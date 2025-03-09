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Инструменты управления API позволяют пользователям контролировать, контролировать и монетизировать свои интерфейсы прикладного программирования (API) в безопасной среде разработки. Эти инструменты помогают администраторам отслеживать стабильность соединения, трафик, ошибки и безопасность опубликованных API их команды. ИТ-отдел использует эти инструменты на этапе постпроизводства жизненного цикла API, принимая на себя обязанности разработчиков после завершения разработки API. С этого момента все обслуживание, мониторинг и управление API выполняются внутри платформы управления API. Хотя некоторые решения на рынке API включают инструменты для управления API, эти инструменты в первую очередь ориентированы на выбор внешних API для улучшения продукта, а не на управление самими API.
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APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT — это интеллектуальная интеграционная платформа (iPaaS), которая соединяет приложения и автоматизирует бизнес-процессы. Платформа имеет встроенный конструктор визуальной интеграции с низким кодом «ProcessFlow».
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
Boomi
boomi.com
Boomi — компания, занимающаяся интеллектуальной интеграцией и автоматизацией, которая способствует трансформации. Платформа Boomi позволяет предприятиям быстрее соединять приложения, людей и данные, устраняя цифровую фрагментацию, вызванную экспоненциальным ростом приложений и данных. Благодаря сочетанию генеративного искусственного интеллекта, готовых коннекторов к приложениям, автоматизации с низким уровнем кода, рецептов для общих бизнес-процессов, полного управления жизненным циклом API и управляемой событиями архитектуры для облачной и гибридной локальной интеграции, платформа Boomi обеспечивает широту и глубину поддержки, необходимой для современной цифровой трансформации, на простой в использовании платформе с безопасностью, масштабируемостью и надежностью корпоративного уровня.
Xano
xano.com
Xano – это платформа без кода для создания масштабируемых бэкэндов, предоставляющая управление данными, интеграциями и пользовательской логикой.
Moesif
moesif.com
Отслеживайте и расширяйте использование API с помощью мощной платформы наблюдения и монетизации.
Warrant
warrant.dev
Warrant — это служба авторизации с открытым исходным кодом, которая помогает разработчикам внедрять и обеспечивать контроль доступа в своих приложениях. Warrant служит выделенной централизованной платформой для авторизации пользователей и контроля доступа, поэтому инженерные группы могут сосредоточиться на создании своих основных продуктов.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, многооблачная среда. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика
Blobr
blobr.io
Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагментами кода и многим другим. - Понимайте поведение пользователей благодаря подробной аналитике и быстро принимайте меры.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимости от интеграции он может предоставлять в режиме реального времени данные о клиентах, данные о продуктах, данные о запасах, данные о заказах, финансовые данные и многое другое. Это помогает дистрибьюторам сэкономить тысячи часов ручной работы, создать более плавные рабочие процессы и принимать более обоснованные решения на основе точных данных. Мы очень рады, что помогли сотням дистрибьюторов в различных секторах. Мы работали с такими именами, как Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Region Electrical (канадский дистрибьютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies и Marysville. Морские дистрибьюторы – помогают им экономить затраты и улучшать бизнес-аналитику. Хорошо, все сказано, вот преимущества, которые вы получите, перейдя на платформу интеграции сегодня: • Нет необходимости в ручной синхронизации • Выполняйте обновления без необходимости участия разработчика • Безопасно и надежно автоматизируйте передачу данных • Сопоставляйте и изменяйте данные на интуитивно понятная, визуальная информационная панель • Создана на основе гибкой архитектуры для полной настройки. После того, как все настроено, DCKAP Integrator берет на себя управление и автоматизирует весь процесс интеграции. Делегируйте DCKAP Integrator дорогостоящий и трудоемкий процесс ручных операций, чтобы вы могли сосредоточиться на создании исключительных впечатлений для своих клиентов.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly — это облачная платформа, призванная помочь разработчикам создавать, управлять и моделировать макеты API для целей разработки и тестирования. Он предлагает ряд функций, которые отличают его от других инструментов для создания макетов, таких как интеграция искусственного интеллекта для генерации данных, имитация различий для отслеживания изменений и расширение Chrome для автоматического добавления конечных точек. Ключевые особенности Mockfly включают в себя: * Интуитивно понятный интерфейс: он имеет удобный интерфейс, который позволяет легко создавать и управлять ложными API. * Возможности совместной работы: вы можете приглашать членов команды к совместной работе над макетами API, что делает его идеальным для командной среды. *Несколько ответов: позволяет создавать несколько ответов для одной конечной точки для моделирования различных сценариев. * Автоматическое документирование: Mockfly может автоматически генерировать полную документацию для вашего API, экономя время и усилия. * Генерация случайных данных: интеграция с Faker.js позволяет добавлять случайные данные в ответы API для более реалистичного тестирования. *Функции на базе искусственного интеллекта: искусственный интеллект используется для создания реалистичных макетов данных и автоматического описания конечных точек, что повышает эффективность. * Совместная работа в реальном времени: команды могут эффективно сотрудничать, обновляя в режиме реального времени обновления макетов API-проектов. * Mockfly также предлагает бесплатную версию с ограничением в 500 запросов в день, что позволяет пользователям изучать ее функции, не переходя на платный план.
