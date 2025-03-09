Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.
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Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить свой билет, отслеживать полное путешествие посетителей, или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным; Наше объединенное торговое решение для аттракционов, власть от искусственного интеллекта будет вашим союзником, чтобы достичь ваших целей.
pretix
pretix.eu
Pretix - это платформа для продажи билетов на мероприятия с возможностью управления процессом и отслеживания продаж в режиме реального времени.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.
Hytix
hytix.com
Hytix — это современное программное обеспечение для онлайн-продажи билетов, которое коренным образом меняет подход организаторов мероприятий к управлению продажей билетов. В качестве платформы для продажи билетов на мероприятия Hytix предлагает комплексное решение для продажи билетов онлайн, что делает ее отличной альтернативой для различных мероприятий: от концертов до конференций, от аттракционов с привидениями до квест-комнат. Надежная система продажи билетов на мероприятия Hytix позволяет организаторам оптимизировать свои процедуры, сократить ручную работу и повысить эффективность. С Hytix вы можете продавать билеты на мероприятия быстро и удобно, охватывая большую аудиторию за счет продвижения ваших мероприятий. Кроме того, Hytix выделяется среди других платформ по продаже билетов на мероприятия своим передовым программным обеспечением для продажи билетов в кассах. Эта функция позволяет осуществлять продажу билетов на кассовой платформе. Планируете ли вы небольшое местное мероприятие или крупномасштабное международное мероприятие, программное обеспечение Hytix для онлайн-продажи билетов предназначено для удовлетворения ваших потребностей и обеспечения бесперебойной работы с билетами как для организаторов, так и для посетителей.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Showpass
showpass.com
ShowPass является глобальным лидером в области технологий событий, основных билетов и распространения, а также смешанной доставки (живая, виртуальная и потоковая) опыта для десятков тысяч хостов мероприятий. ShowPass предоставляет доступ к глобальным каналам дистрибуции и обнаружения, включая нативные билеты Facebook, Google Reserve и проприетарную сеть издателей. ShowPass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и производителей крупных мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.
ShowClix
showclix.com
Выйдите за рамки продажи билетов на мероприятия с ShowClix. Создавайте полностью фирменные страницы мероприятий, воспользуйтесь встроенными инструментами маркетинга и аналитики, работайте с экспертами по мероприятиям и многое другое.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
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