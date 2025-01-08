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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Внедрение аналитического программного обеспечения стало ключевым направлением для бизнеса в условиях его цифровой эволюции, при этом основное внимание уделяется развертыванию инструментов бизнес-аналитики (BI). Эти решения BI играют решающую роль в предоставлении понимания ландшафта данных компании. Обеспечивая визуализацию и понимание бизнес-данных, они дают сотрудникам возможность принимать обоснованные решения, которые приводят к положительным результатам для компании. Учитывая огромный объем данных, доступных сегодня предприятиям, интеграция той или иной формы программного обеспечения BI стала практически необходимой для улучшения понимания и практической реализации таких данных.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фотографии через интерфейс перетаскивания. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva for Enterprise, для дополнительных функций. Пользователи также могут платить за печать и отправку физических продуктов. По состоянию на 2019 год Canva привлекла сумму в 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva привлекла 60 миллионов долларов при оценке в 6 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило его последнюю оценку в 2019 году.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, информационных панелей и ежевечерних отчетов по электронной почте.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — это инструмент дизайна, который использует модели глубокого обучения, которые понимают текст пользователя и преобразуют его в визуально привлекательные изображения или клипарты за считанные секунды. Инструмент идеально подходит для создания дизайна, будь то привлекательный дизайн товаров или публикаций в социальных сетях. Пользователи могут легко освоить новые методы дизайна независимо от уровня навыков, используя функции преобразования текста в изображение и текста в клипарт Kittl AI, которые генерируют потрясающие изображения, иллюстрации или фотографии на основе текстовых описаний всего за несколько кликов. Созданный контент сохраняется, и доступ к нему можно получить из раздела «Загрузки». Kittl AI удаляет фон клипартов одним щелчком мыши, а инструмент предлагает предустановки стилей изображений и клипартов, которые помогут пользователям найти нужные стили. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Kittl AI, создаются с использованием моделей глубокого обучения, что позволяет пользователям творить быстрее и экономить деньги и ресурсы. Пользователи могут использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для коммерческих проектов при условии, что они соблюдают условия использования и лицензирования Kittl. Инструмент предлагает специальный справочный центр, и пользователи могут обратиться в службу поддержки Kittl за помощью в своих проектах.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, ранее известная как Google Data Studio, — это онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты и информационные панели, представленный Google 15 марта 2016 года как часть корпоративного пакета Google Analytics 360. Раскройте потенциал своих данных с помощью интерактивных информационных панелей и красивых отчетов, которые вдохновляют на принятие более разумных бизнес-решений.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использование данных и добивайтесь лучших бизнес-результатов с помощью полностью интегрированного управления и управления данными, визуальной аналитики и повествования о данных, а также совместной работы — и все это с помощью лидирующего в отрасли Einstein от Salesforce, встроенного прямо в Tableau Pulse. Это переосмысленный опыт работы с данными, который делает данные более эффективными. доступен каждому, независимо от его опыта работы с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует возможности Tableau AI для доставки данных более персонализированными, контекстуальными и интеллектуальными способами. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse Tableau Cloud позволяет принимать более взвешенные, основанные на знаниях решения с помощью быстрой, гибкой и интуитивно понятной аналитики. Воспользуйтесь полностью размещенным облачным решением корпоративного уровня на аналитической платформе №1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, ускоряя и упрощая объединение, формирование и очистку данных для анализа.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — это инструмент для открытия исследований, который сочетает в себе интерактивные карты цитирования, современные инструменты поиска и целевые обновления, помогающие исследователям и группам исследований и разработок разобраться в обширном научном массиве. Он может визуализировать тему вашего исследования со всем: от научных статей, патентов, предварительных и электронных отпечатков.
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и самые быстрые аналитические базы данных, чтобы получать реальные результаты в реальном времени.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за считанные минуты.
Flourish
flourish.studio
Красивая и простая визуализация данных и рассказывание историй
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключиться и исследовать свои данные для получения ценной информации. Наша модель лицензирования с неограниченным числом пользователей дает каждому доступ к необходимым ответам, не дожидаясь очереди к аналитику. Теперь каждый может принимать важные решения в режиме реального времени, чтобы ускорить свой рост.
