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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для написания с ИИ, предлагающая инструменты для переписывания, проверки грамматики, суммирования и цитирования, поддерживая разнообразные стили письма.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI — помощник для письма, предлагающий автозаполнение, проверку плагиата и автоматические цитаты, подходит для создания эссе, блогов и других текстов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Jasper
jasper.ai
Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - это инструмент для генерации контента, который помогает создавать статьи, эссе и другие тексты за пару минут с помощью искусственного интеллекта.
1min.AI
1min.ai
Приложение 1min.AI объединяет различные модели ИИ для создания контента, редактирования и управления задачами, обеспечивая простой доступ и прозрачное использование.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune - это AI-инструмент для улучшения письма, перефразирования текстов и адаптации стиля, поддерживающий множество языков.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai - это инструмент для генерации текста, помогающий маркетологам создавать целевой контент и рекламные копии, адаптированные к конкретным потребностям.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal - это помощник для академического письма с функциями исправления языка, проверки плагиата и поддержкой форматирования для отправки рукописей.
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProWritingAid - это инструмент для проверки грамматики, стиля и анализа письма, помогающий улучшить качество текста и адаптировать его под разные жанры.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — инструмент на базе ИИ для создания текстов, включая романы и игровые сюжеты; помогает авторам генерировать и улучшать содержание.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
Monica
monica.im
Monica — это расширение для Chrome, помогающее в общении и написании текстов с помощью ChatGPT. Используйте шаблоны и функции для работы с текстом на веб-страницах.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это AI-помощник для авторов, помогающий улучшать творческое письмо, развивать персонажей и прорабатывать сюжеты.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.
Craft
craft.do
Craft - это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы, управлять задачами и вести заметки в одном месте.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite - это помощник по написанию на основе ИИ, который помогает ускорить процесс создания контента, включая блоги и электронные письма.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite - это инструмент для генерации контента с помощью ИИ, упрощающий создание статей, постов и оптимизацию для SEO.
Smodin
smodin.io
Smodin - это ИИ-ассистент для написания, предлагающий инструменты для проверки плагиата, исправления грамматики, перефразирования и генерации текстов.
Writer
writer.com
Writer — это платформа генеративного ИИ для предприятий, помогающая в создании контента и анализе данных с соблюдением стандартов безопасности.
Cohesive AI
cohesive.so
Cohesive AI помогает пользователям создавать контент, сочетая искусственный интеллект и их креативность. Включает редактор для редактирования и публикации.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse AI — это платформа для создания контента с помощью ИИ, включая статьи, описания продуктов и рекламу, оптимизируя процесс написания.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser - это инструмент для перефразирования текста и переписывания эссе, изменяющий структуру предложений и заменяющий слова на синонимы.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, позволяющая командам интегрировать ИИ в рабочие процессы для повышения эффективности.
Krater AI
krater.ai
Krater AI — это универсальное приложение для создания контента и анализа данных с использованием технологий искусственного интеллекта.
GetGenie Ai
getgenie.ai
GetGenie AI — инструмент для создания и оптимизации контента и SEO, предлагающий шаблоны и функции для авторов и маркетологов.
Rytr
rytr.me
Rytr — платформа для создания контента с помощью ИИ, предлагающая помощь в написании статей, описаний, постов в соцсетях и других текстов.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это ИИ, который помогает адаптировать AI-текст, чтобы он выглядел естественно и не поддавался обнаружению.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy - цифровой ассистент для исследователей, который суммирует научные работы и предоставляет ключевые моменты в удобном формате.
Friday AI
heyfriday.ai
Пятница ИИ - это инструмент для написания, который помогает создавать персонализированный контент для блогов, рекламы, эссе и рассказов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Writeseed
writeseed.com
WriteSeed — инструмент AI для создания контента, позволяющий генерировать статьи, рекламные тексты и блог-посты с использованием более 70 шаблонов.
Writecream
writecream.com
Writecream — это инструмент на базе ИИ для создания текстового контента, включая рекламу, блоги и электронные письма, поддерживающий более 75 языков.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter – это инструмент для оптимизации контента с использованием ИИ, который помогает авторам создавать SEO-дружественные статьи и анализировать конкурентные стратегии.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI помогает веб-издателям выявлять контент, сгенерированный ИИ, и проверять его на плагиат, обеспечивая оригинальность текстов.
Clay
clay.com
Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — это платформа ИИ для создания контента, предлагающая инструменты для генерации изображений, статей, логотипов и чат-ботов.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — платформа, использующая ИИ GPT-4 для создания текстов и изображений на основе заданных тем на 33 языках.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds — бесплатный инструмент для мозгового штурма, исследования и планирования контента с поддержкой AI и визуальным картированием тем.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — это бесплатный инструмент для написания эссе на основе ИИ, который помогает генерировать текст и находить цитаты без плагиата.
Headline Studio
coschedule.com
Headline Studio помогает создавать эффективные заголовки для контента, анализируя их и оптимизируя для SEO, трафика и вовлеченности.
Writey AI
writey.ai
Writey AI - это приложение, которое создает оригинальные и исследованные блоги за считанные минуты. Доступно бесплатное испытание.
Reword
reword.co
Reword — это редактор текста с AI, помогающий командам совместно создавать качественные статьи, улучшать контент и анализировать аудиторию.
WordHero
wordhero.co
WordHero - AI ассистент для создания контента, включая блоги, письма и описания продуктов, с более чем 60 инструментами для пользователей.
Frase
frase.io
Frase — это инструмент AI для написания и SEO, помогающий создавать и оптимизировать контент без необходимости знаний программирования.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info — онлайн инструмент, использующий ИИ для перефразирования текстов, предлагая разные стили и поддерживая несколько языков.
Arvin
arvin.chat
Arvin — это расширение браузера с ИИ, которое помогает быстро создавать контент, переводить, редактировать изображения и генерировать резюме.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе ИИ для создания качественного маркетингового контента с помощью шаблонов и редактора документов.
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