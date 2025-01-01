ALM Software Suites - Самые популярные приложения

Программные наборы программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) облегчают разработку программных приложений от начальной концепции до окончательной доставки. Эти люксы создают совместную экосистему, где пользователи могут работать вместе и выполнять задачи для создания или улучшения программного обеспечения. ALM Suites устанавливает процессы для разработки, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать ALM Suites в процессе создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а также менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Suites ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников в различных ролях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются с или обменивались функциями инструментов управления проектами и могут включать или соединяться с программным обеспечением для проектирования и разработки, такими как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Apptimized
apptimized.com
Apptimized — это инструмент для упаковки приложений, позволяющий создавать, тестировать и упаковывать приложения в браузере без необходимости в сложных настройках.
Ably
ably.com
Ably предоставляет облачную инфраструктуру и API для потоковой передачи данных в реальном времени, упрощая разработку приложений, таких как чат и IoT.
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PubNub
pubnub.com
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