Rose AI
rose.ai
Rose — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует процесс исследования данных, предлагая эффективное решение для поиска, очистки, визуализации и преобразования данных. Уделяя особое внимание простоте использования, Rose использует передовые LLM с открытым исходным кодом (модели языковых моделей) и методы обработки естественного языка для анализа информации на основе подсказок человеческого языка. Это позволяет пользователям легко находить соответствующие источники данных, обеспечивая плавную интеграцию с ведущими поставщиками данных по всему миру. Сила платформы заключается в ее способности эффективно использовать и визуализировать данные. Сочетая творческие аспекты технологии SF (Сан-Франциско) с надежностью финансов Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose предоставляет полностью проверяемую структуру, позволяющую пользователям проследить логику ее выходных данных до входных необработанных данных. Эта функция повышает прозрачность и подотчетность. Rose также обеспечивает беспрепятственный обмен данными, позволяя пользователям легко обмениваться информацией с внутренними командами или третьими сторонами. Пользователи могут контролировать уровень разрешений, предоставляемых получателям, обеспечивая защиту конфиденциальной информации. Кроме того, Rose действует как надежный сторонний рынок данных, облегчая покупку и продажу разнообразных и обширных наборов данных. Эта функция предлагает пользователям возможность с легкостью просматривать, покупать и продавать наборы данных, создавая среду для совместной работы. Rose используется аналитиками известных финансовых учреждений, что еще раз подтверждает ее надежность и пригодность для задач, требующих большого объема данных. Инструмент сопровождается обширной документацией и обеспечивает поддержку клиентов по каналам связи, включая электронную почту.
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide и еще 15 миллионов пользователей используют Visme в качестве инструмента для создания контента, чтобы рассказывать и представлять свои истории и переводить скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работайте индивидуально или в команде для сотрудничества. Публикуйте в Интернете, встраивайте на свой сайт или загружайте для использования в автономном режиме. Пользователи могут сотрудничать, организовывать данные проекта в папках и предоставлять ролевые разрешения связанным группам или отдельным лицам. Более того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн-презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — это мобильная операционная платформа, которая дает вам знания, инструменты и процессы, необходимые для безопасной работы, соответствия более высоким стандартам и улучшения с каждым днем, предлагая лучший способ работы. То, что начиналось как приложение с цифровым контрольным списком, превратилось в платформу для проведения проверок, постановки и решения проблем, управления активами и обучения команд на ходу. SafetyCulture также помогает командам делать больше, чем просто отмечать флажки в отношении управления, рисков и соблюдения требований – она может помочь установить стандарты окружающей среды, здоровья и безопасности, а также поднять планку, когда дело доходит до операционной эффективности. Благодаря сбору данных в режиме реального времени и практическим рекомендациям вы всегда будете знать, что работает, а что нет, и сможете сосредоточиться на том, что действительно важно – становиться лучше с каждым днем. Раскройте потенциал своих рабочих групп, чтобы продвинуть свой бизнес вперед с помощью SafetyCulture.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Infogram
infogram.com
Infogram — простой в использовании инструмент для создания инфографики и диаграмм. Создавайте и делитесь красивой инфографикой, онлайн-отчетами и интерактивными картами. Сделайте здесь свой собственный.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — единственная платформа отчетности, разработанная специально для маркетинговых агентств. Простая в использовании платформа экономит ваше время, улучшает процессы отчетности и впечатляет ваших клиентов информативными отчетами и интерактивными настраиваемыми маркетинговыми информационными панелями, которые демонстрируют весь ваш маркетинговый эффект. Подключайте и отслеживайте каждый маркетинговый канал ваших клиентов с помощью единых единых информационных панелей. AgencyAnalytics интегрируется с более чем 80 платформами для отслеживания и составления отчетов по SEO, PPC, отслеживанию звонков, социальным сетям, маркетингу по электронной почте, электронной коммерции, локальной торговле и т. д. — все это полностью предназначено для вашего агентства. AgencyAnalytics также включает в себя полный набор инструментов SEO, предназначенных для оптимизации и автоматизации вашего агентства. Ежедневно отслеживайте рейтинги, отслеживайте обратные ссылки, проводите технический SEO-аудит и не отставайте от конкурентов с помощью полного набора встроенных инструментов SEO. Независимо от того, являетесь ли вы авторитетным агентством или только начинаете, AgencyAnalytics предлагает простые и гибкие цены для каждого этапа роста вашего агентства, начиная всего с 12 долларов США за клиентскую кампанию в месяц. Попробуйте без риска в течение 14 дней, кредитная карта не требуется.
