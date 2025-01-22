Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Россия

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Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фотографии через интерфейс перетаскивания. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva for Enterprise, для дополнительных функций. Пользователи также могут платить за печать и отправку физических продуктов. По состоянию на 2019 год Canva привлекла сумму в 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva привлекла 60 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило его последнюю оценку в 2019 году.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интерактивных информационных панелей и красивых отчетов, которые вдохновляют на принятие более разумных бизнес-решений.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide и еще 15 миллионов пользователей используют Visme в качестве инструмента для создания контента, чтобы рассказывать и представлять свои истории и переводить скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работайте индивидуально или в команде для сотрудничества. Публикуйте в Интернете, встраивайте на свой сайт или загружайте для использования в автономном режиме. Пользователи могут сотрудничать, организовывать данные проекта в папках и предоставлять ролевые разрешения связанным группам или отдельным лицам. Более того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн-презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключиться и исследовать свои данные для получения ценной информации. Наша модель лицензирования с неограниченным числом пользователей дает каждому доступ к необходимым ответам, не дожидаясь очереди к аналитику. Теперь каждый может принимать важные решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом (модели языковых моделей) и методы обработки естественного языка для анализа информации на основе подсказок человеческого языка. Это позволяет пользователям легко находить соответствующие источники данных, обеспечивая плавную интеграцию с ведущими поставщиками данных по всему миру. Сила платформы заключается в ее способности эффективно использовать и визуализировать данные. Сочетая творческие аспекты технологии SF (Сан-Франциско) с надежностью финансов Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose предоставляет полностью проверяемую структуру, позволяющую пользователям проследить логику ее выходных данных до входных необработанных данных. Эта функция повышает прозрачность и подотчетность. Rose также обеспечивает беспрепятственный обмен данными, позволяя пользователям легко обмениваться информацией с внутренними командами или третьими сторонами. Пользователи могут контролировать уровень разрешений, предоставляемых получателям, обеспечивая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, Rose действует как надежный сторонний рынок данных, облегчая покупку и продажу разнообразных и обширных наборов данных. Эта функция предлагает пользователям возможность с легкостью просматривать, покупать и продавать наборы данных, создавая среду для совместной работы. Rose используется аналитиками известных финансовых учреждений, что еще раз подтверждает ее надежность и пригодность для задач, требующих большого объема данных. Инструмент сопровождается обширной документацией и обеспечивает поддержку клиентов по каналам связи, включая электронную почту.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на Alteryx для быстрого повышения квалификации своих сотрудников и достижения эффективных бизнес-результатов. Посетите Alteryx.com, чтобы начать бесплатную пробную версию и получить больше от своих данных!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров или публикаций в социальных сетях. Пользователи могут легко освоить новые методы дизайна независимо от уровня навыков, используя функции преобразования текста в изображение и текста в клипарт Kittl AI, которые генерируют потрясающие изображения, иллюстрации или фотографии на основе текстовых описаний всего за несколько кликов. Созданный контент сохраняется, и доступ к нему можно получить из раздела «Загрузки». Kittl AI удаляет фон клипартов одним щелчком мыши, а инструмент предлагает предустановки стилей изображений и клипартов, которые помогут пользователям найти нужные стили. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Kittl AI, создаются с использованием моделей глубокого обучения, что позволяет пользователям творить быстрее и экономить деньги и ресурсы. Пользователи могут использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для коммерческих проектов при условии, что они соблюдают условия использования и лицензирования Kittl. Инструмент предлагает специальный справочный центр, и пользователи могут обратиться в службу поддержки Kittl за помощью в своих проектах.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использование данных и добивайтесь лучших бизнес-результатов с помощью полностью интегрированного управления и управления данными, визуальной аналитики и повествования о данных, а также совместной работы — и все это с помощью лидирующего в отрасли Einstein от Salesforce, встроенного прямо в Tableau Pulse. Это переосмысленный опыт работы с данными, который делает данные более эффективными. доступен каждому, независимо от его опыта работы с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует возможности Tableau AI для доставки данных более персонализированным, контекстуальным и интеллектуальным способом. