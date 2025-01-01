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Программное обеспечение для управления парками развлечений снабжает предприятия, работающие в сфере парков развлечений и аттракционов, необходимыми инструментами для оптимизации операций. Эти решения могут поддерживать комплексное управление, охватывающее все, от продажи билетов до бухгалтерского учета, или решать конкретные задачи с помощью специализированных функций. Некоторые функции программного обеспечения могут быть предназначены для клиентов и использоваться непосредственно гостями, в то время как другие предназначены для операций бэк-офиса. Варианты варьируются от торговых точек и систем продажи билетов до инструментов маркетинга и разработки веб-сайтов. Это программное обеспечение можно использовать независимо или вместе с традиционными инструментами управления бизнесом, такими как программное обеспечение для бухгалтерского учета и CRM, в зависимости от конкретных потребностей парка.
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ROLLER Software
roller.software
ROLLER — облачная платформа для управления аттракционами, упрощающая процессы онлайн-продажи билетов, расчетов и улучшения обслуживания гостей.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.
Uphance
uphance.com
Uphance — это программное обеспечение для управления бизнесом в сфере моды, позволяющее контролировать маркетинг, продажи, запасы и производство.
WakeQue
wakeque.com
WakeQue – решение для управления вейкпарками в Скандинавии и Европе. Обеспечивает онлайн-продажи, бронирование и управление с низкими затратами.
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