Venngage
venngage.com
Venngage — это платформа информационного дизайна, которая предоставляет ряд шаблонов, специально предназначенных для b2b, которые позволяют легко и без дизайнера передавать сложную информацию внутри и за пределами вашей организации. Продукт Venngage предоставляет привлекательные визуальные материалы, которые можно добавить в вашу учебную программу по обучению и развитию, что, в свою очередь, помогает держать вашу организацию в курсе важных решений и процессов. Продукт Venngage помогает преобразовать аналитические данные для создания привлекательного и мощного визуального контента/исследовательских документов для установления интеллектуального лидерства в сфере b2b. Venngage также предоставляет полезные шаблоны внешних коммуникаций, которые помогут поделиться историей вашей компании с потенциальными клиентами и покупателями. Если у вас есть сложное решение, которое вы предлагаете, и вам нужен более простой способ донести ценностное предложение вашего бизнеса, шаблоны инфографики Venngage гарантируют, что они поймут ваши предложения. Venngage — отличное место для создания и систематизации важных визуальных ресурсов для вашей организации, таких как отчеты, организационная структура и информация, руководства и материалы для адаптации, исследовательские документы, официальные документы и многое другое. Вы можете отличиться от других компаний, используя рассказывание историй на основе данных, чтобы вдохновить вашу организацию и клиентов понимать сложную техническую информацию в визуальном формате. Присоединяйтесь к более чем 500 командам и организациям, использующим Venngage каждый день, чтобы оптимизировать свои коммуникации и вовлекать свои команды и аудиторию. Превратите сообщения и контент вашего бренда из высокотехнологичного и запутанного жаргона в визуально привлекательную и убедительную информационную графику. Обеспечьте связь и согласованность своих распределенных команд с помощью более эффективных корпоративных коммуникаций. Узнайте, почему такие компании, как Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, считают Venngage важнейшим инструментом для поддержания продуктивности, согласованности и вовлеченности своих организаций.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максимальную отдачу от своих данных, гарантируя, что они хорошо структурированы и хранятся в одном месте. Никакого дублирования, никаких споров с электронными таблицами и объединения документов. Сотрудничайте в режиме реального времени, защищая свои данные с помощью настраиваемых правил доступа, которые контролируют разрешения вплоть до ячейки. Позвольте всем работать с одними и теми же данными без ущерба для конфиденциальности и стабильности. Зарегистрируйте бесплатную командную учетную запись или организуйте Grist самостоятельно — в любом случае ваши данные всегда будут вашими.
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на искусственный интеллект, науку о данных и безопасную основу данных, которая соединяется с существующими облачными и устаревшими системами, Domo помогает компаниям оптимизировать критически важные бизнес-процессы в масштабе и в рекордно короткие сроки, чтобы вызвать смелое любопытство, которое приводит к экспоненциальным бизнес-результатам.
