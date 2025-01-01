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Инструменты оркестрации выпуска приложений (ARO) - Самые популярные приложения - Новая Зеландия
Разработчики и команды DevOps используют инструменты оркестрации выпуска приложений для управления и оптимизации процессов выпуска приложений. Это программное обеспечение предлагает комплексное представление о конвейерах выпуска, позволяя пользователям планировать, отслеживать, планировать и выполнять различные элементы рабочих процессов CI/CD. Компании полагаются на эти инструменты для обеспечения эффективных и действенных внутренних и внешних выпусков. Команды могут планировать и выполнять развертывание приложений с помощью визуального сопоставления рабочих процессов, оптимизации конвейера и назначения задач. Программное обеспечение для оркестрации выпусков приложений интегрируется с собственными функциями непрерывной интеграции, непрерывной доставки и непрерывного развертывания или включает в себя их, что упрощает автоматизированную среду CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — это CI/CD нового поколения для современных приложений. Мы помогаем вам автоматизировать переход от кода к облаку с помощью молниеносных сборок и развертываний Canary и Blue/Green GitOps. Команды DevOps из GoodRx, Monday.com, Deloitte и других компаний полагаются на Codefresh для создания...
Octopus Deploy
octopus.com
Основанная в 2012 году компания Octopus Deploy обеспечивает успешное развертывание более чем 25 000 компаний по всему миру. До появления Octopus Deploy инструменты оркестрации выпусков и автоматизации DevOps были неуклюжими, ограничивались только крупными предприятиями и не давали того, что обещали....
mogenius
mogenius.com
mogenius — платформа операций Kubernetes, которая упрощает операции Kubernetes в облачных и локальных средах, внедряя лучшие практики повышения производительности разработчиков за счет улучшенных механизмов доставки программного обеспечения и возможностей самообслуживания. Эта независимая от облака ...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — это самый быстрый способ построить облачную инфраструктуру и управлять ею. Внутренняя платформа разработчиков Gravity позволяет инженерным группам запускать программное обеспечение в вашем облаке без автоматизации и с меньшими затратами на облако.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение...
CloudBees
cloudbees.com
Полная платформа DevOps. CloudBees дает вашим командам по доставке программного обеспечения возможность трансформировать ваш бизнес. Платформа CloudBees объединяет команды разработчиков, эксплуатации, ИТ, безопасности и бизнеса для: Быстрого создания с помощью масштабируемых повторяемых рабочих проц...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...