ModelsLab
modelslab.com
Делаем основу для того, чтобы сделать ИИ более доступным. Models Lab — это набор API-интерфейсов, которые упрощают создание визуального контента для компаний. Наши API-интерфейсы просты в использовании и интегрируются с различными приложениями, что позволяет компаниям любого размера воспользоваться нашими услугами.
Pellerex
pellerex.com
Экосистема автономных и управляемых основ, API и интерактивных сервисов, которые помогут вам быстро создавать и трансформировать программное обеспечение. Наши основы ускорят ваш выход на рынок на многие месяцы, а наши API помогут вам сосредоточиться на своем продукте, а не на окружающей инфраструктуре. Пеллерекс — это посадочная зона Cloudnative. Он предоставляет вам все основные функции программного обеспечения, включая идентификацию, оплату, обмен сообщениями и торговую площадку, в полнофункциональной среде на уровнях пользовательского интерфейса, API, DevOps, контейнера и инфраструктуры. Он поставляется в двух вариантах: Enterprise и Hub. Версия Enterprise развертывается в вашей инфраструктуре и предоставляет вам доступ к коду и всему стеку на вашей стороне. Мы управляем версией Hub, что позволяет вам получить доступ ко всем основным службам в мультитенантной среде как к службам, в то время как вы только развертываете в ней свои приложения и API, а мы управляем всем остальным.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data — ведущий поставщик данных с 10 API-интерфейсами для основных поисковых сайтов и сайтов электронной коммерции. Большинство источников данных дороги и ограничены по объему, что затрудняет выявление информации, которая действительно поможет вашему бизнесу расти. Мы предоставляем надежные, надежные данные в режиме реального времени организациям, которые хотят быть самыми умными в своей отрасли. Мы предлагаем масштабируемую модель ценообразования, которая является доступной и гибкой, поэтому вы можете приобретать столько данных, сколько вам нужно, и тогда, когда они вам нужны. Другие провайдеры фильтруют данные через дорогую платформу, которая дает вам частичную картину результатов — и это та же самая картина, которую видят ваши конкуренты. Мы предоставляем большие объемы детализированных данных, которые интегрируются с вашей существующей экосистемой данных, чтобы вы могли настроить свой анализ и найти уникальную информацию. С помощью Traject Data вы можете получать доступ к большему количеству данных и контролировать их, чтобы быстро и легко выявлять ценную информацию и принимать более разумные бизнес-решения, которые помогут вашему бизнесу расти.
Apitally
apitally.io
Apitally предоставляет простое SaaS-решение для мониторинга REST API с упором на конфиденциальность данных и доступность. Его очень легко настроить и использовать для новых и существующих проектов с использованием Python или Node.js, и он никогда не собирает конфиденциальные данные. Мониторинг и аналитика трафика API: отслеживайте запросы API, ошибки, время ответа и многое другое с помощью нашей простой панели мониторинга. Получите представление об использовании и производительности каждой конечной точки. Фильтруйте по потребителю API, чтобы понять различные шаблоны использования. Мониторинг и оповещение о времени безотказной работы API: отслеживайте время безотказной работы и доступность API. Получите немедленное оповещение, если что-то пойдет не так. Поддерживаемые веб-фреймворки: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa. Почему Apitally? Сосредоточьтесь на конфиденциальности данных. Никакого сбора конфиденциальных данных. Легко интегрируется с новыми и существующими проектами API. Никакого влияния на производительность. Никаких изменений инфраструктуры не требуется. Нет ограничений на количество запросов. Доступен бесплатный план.