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели с использованием кода, что позволяет им разрабатывать собственные отчеты и получать более глубокие и детальные сведения. Разработчики могут перебирать и исследовать данные в живых блокнотах для совместной работы. Затем, используя Observable Framework с открытым исходным кодом, они могут создавать локально загружаемые приложения с данными, используя любой язык или библиотеку. На Observable легко безопасно развернуть и разместить приложения для работы с данными. Мы позаботимся о едином входе, управлении рабочим пространством, журналах аудита и многом другом, чтобы разработчики могли сосредоточиться на создании лучших приложений для работы с данными, которые когда-либо видела их команда. Лучшие информационные панели, приложения для обработки данных и отчеты создаются с помощью кода. Лучшие из них создаются с помощью Observable.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологов есть несколько маркетинговых источников, сотни текущих кампаний, а также клиенты или заинтересованные стороны, которыми можно управлять и отчитываться перед ними. Это непростая задача — соединить все данные, обработать их, получить ценную информацию и продемонстрировать рентабельность инвестиций. Whatagraph — это интуитивно понятная универсальная платформа для маркетинговых данных, которая легко устраняет ручную работу и хлопоты, связанные с данными, из повседневной работы маркетолога. Вы можете заменить несколько медленных и сложных инструментов одной платформой. И в отличие от других предложений на рынке, Whatagraph прост в использовании, надежен и делает работу с данными (управление, объединение и визуализацию многоканальных данных) быстрой и легкой для любого члена команды: соедините все свои маркетинговые данные в единую систему. один концентратор без сторонних инструментов и разъемов. Управляйте и систематизируйте неструктурированные, разрозненные межканальные данные с помощью преобразований без кода. Любой член маркетинговой команды достаточно легко может выполнять сложные задачи по управлению данными, не имея навыков аналитики, программирования или технических знаний. За несколько кликов создайте потрясающую визуализацию подключенных и подготовленных многоканальных данных. Быстро превращайте их в готовые к анализу или презентации отчеты, информационные панели или отдельные графики, диаграммы, воронки или таблицы. Наконец, автоматизируйте способ обмена или доставки этих данных в любой пункт назначения: клиентам, заинтересованным сторонам, коллегам или другим инструментам и платформам. Независимо от того, выступаете ли вы перед залом заседаний совета директоров или перед своими клиентами или ищете идеи для улучшения кампаний, вы уверены, что у вас есть надежная и быстрая платформа со всеми актуальными данными в одном месте, представленными в четком и наглядном виде. Подготовка займет минуты, а не часы, и минуты, а не часы, чтобы масштабировать его для новых клиентов или источников данных.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной панели с помощью Sisense Fusion — настраиваемой облачной аналитической платформы на основе искусственного интеллекта, которая каждый раз вводит аналитику в нужное место и в нужное время. Более 2000 компаний по всему миру полагаются на Sisense для внедрения инноваций, изменения рынков и проведения значимых изменений в мире. Sisense занимает первое место в рейтинге компаний бизнес-аналитики с точки зрения успеха клиентов и пять лет подряд входит в список Cloud 100 лучших облачных компаний мира по версии Forbes. Посетите нас на сайте www.sisense.com и свяжитесь с нами в LinkedIn, Twitter и Facebook.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы представителей, цифровые контракты, генерация потенциальных клиентов и многое другое. Они также предлагают множество дополнительных услуг, таких как учебная библиотека, маркетинговая платформа с геозоной и информация о домовладельцах, которые помогут вам продавать более разумно. Самое главное, они работают лично с вами и вашей компанией, чтобы гарантировать, что вы получите желаемые результаты. Узнайте больше о них на сайте salesrabbit.com.