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Программное обеспечение для управления парками развлечений
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Программное обеспечение для управления парками развлечений - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления парками развлечений снабжает предприятия, работающие в сфере парков развлечений и аттракционов, необходимыми инструментами для оптимизации операций. Эти решения могут поддерживать комплексное управление, охватывающее все, от продажи билетов до бухгалтерского учета, или решать конкретные задачи с помощью специализированных функций. Некоторые функции программного обеспечения могут быть предназначены для клиентов и использоваться непосредственно гостями, в то время как другие предназначены для операций бэк-офиса. Варианты варьируются от торговых точек и систем продажи билетов до инструментов маркетинга и разработки веб-сайтов. Это программное обеспечение можно использовать независимо или вместе с традиционными инструментами управления бизнесом, такими как программное обеспечение для бухгалтерского учета и CRM, в зависимости от конкретных потребностей парка.

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ROLLER Software

ROLLER Software

roller.software

ROLLER — облачная платформа для управления аттракционами, упрощающая процессы онлайн-продажи билетов, расчетов и улучшения обслуживания гостей.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.

Uphance

Uphance

uphance.com

Uphance — это программное обеспечение для управления бизнесом в сфере моды, позволяющее контролировать маркетинг, продажи, запасы и производство.

WakeQue

WakeQue

wakeque.com

WakeQue – решение для управления вейкпарками в Скандинавии и Европе. Обеспечивает онлайн-продажи, бронирование и управление с низкими затратами.

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