APItoolkit
apitoolkit.io
Преобразуйте управление API вашей технической команды с помощью APIToolkit. Наша платформа обеспечивает мониторинг в реальном времени, отслеживание ошибок и анализ производительности, гарантируя безупречную работу ваших API и то, что ваша исходящая интеграция API не повлияет на ваш бизнес из-за серьезных изменений. Помогите своим группам поддержки расследовать жалобы клиентов и помогите своим инженерным командам лучше понять свои системы и системы, от которых они зависят.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io — это платформа на основе видео API, которая предлагает поставщикам контента, операторам платного телевидения и поставщикам услуг OTT простой, быстрый и надежный способ предоставления своим подписчикам потокового вещания повышенного качества. Он адаптирует потоки в режиме реального времени, поэтому зрители автоматически получают нужные. Он персонализирует потоки на основе информации о потребителе, правах на контент, сети, местоположении, устройстве и многом другом. Платформа контекстуализирует потоковое видео, предлагая такие приложения, как замена контента, виртуальный канал или DAI, а также многие другие. С точки зрения конечного пользователя, сервис Broadpeak.io меняет правила игры, поскольку он гарантирует, что контент, который смотрит каждый зритель, всегда будет наиболее актуальным, независимо от того, какая платформа доставки видео используется.
Hyphen API
hyphenapi.com
Hyphen API предоставляет разработчикам и компаниям набор готовых к использованию API для интеграции и автоматизации через простые REST-вызовы.
RSS API
rssapi.net
RSS API - инструмент для интеграции и управления RSS-каналами, позволяющий извлекать контент и получать обновления через Webhooks.
Userparser
userparser.com
Userparser — это анализатор пользовательского агента и API поиска IP-адреса, который преобразует пользовательский агент и IP-адрес в подробные аналитические данные. Анализаторы пользовательских агентов и API-интерфейсы поиска IP — это два инструмента, которые можно использовать для определения местоположения пользователя. Анализаторы пользовательских агентов работают, просматривая информацию, содержащуюся в заголовках HTTP, отправленных браузером пользователя. Эта информация включает в себя операционную систему пользователя, тип браузера и другие сведения. API-интерфейсы поиска IP используют базу данных IP-адресов для геолокации пользователя по его IP-адресу. И анализаторы пользовательских агентов, и API-интерфейсы поиска IP могут использоваться для приблизительного определения местоположения пользователя и обнаружения устройства, но у них есть разные сильные и слабые стороны. Анализаторы пользовательских агентов более точны для пользователей, подключающихся к Интернету с мобильных телефонов, поскольку эти устройства обычно отправляют более подробную информацию в свои HTTP-заголовки. API-интерфейсы поиска IP более точны для пользователей как мобильных, так и настольных компьютеров или ноутбуков, поскольку не имеет значения, их веб-браузеры склонны отправлять более или менее подробную информацию в своих HTTP-заголовках. Вы можете использовать Userparser для выполнения анализа как пользовательского агента, так и поиска IP-адреса за один вызов API.
Tray.io
tray.io
Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.
Apigee
google.com
Apigee - платформа для управления API, обеспечивающая их безопасность, мониторинг и анализ, а также поддержку полного их жизненного цикла.
Checkly
checklyhq.com
Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io - это облачная платформа интеграции, которая облегчает соединение приложений и систем с использованием API, поддерживая низкий код для создания интеграций.
Formcarry
formcarry.com
Ваш <form>, но он действительно работает. Превратите свою HTML-форму во что-то полностью функциональное. Получайте уведомления по электронной почте, загружайте файлы, интегрируйтесь с другими приложениями. 3 минуты на установку и бесплатное использование.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit расширяет возможности трансформации бизнеса с помощью надежных решений для интеграции и разработки корпоративных приложений с низким уровнем кода. Мы — единственный поставщик, который объединил и упростил возможности iPaaS, APIM, EDI и LCAP, чтобы повысить ценность локальных, облачных и SaaS-систем и ускорить переход на цифровые технологии. Тысячи организаций по всему миру полагаются на глубоко укоренившийся опыт Jitterbit, отмеченную наградами технологию и обширную партнерскую сеть, которые помогают им экономить время и деньги, устранять разногласия и снижать риски без ущерба для удобства пользователей. Вместе с Jitterbit компании могут трансформировать и обеспечить будущее своей деятельности, одновременно делая людей более счастливыми и продуктивными.