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode максимизирует рентабельность инвестиций в современный стек данных и превращает данные в конкурентное преимущество для ведущих предприятий во всех секторах и на всех этапах.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — это простой инструмент для создания и обмена бизнес-панелями в реальном времени. Geckoboard, созданный для того, чтобы помочь руководителям групп получать актуальные данные для своей команды и всей организации, напрямую интегрируется с более чем 80 различными инструментами и сервисами, которые помогут вам получить свои данные и за считанные минуты получить профессионально выглядящую панель мониторинга для других. Никакого программирования или обучения не требуется. Создавайте информационные панели прямо в браузере с помощью простого интерфейса с возможностью перетаскивания и извлекайте важные цифры, показатели и ключевые показатели эффективности из безжизненных отчетов и таблиц. Geckoboard делает ваши ключевые данные более привлекательными для всех благодаря визуализациям, которые каждый может понять с первого взгляда, и которые автоматически обновляются, чтобы всегда оставаться актуальными. Выделите примечательные изменения в определенных показателях с помощью индикаторов состояния, которые привлекают внимание к показателям, эффективность которых выше или ниже ожиданий, и визуально показывают цели, над достижением которых вы работаете, одним щелчком мыши. Как бы ни работала ваша команда, Geckoboard упрощает обмен вашими панелями мониторинга. Скопируйте и вставьте ссылку на действующую панель мониторинга, которую можно просмотреть в любом веб-браузере, или предложите своим товарищам по команде войти в систему, просмотреть и даже создать свои собственные панели мониторинга. Для регулярных обновлений вы можете запланировать отправку снимков экрана информационной панели по электронной почте или публикацию на канале Slack через регулярные промежутки времени. Для максимальной наглядности в Geckoboard есть функция «Отправить на ТВ», позволяющая вам связать свою учетную запись с браузером на большом экране или телевизоре и выбрать, какие информационные панели вы хотите там отображать. Он может даже просматривать несколько панелей мониторинга на одном экране. У нас есть простые инструкции о том, как добиться этого за день, используя доступное готовое оборудование. Наконец, вы можете отслеживать ключевые цифры на ходу, войдя в свою учетную запись в браузере мобильного устройства, где вы получите доступ к своим информационным панелям, идеально отформатированным для небольших экранов. Создайте свои первые информационные панели бесплатно в течение 14 дней – платежные данные не требуются.
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений и повышения эффективности вашей компании. Мы взяли все мощные аналитические функции, которые обычно присутствуют в сложных корпоративных инструментах, и сделали их доступными для растущего бизнеса. Создавайте красивые пользовательские информационные панели без кода, чтобы всегда знать, как вы работаете. Создавайте автоматические отчеты, чтобы делиться обновлениями, информационными панелями и контекстом со своей командой или клиентами. Ставьте цели для каждой команды и автоматически отслеживайте их прогресс. Используйте «Бенчмарки», чтобы сравнить свою деятельность с такими компаниями, как ваша, и найти возможности для улучшения. Используйте прогнозы, чтобы прогнозировать будущие результаты и лучше планировать прямо сейчас. И автоматически отслеживайте производительность вашей компании с помощью настраиваемой электронной почты и обновлений Slack.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский интерфейс для совместной работы. Используйте SQL, Python и R вместе или по отдельности. Публикуйте работу внутри или снаружи в виде приложений с интерактивными данными с помощью перетаскивания в адаптивных макетах, которые может использовать каждый. Используйте полную библиотеку компонентов пользовательского интерфейса с мгновенной публикацией и получайте комментарии в режиме реального времени, чтобы обеспечить удобство работы с пользователем. Развивайте организационные знания с помощью Hex, позволяя любому находить и использовать данные.
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии, независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform и Exasol.
NVivo
qsrinternational.com
Откройте возможности для анализа с помощью программного обеспечения для качественного анализа данных. Узнайте больше о своих данных качественных и смешанных методов с помощью NVivo 14, ведущего решения для качественного анализа данных. С помощью NVivo 14 вы можете задавать сложные вопросы о своих данных, чтобы выявить темы и сделать выводы, использовать передовые инструменты управления данными и визуализации для получения более глубокой информации, а также получать четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные строгими доказательствами, — и все это на одной платформе для совместной работы. Купите сейчас или запросите бесплатную пробную версию NVivo 14, чтобы глубже погрузиться в свои исследования уже сегодня.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и других. все каналы на одном экране. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Попробуйте прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу. --- Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте на одном экране основные показатели: Instagram, Facebook, метаобъявления, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest и другие каналы. Не тратьте время на ручные задачи, повысьте свою продуктивность и результаты с помощью цифрового маркетинга. Проведите простой тест прямо сейчас и посмотрите, как Reportei оптимизирует вашу работу.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачных приложений самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источников бизнес-аналитики. Это бесплатное приложение для отслеживания и мониторинга всех бизнес-показателей в одном месте. Cyfe предоставляет агентствам и маркетологам информационные панели для подтверждения рентабельности инвестиций, объединения источников данных и визуализации тенденций. Основанная в 2012 году Девеном Пателем и показанная в популярном шоу «Силиконовая долина», Cyfe расширилась до более чем трехсот тысяч пользователей. В 2020 году Cyfe присоединилась к недавно запущенному пакету маркетинговых технологий, ориентированному на агентства, — Traject. Traject, состоящая из увлеченных членов команды из 22 городов и 11 стран, представляет 7 брендов в сфере маркетинговых технологий. Cyfe остается верным своим корням, стремясь предоставить самое простое готовое решение для создания информационных панелей, а также внедрять инновации, расширять интеграцию и повышать удобство использования. Cyfe by Traject поддерживает сотни тысяч пользователей и предприятий, от индивидуальных предпринимателей до предприятий, уделяя особое внимание тому, чтобы помочь растущим агентствам отслеживать свои усилия и приносить пользу.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
GoodData
gooddata.com
GoodData — это ведущая облачная платформа данных и аналитики, которая позволяет организациям по всему миру принимать решения на основе данных на основе искусственного интеллекта. Благодаря платформе, которая использует потенциал автоматизации и искусственного интеллекта, GoodData дает своим клиентам возможность сделать анализ данных доступным каждому конечному пользователю посредством анализа данных с самообслуживанием в режиме реального времени прямо на рабочем месте. Более 140 000 ведущих компаний мира и 3,2 миллиона пользователей полагаются на GoodData, чтобы добиться значимых изменений и добиться большего с помощью данных.
DashThis
dashthis.com
Если вы ищете инструмент для создания отчетов по цифровому маркетингу ТОЛЬКО с теми функциями, которые вам нужны, и без каких-либо сложных «лишних» вещей, DashThis для вас! Мы интегрируемся с более чем 30 источниками данных, а для всего остального есть наш отличный файловый менеджер CSV, который поможет вам добавить любые другие данные, которые вы захотите иметь на своих информационных панелях. И, прежде всего, мы известны нашей потрясающей поддержкой клиентов. Вы не останетесь один на один с инструментом и несколькими статьями Справочного центра (хотя, если вы предпочитаете именно это, это тоже нормально!). Если вам нужен преданный член нашей команды, который в кратчайшие сроки позаботится о том, чтобы вы приступили к работе, и всегда готов ответить на вопросы, когда вам нужно, это именно то, что вы получите!
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций для социальных сетей и аналитики рекламы, которые облегчают повседневную жизнь маркетологов. Вот как клиенты Vaizle используют этот инструмент для повышения производительности и прибыльного масштабирования маркетинговых операций: 1. Получайте быстрые полезные идеи из маркетинговых данных. 2. Визуализируйте маркетинговые данные из нескольких каналов на единой интерактивной информационной панели. 3. Экономьте время, используя соединители данных для автоматического обновления маркетинговых данных. отчеты 4. Создавайте маркетинговые отчеты с белой маркировкой для руководства и клиентов. 5. Эффективно масштабируйте маркетинговые операции, поддерживая систему сдержек и противовесов. Аналитика социальных сетей и соединители данных: 1. Мета: Facebook и Instagram 2. YouTube 3. Рекламные платформы LinkedIn Аналитика и соединители данных: 1. Мета-объявления 2. Реклама Google 3. Реклама LinkedIn 4. Веб-аналитика Amazon Ads и соединители данных: 1. Google Analytics 2. Аналитика консоли поиска Google 3. Shopify Analytics
