation
campcation.com
Campcation - система онлайн-бронирования для кемпингов, оптимизирующая занятость, улучшая опыт гостей и управляя доходами.
Omnify
getomnify.com
Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это онлайн-платформа для регистрации, обработки платежей и управления курсами, предназначенная для образовательных и развлекательных программ.
Regpack
regpack.com
Regpack — платформа для управления регистрацией и платежами, помогающая организациям оптимизировать процессы приема участников и автоматизировать задачи.
ClassForKids
classforkids.io
ClassForKids — приложение для поиска тысяч детских курсов рядом с вами. Найдите идеальный курс для вашего ребёнка по местоположению.
CampDoc
campdoc.com
CampDoc — это система управления лагерями с электронными медицинскими записями, регистрацией, отслеживанием лекарств и коммуникацией между лагерем и родителями.
NetCamps
netcamps.com
NetCamps — это платформа для онлайн-регистрации, оплаты и управления лагерями и мероприятиями, упрощая коммуникацию и организацию процессов.
Campio
campio.no
Campio — это приложение для бронирования кемпингов и автопарков, которое оптимизирует управление загрузкой и повышает удовлетворенность гостей.
Okrabook
okrabook.com
Okrabook — это онлайн-система для планирования и бронирования для спортивного бизнеса, включая управление расписанием, оплатой и отчетностью.
Bookinglayer
bookinglayer.com
Bookinglayer — это система управления бронированиями для приключенческих мероприятий, позволяющая продавать пакеты активностей и собирать информацию от клиентов.
Campify
camplify.com.au
Campify — это простая и настраиваемая платформа для управления летними лагерями, позволяющая быстро составлять качественные расписания.
ActivityHero
activityhero.com
ActivityHero - платформа для поиска и регистрации на мероприятия и лагеря для детей с возможностью отслеживания посещаемости и отзывов.
Camping.care
camping.care
Camping.care — это современная система бронирования для кемпингов, помогающая увеличить количество бронирований и улучшить опыт гостей.
FunJoin
funjoin.com
FunJoin — это приложение для регистрации и управления летними лагерями, предоставляющее функции планирования и индивидуальные цены для програм.
Enrollsy
enrollsy.com
Enrollsy — приложение для управления процессами зачисления, автоматизации регистрации, обработки платежей и управления данными клиентов.
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