Kong
konghq.com
По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитектуре. Kong API Gateway предоставляет быструю, масштабируемую и гибкую платформу для сложных современных архитектур. Kong API Gateway доступен с открытым исходным кодом или как часть Kong Enterprise, которая представляет собой платформу управления услугами полного жизненного цикла, которая защищает, управляет и контролирует все ваши услуги для ускорения инноваций на всех платформах, протоколах и шаблонах развертывания. Kong Enterprise — единственное решение, предназначенное для оптимизации сегодняшних потребностей в модернизации приложений за счет автоматизации полного жизненного цикла API и микросервисов. Kong Enterprise расширяет наиболее широко распространенный шлюз с открытым исходным кодом Kong Gateway корпоративными плагинами, порталом для разработчиков, аналитической платформой, функциями безопасности, повышенной производительностью, графическими интерфейсами, круглосуточной поддержкой и многим другим. Используйте Kong Enterprise, чтобы соединить ваши команды разработчиков, партнеров и клиентов с помощью единой платформы. Уменьшите задержку до менее 1 мс. Устраните раздувание с помощью архитектуры на основе плагинов и облегченной интеграции. Масштабируйте кластеры без усилий, независимо от среды, поставщика, конфигурации или схемы развертывания. Встроенная поддержка gRPC и REST, а также интеграция с сервером Apollo GraphQL и службами Apache Kafka. Kong Enterprise предоставляет одну платформу от «голого железа» до облачных решений, от монолита до микросервисов, ячеистой сети и т. д.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo — бесплатный генератор тестовых данных, позволяющий создавать наборы данных в формате CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации программного обеспечения.
Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — платформа интеграции для подключения облачных и локальных данных и приложений с помощью интерактивного интерфейса.
Stellate
stellate.co
Масштабируйте, проверяйте и защищайте свой GraphQL API. Кэшируйте свои запросы на периферии, получайте информацию об их использовании и защищайте от вредоносных запросов.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для разработки, тестирования и документации API, поддерживающая различные протоколы и позволяющая оптимизировать процесс создания API.
Workato
workato.com
Workato — платформа для интеграции приложений и автоматизации бизнес-процессов без кода, поддерживающая безопасность и масштабируемость.
MovingLake
movinglake.com
Коннекторы данных и серверной части, которые по умолчанию управляются событиями и работают в режиме реального времени. MovingLake — это современная платформа подключения API.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub - платформа для проектирования, разработки и документирования API, обеспечивающая совместную работу и поддержку стандартов на протяжении всего жизненного цикла.
Backendless
backendless.com
Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, предлагающая инструменты для создания и управления бэкэндом без кодирования.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте zuplo.com и отправить API за считанные минуты.
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных по всей воронке продаж и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. С Singular вы можете: - Измерять и составлять отчеты по всем каналам, с которыми вы работаете: Измерять кросс-платформенную производительность в приложениях, Интернете, SMS, рефералах, электронной почте и телевидении с помощью открытой среды интеграции Singular. - Анализируйте рентабельность инвестиций, сочетая атрибуцию с ведущим агрегированием затрат: мощные соединители данных и атрибуция повышают эффективность маркетинга для каждой кампании, издателя, креатива и ключевого слова. - Отслеживайте и анализируйте на протяжении всего жизненного цикла пользователя: фиксируйте весь путь пользователя, чтобы составлять отчеты о привлечении и повторном вовлечении на разных платформах с помощью глубоких ссылок, атрибуции между веб-приложениями и атрибуцией между устройствами. - Блокируйте больше случаев мошенничества с помощью лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Ориентируйте свои рекламные бюджеты на реальных пользователей и избегайте искажения отчетов благодаря большему количеству методов обнаружения и отклонению мошенничества до атрибуции. - Отслеживайте единый управляемый конвейер для получения готовых к анализу маркетинговых данных: загружайте данные атрибуции, расходов на рекламу, креативы, ставки и монетизацию рекламы непосредственно в Redshift, Snowflake, BigQuery и т. д. Singular сотрудничает с крупнейшими в мире издателями мобильных приложений, включая Lyft, Twitter, Rovio, King и LinkedIn.
Treblle
treblle.com
Выведение наблюдаемости API на новый уровень. Очень легко интегрировать и привлечь разработчиков. Функции, которые дают вам возможность ВИДЕТЬ все, что происходит с вашими API! Основные функции включают в себя: мониторинг API в реальном времени, автоматически создаваемую документацию, обмен запросами, тестирование в один клик, мощную фильтрацию и аналитику, отслеживание ошибок и многое другое.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
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