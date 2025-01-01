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Инструменты безопасности API - Самые популярные приложения - Панама
Инструменты безопасности API защищают данные, передаваемые через сеть компании через интерфейсы прикладного программирования (API). Эти API выполняют различные функции, такие как расширение возможностей приложений, предоставление облачных сервисов и объединение сетей. Для обеспечения безопасности компании используют технологии безопасности API для каталогизации существующих соединений API и их защиты. Кроме того, эти инструменты могут идентифицировать неизвестные или теневые API, что является обычным явлением для организаций, управляющих многочисленными API. ИТ-отделы, разработчики программного обеспечения и специалисты по безопасности полагаются на решения безопасности API, чтобы улучшить видимость API, контролировать производительность и применять строгие меры безопасности. Поскольку компании постоянно открывают новые соединения API, постоянный мониторинг имеет решающее значение для поддержания оптимальной производительности. Обеспечение безопасности не менее важно, поскольку многие API обрабатывают конфиденциальные данные, раскрытие которых может привести к штрафам. Кроме того, многие решения по обеспечению безопасности API предлагают функции тестирования, позволяющие проверять безопасность API посредством комплексного тестирования и применения политик.
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Postman Web
postman.com
Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доста...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security помогает вам выявлять уязвимости в ваших веб-приложениях, API, GraphQL и устранять их с помощью практических данных, прежде чем хакеры каким-либо образом причинят вам вред. С помощью Beagle Security вы можете интегрировать автоматическое тестирование на проникновение в свой конвейер ...
Intruder
intruder.io
Intrumer — это платформа управления поверхностью атак, которая позволяет организациям обнаруживать, обнаруживать и устранять слабые места в любых уязвимых активах в своей сети. Он на постоянной основе предоставляет практические советы по устранению проблем, настраивая результаты работы нескольких ве...
Escape
escape.tech
Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в режиме реального времени в GraphQL, повышая безопасность от разработки до развертывания.
Akto
akto.io
Akto — это надежная платформа для групп по безопасности приложений и продуктов, позволяющая создавать программы безопасности API корпоративного уровня на протяжении всего конвейера DevSecOps. Наш ведущий в отрасли пакет решений для обнаружения API, управления состоянием безопасности API, раскрытия к...
Traceable
traceable.ai
Traceable — ведущая в отрасли компания по обеспечению безопасности API, которая помогает организациям защитить свои цифровые системы и активы в облачном мире, где все взаимосвязано. Traceable — единственная интеллектуальная и контекстно-зависимая платформа, обеспечивающая полную безопасность API. Уп...
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает...