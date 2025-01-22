Инструменты управления API - Самые популярные приложения - Россия

DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator — это платформа интеграции ERP, которая соединяет системы ERP дистрибьюторов с любым количеством бизнес-приложений, включая платформу электронной коммерции, CRM, инвентаризацию, бухгалтерский учет, логистику и торговые площадки, такие как 3M, и это лишь некоторые из них. В зависимости от интеграции он может предоставлять в режиме реального времени данные о клиентах, данные о продуктах, данные о запасах, данные о заказах, финансовые данные и многое другое. Это помогает дистрибьюторам сэкономить тысячи часов ручной работы, создать более плавные рабочие процессы и принимать более обоснованные решения на основе точных данных. Мы очень рады, что помогли сотням дистрибьюторов в различных секторах. Мы работали с такими именами, как Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (член IMARK Electrical), Region Electrical (канадский дистрибьютор Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies и Marysville. Морские дистрибьюторы – помогают им экономить затраты и улучшать бизнес-аналитику. Хорошо, все сказано, вот преимущества, которые вы получите, перейдя на платформу интеграции сегодня: • Нет необходимости в ручной синхронизации • Выполняйте обновления без необходимости участия разработчика • Безопасно и надежно автоматизируйте передачу данных • Сопоставляйте и изменяйте данные на интуитивно понятная, визуальная информационная панель • Создана на основе гибкой архитектуры для полной настройки. После того, как все настроено, DCKAP Integrator берет на себя управление и автоматизирует весь процесс интеграции. Делегируйте DCKAP Integrator дорогостоящий и трудоемкий процесс ручных операций, чтобы вы могли сосредоточиться на создании исключительных впечатлений для своих клиентов.