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse Tableau Cloud позволяет принимать более взвешенные, основанные на знаниях решения с помощью быстрой, гибкой и интуитивно понятной аналитики. Воспользуйтесь полностью размещенным облачным решением корпоративного уровня на аналитической платформе №1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, ускоряя и упрощая объединение, формирование и очистку данных для анализа.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — это платформа визуализации данных, которая позволяет вам видеть все ваши данные на одной платформе. Создавайте красивые информационные панели на основе таких источников данных, как реклама в Facebook, MySQL, Excel и Google Analytics, чтобы консолидировать и анализировать ваши данные в одном месте. Экономьте время, повышайте безопасность обмена файлами и привлекайте к работе с данными всю свою команду. Datadeck синхронизирует всех с помощью красивых информационных панелей, делая вашу компанию счастливее и продуктивнее. Использование Datadeck позволяет командам совместно работать над анализом данных, создавать профессиональные отчеты и, в конечном итоге, экономить время, располагая все источники данных в одном месте. Централизуйте свои данные, чтобы создавать мощные отчеты, информационные панели и отслеживать важные показатели. Безопасность: все ваши данные и файлы в безопасности с Datadeck. Вы можете выбрать, кто к чему имеет доступ, предоставить разные права доступа вашей команде и многое другое. Вы можете пройти весь путь вниз, чтобы выбрать, какие IP-адреса могут получить доступ к вашей панели управления. Сотрудничество: позвольте любому сотруднику вашей компании получить доступ к данным и использовать эти данные на благо компании. Объедините свою команду и избегайте отправки файлов и других файлов по электронной почте или в мгновенных сообщениях. Простота в использовании: Datadeck не требует каких-либо предварительных знаний в области анализа данных или опыта работы с платформами бизнес-аналитики. Руководство не требуется, вы можете начать использовать в течение нескольких минут и изучить другие приемы по мере использования платформы. Просто перетащите поле, чтобы получить красивое визуальное представление ваших данных. Быстрая установка: легко добавляйте источники данных и начинайте работать с ними менее чем за минуту. Профессиональная отчетность: информационные панели Datadeck служат профессиональными отчетами для любого периода времени, в течение которого вам может потребоваться действовать — ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно — вы создаете их и делитесь ими со всеми, кому хотите предоставить доступ. Экономия времени: централизуйте свои данные в одном месте и тратьте меньше времени на вход и выход из приложений, переключение между приложениями и отправку файлов своим коллегам и клиентам. Уделяйте больше времени важным делам с помощью такого хорошо продуманного и эргономичного инструмента, как Datadeck.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших деталей. Наш знакомый интерфейс, похожий на электронные таблицы, предоставляет любому пользователю всю мощь SQL, сохраняя при этом актуальность и безопасность данных в облачных хранилищах данных. Компании, ориентированные на данные, используют Sigma, чтобы дать своим сотрудникам, клиентам и партнерам возможность вырваться за пределы информационной панели и самостоятельно исследовать данные, чтобы принимать более эффективные и быстрые решения. Наше программное обеспечение было создано с целью максимально эффективно использовать производительность облачных хранилищ данных для объединения источников данных и мгновенного анализа миллиардов строк данных — без необходимости написания кода.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком, превратилось в платформу для проведения проверок, постановки и решения проблем, управления активами и обучения команд на ходу. SafetyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отмечать флажки в отношении управления, рисков и соблюдения требований – она может помочь установить стандарты окружающей среды, здоровья и безопасности, а также поднять планку, когда дело доходит до операционной эффективности. Благодаря сбору данных в режиме реального времени и практическим рекомендациям вы всегда будете знать, что работает, а что нет, и сможете сосредоточиться на том, что действительно важно – становиться лучше с каждым днем. Раскройте потенциал своих рабочих групп, чтобы продвинуть свой бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источников бизнес-аналитики. Это бесплатное приложение для отслеживания и мониторинга всех бизнес-показателей в одном месте. Cyfe предоставляет агентствам и маркетологам информационные панели для подтверждения рентабельности инвестиций, объединения источников данных и визуализации тенденций. Основанная в 2012 году Девеном Пателем и показанная в популярном шоу «Силиконовая долина», Cyfe расширилась до более чем трехсот тысяч пользователей. В 2020 году Cyfe присоединилась к недавно запущенному пакету маркетинговых технологий, ориентированному на агентства, — Traject. Traject, состоящая из увлеченных членов команды из 22 городов и 11 стран, представляет 7 брендов в сфере маркетинговых технологий. Cyfe остается верным своим корням, стремясь предоставить самое простое готовое решение для создания информационных панелей, а также внедрять инновации, расширять интеграцию и повышать удобство использования. Cyfe by Traject поддерживает сотни тысяч пользователей и предприятий, от индивидуальных предпринимателей до предприятий, уделяя особое внимание тому, чтобы помочь растущим агентствам отслеживать свои усилия и приносить пользу.
