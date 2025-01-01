Пакеты программного обеспечения ALM - Самые популярные приложения

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Пакеты программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) упрощают разработку программных приложений от первоначальной концепции до окончательной поставки. Эти пакеты создают экосистему для совместной работы, в которой пользователи могут работать вместе и выполнять задачи по созданию или усовершенствованию программного обеспечения. Пакеты ALM устанавливают процессы проектирования, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать пакеты ALM на протяжении всего процесса создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Пакеты ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников на различных должностях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются или используют общие функции инструментов управления проектами и могут включать в себя программное обеспечение для проектирования и разработки, такое как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования, или соединяться с ним.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Apptimized
apptimized.com
Apptimized — это инструмент для упаковки приложений, позволяющий создавать, тестировать и упаковывать приложения в браузере без необходимости в сложных настройках.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
PubNub
pubnub.com
PubNub — платформа для разработки приложений, обеспечивающая коммуникацию и обновления в реальном времени. Поддерживает масштабируемость и безопасность данных.
Ably
ably.com
Ably предоставляет облачную инфраструктуру и API для потоковой передачи данных в реальном времени, упрощая разработку приложений, таких как чат и IoT.
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