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Reportz
reportz.io
Reportz — это инструмент для создания отчетов в режиме реального времени на основе информационной панели для компаний, агентств и фрилансеров цифрового маркетинга, который может помочь автоматизировать процессы отчетности клиентов. Установите правильные ключевые показатели эффективности и позвольте Reportz сделать за вас всю рутинную работу. Подключите своих клиентов и предоставьте им самую прозрачную отчетность о клиентах, которую они когда-либо видели. Неограниченные интеграции. Неограниченное количество пользователей. Бесплатная электронная почта и учетная запись. Неограниченное количество KPI внутри информационных панелей.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое может напрямую подключаться к базам данных и API и использовать данные для создания красивых диаграмм. Он включает в себя построитель диаграмм, редактируемые информационные панели, встраиваемые диаграммы, редактор запросов и запросов, а также возможности работы в команде. Chartbrew можно бесплатно разместить на собственном хостинге или использовать в качестве управляемой службы на сайтеchartbrew.com. Интеграции Charbrew (перейдите на веб-сайт для получения актуального списка) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, базы данных Firebase Realtime, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase и других. Некоторые функции Chartbrew - Брендинг и белая маркировка отчетов - Поддержка шаблонов - выбирайте из уже созданных для вас или даже создавайте свои собственные для повторного использования на своих информационных панелях - График автоматического обновления ваших информационных панелей - Оповещения по электронной почте, Webhook и Slack с настраиваемыми триггерами - Обнаружение аномалий данных - Встраивание диаграмм - Общие отчеты - Фильтры данных на уровне информационной панели или на уровне диаграммы - Фильтры общедоступных данных - доступны для зрителей - Экспорт в Excel и PDF - Детализированные разрешения для вашей команды и клиентов
Jet Admin
jetadmin.io
Представляем JetAdmin: ваш мощный инструмент для создания внутренних инструментов и клиентских порталов без программирования! Откройте будущее разработки программного обеспечения с помощью JetAdmin, вашего идеального конструктора без кода для создания внутренних инструментов и привлекательных клиентских порталов. Попрощайтесь со сложностями традиционного кодирования и воспользуйтесь более быстрым и эффективным способом создания надежных, индивидуальных решений, расширяющих возможности вашего бизнеса. Почему ДжетАдмин? Простота без кода: с JetAdmin вам не нужно быть мастером кодирования, чтобы создавать мощные приложения. Наш интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты упрощают создание внутренних инструментов и клиентских порталов. Универсальный доступ. С легкостью разрабатывайте веб-решения, к которым можно получить доступ из любого места и в любое время. Будь то оптимизация внутренних процессов или улучшение взаимодействия с клиентами, JetAdmin обеспечивает непревзойденную доступность. Совершенство: JetAdmin дает вам возможность создавать решения, которые точно соответствуют вашим уникальным потребностям. Настраивайте все, от полей данных до пользовательских интерфейсов, без особых усилий. Анализ данных: используйте наши надежные инструменты управления данными, чтобы с легкостью собирать, анализировать и визуализировать информацию. Принимайте обоснованные решения и оптимизируйте свои операции, как никогда раньше. Безопасность прежде всего: мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших данных и приложений. JetAdmin может похвастаться первоклассными функциями безопасности для защиты ваших внутренних инструментов и клиентских порталов от угроз, обеспечивая душевное спокойствие. Масштабируемость в основе: JetAdmin растет вместе с вами. Начните с малого и масштабируйтесь по мере расширения вашего бизнеса без ущерба для производительности и стабильности. Бесшовная интеграция: легко интегрируйте JetAdmin с существующими системами и сторонними приложениями, максимизируя эффективность и возможности подключения во всей вашей экосистеме. Раскройте свой творческий потенциал: с JetAdmin возможности безграничны. Создавайте потрясающие интерфейсы, автоматизируйте задачи и с легкостью предоставляйте исключительный пользовательский опыт. Никаких ограничений, только возможности: независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или полным новичком, JetAdmin дает вам возможность без ограничений воплотить свои идеи в реальность. Испытайте революцию в разработке программного обеспечения. Присоединяйтесь к числу компаний по всему миру, которые используют JetAdmin для создания инновационных внутренних инструментов и клиентских порталов, которые устанавливают новые стандарты производительности и удовлетворенности пользователей. JetAdmin: Там, где отсутствие кода сочетается с безграничным потенциалом. Начните сегодня и по-новому определите возможности своего цифрового путешествия!
