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Пакеты программного обеспечения ALM - Самые популярные приложения - Оман
Пакеты программного обеспечения для управления жизненным циклом приложений (ALM) упрощают разработку программных приложений от первоначальной концепции до окончательной поставки. Эти пакеты создают экосистему для совместной работы, в которой пользователи могут работать вместе и выполнять задачи по созданию или усовершенствованию программного обеспечения. Пакеты ALM устанавливают процессы проектирования, тестирования, развертывания и управления программными приложениями, предлагая интегрированные функции для разработки, тестирования качества, управления требованиями и управления проектами. Различные отделы могут использовать пакеты ALM на протяжении всего процесса создания программного обеспечения: разработчики на этапе создания, а менеджеры по продуктам или руководители по обеспечению качества для мониторинга после развертывания. Пакеты ALM применимы к различным программным проектам и поддерживают сотрудников на различных должностях на протяжении всего жизненного цикла разработки. Они часто интегрируются или используют общие функции инструментов управления проектами и могут включать в себя программное обеспечение для проектирования и разработки, такое как интегрированные среды разработки (IDE) или инструменты прототипирования, или соединяться с ним.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Apptimized
apptimized.com
Workspace — это инструмент для упаковки приложений, который позволяет вам находить (создавать документацию по установке), упаковывать и тестировать приложения в вашем браузере независимо от VPN или конкретных навыков. Этот инструмент интегрирует ваш рабочий процесс со средой упаковки и набором инстр...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
PubNub
pubnub.com
PubNub используется группами разработчиков программного обеспечения как часть современного стека приложений для обеспечения функций, требующих связи и сотрудничества между пользователями в реальном времени в любом масштабе. PubNub позволяет легко создавать такие приложения, как чат-приложения, цифро...
Ably
ably.com
Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. ...