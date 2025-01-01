Программное обеспечение для аукционов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для аукционов предлагает аукционистам и организаторам мероприятий цифровую платформу для эффективного планирования, управления и проведения аукционов. Эти инструменты позволяют пользователям создавать инвентарные списки, обычно через веб-интерфейс, и упрощают процесс торгов и сбора платежей. Большинство современных аукционных решений поддерживают мобильные или безбумажные торги, хотя некоторые по-прежнему предлагают возможность при необходимости создавать физические листы ставок. Участники получают уведомления в режиме реального времени, когда их ставка перебивается или когда они выигрывают, а также инструкции по оплате и получению товара. Пользователи также могут создавать отчеты для отслеживания прибыли, оставшихся запасов, продаж, пожертвований и других ключевых показателей. Кроме того, некоторое программное обеспечение включает расширенные функции управления мероприятиями, такие как продажа билетов, регистрация гостей и базовые маркетинговые инструменты.
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Givebutter
givebutter.com
Givebutter - платформа для некоммерческих организаций, объединяющая инструменты для сбора средств, продажи билетов и управления донорами.
Trellis
trellis.org
Trellis — приложение для сбора средств на мероприятиях, аукционах и лотереях. Помогает организациям эффективно управлять продажей билетов и пожертвованиями.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents — это платформа для управления виртуальными, гибридными и личными событиями с функциями регистрации, интеграции трансляций и аналитики.
OneCause
onecause.com
OneCause - приложение для сбора средств, упрощающее управление мероприятиями и пожертвованиями для некоммерческих организаций.
Bidddy
bidddy.com
Bidddy позволяет проводить аукционы в Instagram, объединяя маркетинг и продажи, экономя время и увеличивая вовлеченность.
Ggiv
qgiv.com
GGIV - платформа для некоммерческих организаций, обеспечивающая инструменты для сбора средств, управления пожертвованиями и взаимодействия с донорами.
Handbid
handbid.com
Handbid - платформа для онлайн-аукционов и сбора средств с мобильным участием, поддерживающая регистрацию, платежи и управление событиями.
Auctria
auctria.com
Auctria – это инструмент для организации сборов средств и аукционов, который упрощает управление пожертвованиями и мероприятиями.
Greater Giving
greatergiving.com
Greater Giving - платформа для благотворительных организаций, предлагающая решения для управления сборами средств, проведения мероприятий и донорских коммуникаций.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - это программная платформа для некоммерческих организаций, предлагающая инструменты для сбора средств, управления событиями и координации волонтеров.
Snoofa
snoofa.com
Snoofa — облачная система для управления аукционами, позволяющая бизнесу управлять всеми процессами от оценки до начисления и оплат.
Givergy
givergy.com
Givergy - это платформа для сбора средств, предлагающая инструменты и консультации для увеличения пожертвований на мероприятиях и онлайн.
RallyUp
rallyup.com
RallyUp — бесплатная платформа для сбора средств, позволяющая организациям создавать онлайн или офлайн мероприятия и привлекать доноров без подписки и скрытых платежей.
Event.Gives
event.gives
Event.Gives — приложение для управления мероприятиями: продажа билетов, управление участниками и сбор пожертвований.
Bid Beacon
bidbeacon.com
Приложение Bid Beacon управляет аукционами, помогая увеличить доходы и улучшить процесс проведения молчаливых аукционов.
BetterWorld
betterworld.org
BetterWorld - облачная платформа для сбора средств, помогающая некоммерческим организациям проводить мероприятия и управлять аукционами, пожертвованиями и продажей билетов.
SchoolAuction.net
schoolauction.net
SchoolAuction.net - платформа для планирования и управления аукционами и сбора средств для школ и учебных заведений, поддерживающая различные форматы мероприятий.
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