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — это ведущая платформа для отслеживания геолокации, которая оснащена встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Он работает с компаниями всех размеров, которым требуются решения для прогнозной видимости и анализа местоположения, помогая им собирать и обрабатывать элементы данных для визуализации и интеллектуального запуска как внутренних, так и внешних событий. Glympse была основана на предпосылке, что совместное использование местоположения должно быть временным, и конечный пользователь всегда может устанавливать временные ограничения и географические границы для этой части местоположения. Компания потратила более десяти лет на предоставление возможностей совместного использования местоположения, которые обеспечивают гармоничный баланс между простотой, безопасностью, полезностью, временностью и конфиденциальностью. Он освоил нюансы построения интерактивного опыта на основе данных о местоположении. Компания гордится тем, что может автоматизировать обновление того, что видит клиент, на основе сложной логики обнаружения прибытия и геозонирования, оптимизировать время автономной работы и сбалансировать все это с плавными возможностями UX/UI. Поскольку все в Glympse являются техническими фанатами и увлечены созданием передовых решений, компания применила тот же подход к разработке решений, которые позволяют корпоративным брендам обеспечивать более плавное обслуживание клиентов, когда люди, продукты и услуги находятся в движении. Glympse предлагает гибкую платформу отслеживания географического местоположения с SDK корпоративного уровня, API-интерфейсами, информационными панелями и многим другим для создания собственных решений для продуктов или услуг на основе местоположения для выездного обслуживания, автопарка и логистики, доставки продуктов и уведомлений о прибытии розничной торговли, или используйте один из двух готовых продуктов: Glympse En Route для корпоративных клиентов и Glympse PRO для малого бизнеса.
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш бизнес не начинается и не заканчивается у входной двери вашего офиса. Ваш бизнес там, где ВЫ! И вы можете получить доступ к Cube в любое время и в любом месте. Вы можете получить доступ к Cube из простого веб-браузера на своем ноутбуке или на своем iPhone, iPad или Android с помощью собственных приложений.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пробел между Google Maps и сложными географическими информационными системами с помощью простой SaaS-платформы с низким уровнем написания кода. Это просто, но мощно: Ingest > Process > Visualize > Action!
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данных GeoPostcodes разделена на три продукта: - База данных почтовых индексов: полное предложение данных почтовых индексов для интеграции предприятий и продуктов. - База данных границ: наши границы, согласованные по краям, охватывают почтовые и административные территории с высокой точностью и разрешением визуализации. - База данных улиц: дополните свои географические данные информацией на уровне улиц для проверки адреса, автозаполнения и доставки последней мили. Наборы данных дополнены расширенными функциями, включая поддержку нескольких языков, коды UNLOCODE и IATA, определения городов, административных районов, координаты широты и долготы и многое другое. Менеджер по работе с клиентами, заботящийся о вашей учетной записи и стремящийся к вашему успеху, обеспечит бесперебойный процесс интеграции данных и немедленный ответ на все ваши вопросы. Такие компании, как Gartner, IBM и UPS, полагаются на наши международные базы данных почтовых индексов.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуализации и понимания ваших данных. Если у вас возникнут проблемы, наша команда экспертов готова показать вам, как максимально эффективно использовать ваши данные! Позвоните нам, поговорите с нами или отправьте электронное письмо, мы здесь, чтобы помочь.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практические выводы из качественных и смешанных методов с помощью интуитивно понятных инструментов исследования и лучших в своем классе технологий: • Получите доступ к собственным приложениям для Mac и Win, а также к нашей веб-версии • Все функции и инструменты включены в один полный пакет программного обеспечения • Экономьте время и автоматически находите ценную информацию с помощью искусственного интеллекта. • Беспрепятственный обмен проектами между версиями. • Воспользуйтесь преимуществами совместной работы команд в режиме реального времени. • Делитесь многопользовательскими лицензиями с любым количеством людей. • Воспользуйтесь нашей бесплатной поддержкой в режиме реального времени и экспертным обучением. Узнайте больше здесь. : www.atlasti.com.