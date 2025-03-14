Бухгалтерские услуги - Самые популярные приложения

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Бухгалтерские услуги помогают в поддержании организации бизнеса путем документирования ежедневных финансовых операций. Эти поставщики, также называемые бухгалтерами, тщательно записывают финансовые данные, включая расходы, доходы, долги и мелкие денежные средства. В отличие от бухгалтерских услуг, которые предлагают финансовые рекомендации, бухгалтеры сосредотачиваются исключительно на регистрации транзакций. Хотя многие бухгалтерские фирмы включают ведение бухгалтерского учета в свои услуги, существуют также независимые поставщики, специализирующиеся в этой области. Как правило, эти организации предлагают клиентам онлайн-платформы для отправки финансовых данных, таких как квитанции и счета, для обработки. Бухгалтеры обычно используют электронные таблицы, базы данных и бухгалтерское программное обеспечение, обеспечивая предприятиям электронный доступ к своим записям. Такие услуги особенно популярны среди небольших предприятий, которые не могут регулярно привлекать бухгалтерские фирмы.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - облачное бухгалтерское ПО для учета доходов и расходов, управления заработной платой и финансами малых и средних предприятий.
Osome
osome.com
Osome — это цифровая платформа для автоматизации бухгалтерского учета и управления финансами бизнеса, позволяющая интегрировать данные и сокращать ручные ошибки.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - это платформа для соединения бизнеса с квалифицированными фрилансерами в области финансов и бухгалтерии для решения финансовых задач.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 - онлайн-сервис бухгалтерии для малого и среднего бизнеса, предлагающий финансовые отчеты, банковские сверки и поддержку налоговых обязательств.
Zeni
zeni.ai
Zeni - это платформа для бухгалтерии и финансов стартапов, предлагающая услуги учета, налогообложения и финансового планирования с помощью ИИ.
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters - приложение для учета финансов, помогающее отслеживать показатели, создавать отчеты и принимать решения по расходам и инвестициям.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для управления финансами, которая оптимизирует бухгалтерский учет, налоговое планирование и выставление счетов для предприятий.
Digits
digits.com
Digits – это современная платформа бухгалтерского учета, предлагающая автоматизированные услуги и анализ для стартапов от Pre-Seed до Series B.
Block Advisors
blockadvisors.com
Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.
Counto
mycounto.com
Counto - финтех-приложение для автоматизации бухгалтерского учета, оптимизации налогов и управления расходами для малых предприятий.
Pilot
pilot.com
Pilot — это крупнейшая бухгалтерская фирма в США, предлагающая услуги бухгалтерии, CFO и налогообложения для стартапов и малых бизнесов.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo - это приложение для бухгалтерского учета и налогового консалтинга, предлагающее автоматизацию и интеграцию финансовых данных для бизнеса.
inDinero
indinero.com
inDinero - программа для бухгалтерского учета и финансового управления, предлагающая малым предприятиям услуги по ведению отчетности, налогообложению и управлению зарплатой.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant предлагает комплексные решения по бухгалтерскому учету для стартапов и малых бизнесов в США с фиксированной ценой и профессиональной поддержкой.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus — приложение для автоматизации бухгалтерского учета и финансового управления, предлагающее инструменты для отслеживания финансов и автоматизации процессов.
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg — это платформа для управления корпоративными данными, упрощающая документооборот и централизующая операции для повышения эффективности бизнеса.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800Accountant — это приложение для бухгалтерского учета, предлагающее услуги налоговой подготовки, управления зарплатой и финансового планирования для малого бизнеса.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Приложение Perkins & Co обеспечивает безопасное управление документами и обмен финансами через облачную платформу, облегчая бухгалтерские процессы для пользователей и компаний.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предоставляет стартапам полный финансовый функционал, включая бухгалтерский учет и услуги по налоговым кредитам для исследований и разработок.
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