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой задачу сделать Интернет безопаснее и умнее с помощью решений, основанных на данных. Более 100 000 компаний по всему миру полагаются на данные MaxMind для обеспечения интернет-безопасности, настройки контента, рекламы, аналитики, управления цифровыми правами, обеспечения соответствия требованиям, оптимизации пользовательского опыта и предотвращения онлайн-мошенничества. Компании используют данные GeoIP, чтобы определять местонахождение своих интернет-посетителей и показывать им соответствующий контент и рекламу, выполнять аналитику, обеспечивать соблюдение цифровых прав и эффективно маршрутизировать интернет-трафик. Компании могут получить дополнительную информацию о скорости соединения своих клиентов, интернет-провайдерах и многом другом, используя данные GeoIP.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
Screenful
screenful.com
Screenful — это самый простой способ получить визуальную панель мониторинга и автоматические отчеты о состоянии команды, чтобы держать каждую заинтересованную сторону в курсе статуса проекта. Screenful интегрируется с большинством распространенных инструментов управления задачами, такими как Jira или Trello, GitLab и Asana, и создает отчеты и аналитику на основе ваших проектов и задач. Это готовая панель управления с минимальной настройкой, необходимой пользователю. С помощью информационных панелей Screenful пользователи могут отслеживать такие показатели, как скорость работы команды, время выполнения задач/проблем и циклов, текущие узкие места, а также получать общее представление обо всех своих проектах. Считайте это панелями мониторинга вашего любимого инструмента управления задачами!
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое может напрямую подключаться к базам данных и API и использовать данные для создания красивых диаграмм. Он включает в себя построитель диаграмм, редактируемые информационные панели, встраиваемые диаграммы, редактор запросов и запросов, а также возможности работы в команде. Chartbrew можно бесплатно разместить на собственном хостинге или использовать в качестве управляемой службы на сайтеchartbrew.com. Интеграции Charbrew (перейдите на веб-сайт для получения актуального списка) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, базы данных Firebase Realtime, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase и других. Некоторые функции Chartbrew - Брендинг и белая маркировка отчетов - Поддержка шаблонов - выбирайте из уже созданных для вас или даже создавайте свои собственные для повторного использования на своих информационных панелях - График автоматического обновления ваших информационных панелей - Оповещения по электронной почте, Webhook и Slack с настраиваемыми триггерами - Обнаружение аномалий данных - Встраивание диаграмм - Общие отчеты - Фильтры данных на уровне информационной панели или на уровне диаграммы - Фильтры общедоступных данных - доступны для зрителей - Экспорт в Excel и PDF - Детализированные разрешения для вашей команды и клиентов
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изменяющихся входных данных в реальном или близком к реальному времени режиме. Упрощая работу с данными о местоположении и обеспечивая привлекательную визуализацию карт, Mapotic позволяет компаниям создавать приложения, которые нравятся их пользователям.
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решения о лучших местах для бизнеса. Благодаря зонам времени в пути вы также можете легко управлять логистикой и реализовывать местные маркетинговые стратегии. Раскройте возможности геолокации и оптимизируйте успех своего бизнеса с помощью Smappen уже сегодня!
