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Самые популярные Недавно добавленные ALM Software Suites - Самые популярные приложения

Программные наборы программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) облегчают разработку программных приложений от начальной концепции до окончательной доставки. Эти люксы создают совместную экосистему, где пользователи могут работать вместе и выполнять задачи для создания или улучшения программного обеспечения. ALM Suites устанавливает процессы для разработки, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать ALM Suites в процессе создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а также менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Suites ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников в различных ролях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются с или обменивались функциями инструментов управления проектами и могут включать или соединяться с программным обеспечением для проектирования и разработки, такими как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования.