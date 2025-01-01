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Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Kittl
kittl.com
Kittl - это инструмент дизайна, который генерирует изображения и клипарт по текстовым описаниям, используя модели глубокого обучения.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio — это онлайн-инструмент для создания настраиваемых отчетов и информационных панелей из различных источников данных.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для исследователей, помогающий визуализировать сети цитирования и отслеживать новые публикации в научных областях.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - это программа для бизнес-аналитики, которая позволяет визуально анализировать данные, создавать отчеты и делиться ими.
Looker
looker.com
Looker — инструмент бизнес-аналитики, позволяющий интегрировать аналитику в приложения и упрощать работу с данными с помощью языка моделирования Lookml.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на основе ИИ для поиска, очистки, визуализации и трансформации данных, обеспечивающий простой доступ к источникам информации.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Grow
grow.com
Grow — это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая каждой организации принимать решения на основе данных без необходимости в кодировании.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Flourish
flourish.studio
Flourish — это платформа для создания интерактивных визуализаций данных с акцентом на доступность и пользовательский опыт.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - это платформа для отчетности, разработанная для маркетинговых агентств, позволяющая отслеживать данные клиентов с разных каналов в единой панели.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.
Infogram
infogram.com
Infogram - это инструмент для создания инфографики и диаграмм, позволяющий пользователям визуализировать данные и делиться ими онлайн.
Venngage
venngage.com
Venngage - это платформа для создания визуального контента, предлагающая шаблоны для инфографики, отчетов и бизнес-коммуникаций.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.
Grist
getgrist.com
Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.
Metabase
metabase.com
Metabase - это open source решение для бизнес-аналитики, позволяющее пользователям легко анализировать и визуализировать данные без специальных знаний.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для совместной аналитики и науки о данных, объединяющая коды, приложения и управление знаниями.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.
Observable
observablehq.com
Observable - это платформа для разработки и развертывания аналитических приложений и дашбордов, с возможностью сотрудничества и визуализации данных.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo — программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее исследователям организовать и анализировать неструктурированные данные.
Domo
domo.com
Domo - это платформа для анализа данных и бизнес-решений, которая позволяет пользователям интегрировать, визуализировать и анализировать данные из различных источников.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - это инструмент для создания и совместного использования панелей мониторинга, который интегрируется с более чем 80 сервисами для отображения данных в реальном времени.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph — платформа для автоматизации отчетности, которая собирает и визуализирует данные из разных маркетинговых каналов в одном месте.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio позволяет запускать SQL-запросы к базам данных и визуализировать результаты в виде интерактивных панелей, которые можно легко делиться с командой.
Reportei
reportei.com
Reportei — приложение для создания отчетов и панелей мониторинга в области маркетинга и социальных медиа за 3 секунды, интегрируя данные из различных источников.
datapine
datapine.com
Datapine - это программа для бизнес-аналитики, позволяющая интегрировать, визуализировать и анализировать данные из разных источников.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом для создания диаграмм на основе данных из баз данных и API.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe - это облачное приложение для создания бизнес-панелей, позволяющее анализировать и визуализировать данные из разных источников.
DashThis
dashthis.com
DashThis — инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу, интегрирующий данные из 30+ источников и позволяющий настраивать панели без программирования.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - это платформа для маркетинговой аналитики, помогающая компаниям визуализировать данные и принимать обоснованные решения в области цифрового маркетинга.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.
Databox
databox.com
Databox - платформа для бизнес-аналитики, позволяющая централизовать данные, создавать панели и отчёты, отслеживать цели и прогнозировать эффективность.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для анализа данных с поддержкой SQL, R и Python, обеспечивающая гибкий и персонализированный подход к аналитике и отчетности.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.
GoodData
gooddata.com
GoodData — облачная платформа для анализа данных, обеспечивающая пользователям доступ к аналитике и визуализации данных в реальном времени с возможностью автоматизации.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - это редактор SQL для совместной работы с базами данных, позволяющий писать запросы, визуализировать данные и обмениваться результатами.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.
Reportz
reportz.io
Reportz - это инструмент для автоматизации отчетности, который позволяет предприятиям интегрировать данные, настраивать отчеты и анализировать ключевые показатели в реальном времени.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti - программное обеспечение для качественного анализа данных, позволяющее организовывать, кодировать и интерпретировать неструктурированные данные.
Radar
radar.com
Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — это платформа без кодов для создания внутренних инструментов и порталов. Она позволяет настраивать приложения, подключать данные и автоматизировать процессы.
Sisense
sisense.com
Sisense - платформа бизнес-аналитики для преобразования данных, анализа и визуализации, оптимизирующая работу с большими объемами информации.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.
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