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Toucan
jointoucan.com
Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым возможностям для конечных пользователей на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй Toucan. Облачная платформа Toucan, не требующая написания кода, сокращает затраты на разработку и сокращает время окупаемости за счет быстрого и бесперебойного внедрения. Пользователи могут подключаться к любым данным, облачным или другим, потоковым или хранимым, с помощью AnyConnect™ от Toucan — набора из сотен включенных разъемов. Подготовка данных также проста с помощью Toucan YouPrep™, функции визуальной готовности данных, которая позволяет деловым людям выполнять задачи с данными, для которых обычно требуется эксперт по данным. Визуализация принимает форму «рассказа данных», где каждая диаграмма сопровождается контекстом (например, определениями), сотрудничеством и аннотациями, чтобы пользователи понимали «почему», а не только «что» своих данных. А чтобы облегчить начало работы, Toucan включает в себя «Галерею приложений» с стартовыми панелями мониторинга, GuidedDesign™, помогающий выбирать и компоновку диаграмм, а также примеры наборов данных для быстрого создания прототипов. Наконец, развертывание и управление упрощаются благодаря развертыванию в одно касание от промежуточной до рабочей среды, простому внедрению с помощью веб-компонентов или iFrame и публикации на любом устройстве — в Интернете, смартфонах, планшетах или киосках/настенных дисплеях — за одно действие. Все это регулируется безопасностью на уровне строк, ролей или пользователей с полным журналом аудита, а адаптация и взаимодействие поддерживаются встроенными функциями автоматизации и управления пользователями.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для нескольких программ/миссий. * Встроенный процесс выпуска, включая утверждения, изменения, обратную связь и отслеживание изменений между версиями. * Доступная для запросов база данных текущих процедур. * Представления и возможности ручных и автоматизированных процедур * Интегрированная телеметрия, управление и данные миссии. * Подробная аналитика, отчеты и информационные панели.
Datazip
datazip.io
Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Оцените быстрое подключение к данным, надежные запросы и плавный экспорт для принятия проницательных решений.
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и быстрый рост бизнеса на основе данных с помощью платформы Decision Intelligence Platform от Kleene.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналитиков данных. Вы можете попробовать продукт бесплатно, зарегистрировавшись. Вы сможете загружать свои собственные данные и пользоваться большинством функций AnswerDock в бесплатной версии. Используя AnswerDock, бизнес-пользователи создают свои собственные отчеты и информационные панели, вводя свои вопросы, как при использовании поисковой системы в Интернете. Например, пользователи могут ввести «10 лучших продавцов» по росту количества потенциальных клиентов в этом квартале. AnswerDock запускает анализ и мгновенно отображает оптимальную визуализацию. AnswerDock использует мощные алгоритмы интеллектуального анализа данных, чтобы отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, например: • Что повышает мой коэффициент конверсии? • Почему вчера выросли продажи? • Что заставляет отгрузку задерживаться? • Как количество просмотров страниц влияет на доход? AnswerDock подключается к различным источникам: от файлов Excel до реляционных баз данных (Mysql, SQL Server и т. д.) и сторонних API, таких как Google Analytics. Пользователи могут создавать информационные панели, объединяющие несколько источников, что позволяет им иметь комплексное представление о своем бизнесе. Профессионалы отрасли из любой бизнес-функции могут использовать AnswerDock, чтобы легко исследовать данные своей компании, используя интуитивно понятный интерфейс, похожий на поиск, без необходимости обучения. AnswerDock поддерживает профессионалов в сфере розничной торговли и электронной коммерции, финансов и страхования, здравоохранения, транспорта и логистики, коммуникаций и СМИ, производства и других отраслей. AnswerDock предоставляет комплексную платформу данных с множеством функций: • Обработка естественного языка • Автоматический выбор диаграммы • Более 30 типов интерактивных диаграмм • Более 50 вариантов настройки • Интеллектуальный анализ данных и обнаружение аналитической информации • Объяснение анализа • Пользовательские ключевые слова • Автоматическое индексирование данных • Совместное использование и совместная работа • Столбцы на основе формул • Объединения наборов данных • Консоль администрирования • Запланированная загрузка данных • Экспорт в CSV, PNG или PDF • Разрешения для столбцов, строк и наборов данных • Управление пользователями • Интерактивные информационные панели
panintelligence
panintelligence.com
Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения. Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в существующий стек данных, сокращая техническую задолженность и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.
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