Инструменты управления API - Самые популярные приложения - Филиппины

Xano

xano.com

Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и интегрировать данные из любого места. Тысячи людей по всему миру используют Xano для реализации всего: от потребительских приложений до корпоративных рабочих процессов. Сделайте любое приложение масштабируемым, безопасным и совместимым с Xano! Зачем использовать Ксано? * Масштабируйтесь, чтобы без проблем поддерживать миллионы пользователей. * Защита данных в проверенной инфраструктуре, соответствующей стандартам (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) и SOC 2 TYPE II, скоро появится! * Возможность выбора из множества локаций серверов. * Храните данные в мощной базе данных PostgreSQL без ограничений на записи. * Легко создавайте API с простой и сложной бизнес-логикой без кода. * Интегрируйте и подключайтесь к любой платформе или интерфейсу. * Запускайте без беспокойства благодаря безопасной инфраструктуре Xano с более чем 250 обучающими видеороликами, надежной документацией и активным сообществом. Для кого предназначен Ксано? * Гражданские разработчики: разработчики, которые используют No-Code для создания без ограничений * Владельцы продуктов: быстро проверяйте идеи и развертывайте приложения без инженеров * Цифровые маркетологи: интегрируйте системы и автоматизируйте точки взаимодействия с клиентами * Студенты: изучайте концепции серверной разработки, создавая MVP без кода * Традиционный Разработчики: ускоряйте развертывание приложений без ущерба для качества и масштаба. Агентства разработки: упрощайте работу клиентов за счет более удобной передачи. Команды: совместная работа в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла разработки. Корпоративные организации: Создавайте масштабируемое, безопасное программное обеспечение без накладных расходов. Люди обращаются к Xano, когда хотят... * Один бэкэнд для поддержки множества интерфейсов * Создание без ограничений: мы единственный полный по Тьюрингу конструктор API без кода * Никаких ограничений на записи: гибкость варианты хранения * ETL без кода: Xano в качестве маршрутизатора, соединяющего множество различных источников данных. * Для быстрого создания API: легко создавайте документированные API и подключайтесь к внешним. * Масштабируйте: Xano построен на лучшей в своем классе масштабируемой инфраструктуре.